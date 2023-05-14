Туреччина обирає президента. Невже 20-річна епоха Ердогана позаду?

День виборів

Нинішні президентські вибори в Туреччині — одні з найбільш непередбачуваних. Чинний президент Реджеп Ердоган має всі шанси програти представнику опозиції Кемалю Киличдароглу. Але навіть, якщо виграє, епоха Ердогана, схоже, добігає кінця. Водночас перемога опозиціонера потенційно може запустити серйозну політичну кризу в Туреччині.

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Вибори 2023: рекордна явка, порноролики та російський слід

В Туреччині стартувало голосування: обирають президента, а також 600 депутатів парламенту — Великих національних зборів. Дільниці відкриті до 17:00 за місцевим часом. Очікується, що правом голосу скористаються близько 84% виборців. Ще понад 1 мільйон 700 тисяч турків вже проголосували в інших країнах.

Екзитполів в Туреччині зазвичай не роблять, а перші результати оприлюднять близько опівночі. Якщо жоден з кандидатів не набере 50% — буде другий тур, який запланований на 28 травня.

До останнього моменту вважалося, що так і буде. Але напередодні виборів видання Politico, скомбінувавши результати кількох опитувань, дійшло висновку, що лідер опозиції Кемаль Киличдароглу може зібрати половину голосів, тоді як чинний президент Реджеп Ердоган отримає 46%. Втім окремі опитування турецьких соціологів віддають перемогу то Киличдароглу, то Ердогану. А провладні ЗМІ та політики заявляють, що саме чинний президент має більше шансів виграти вже в першому турі.

Синан Оган — науковець та висуванець від націоналістичного альянсу Туреччини під час пресконференції в Стамбулі, 3 травня 2023 © REUTERS / DILARA SENKAYA

Крім двох основних кандидатів, участь в перегонах бере також Синан Оган — науковець та висуванець від націоналістичного альянсу. РБК пише, що він входить до складу експертів російського дискусійного клубу «Валдай».

Донедавна претендентів було четверо, але за три дні голосування свою кандидатуру зняв Мухаррем Індже. Це лідер партії «Батьківщина», який протистояв Реджепу Ердогану під час виборів 2018-го і набрав тоді понад 30%.

Знятися з перегонів Індже змусили розповсюджені в мережі пороноролики з нібито його участю — політик заявив, що це діпфейк (підробне відео, де штучний інтелект може зобразити будь-яку людину в будь-яких обставинах, — ред.). Крім того на банківські рахунки його сина надійшли гроші з невідомих джерел. Індже сказав, що це зробили навмисно, щоби дискредитувати його.

Мухаррем Індже знявся з виборів за три дні до голосування © Wikipedia

Спершу Мухаррем Індже підозрював опозиціонерів, пише UA South, вони, мовляв, мстилися політику, бо він відмовився підтримувати їхнього кандидата і пішов на вибори сам. Але лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу звинуватив в махінаціях Росію:

— Любі російські друзі, ви стоїте за змонтованими відео, махінаціями і діпфейками. Якщо 15 травня ви хочете продовження нашої дружби, заберіть руки від турецької держави. Ми все ще є прибічниками співробітництва і дружби.

Опозиція взагалі вважає нинішню виборчу кампанію найбруднішою за всю історію республіки, продовжує журналіст UA South Осман Пашаєв. Проте найбільше хвилювання в них викликає день голосування і вечір підрахунку результатів. В опозиційному штабі непокояться, що Росія спробує втрутитися в процес на боці Ердогана.

Проблеми Туреччини: чи винний Ердоган?

Головне питання, яке цікавить виборців цього разу - економіка. Вже третій рік Туреччина переживає серйозну економічну кризу. У 2021-му інфляція в країні перевищила 36%, а продукти подорожчали в середньому на майже 44%. Торік інфляція сягнула 85%, а нині коливається біля позначки в 55% в річному обчисленні, порахував «Зе Економіст».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган © AP / Emrah Gurel

Зазвичай в таких умовах уряди країн підвищують базову ставку — відсоток, під який Центрбанк дає кредити іншим фінустановам. Це має зменшити кількість грошей в обігу і стабілізувати курс. Але команда Ердогана зробила навпаки — наповнила ринок лірами, які продовжили стрімко дешевшати. Водночас турецька влада пішла на кроки, що в таких умовах схожі на популістські: підвищила мінімальну зарплату та пенсію. А менше ніж за тиждень до виборів Ердоган оголосив про збільшення зарплат держслужбовцям.

Друге питанні цих виборів — руйнівний землетрус у Туреччині та ліквідація його наслідків. Підземні поштовхи на початку лютого забрали життя понад 50 тисяч людей в 11 провінціях країни. Цілі населені пункти перетворилися на руїни, ООН оцінює збитки в понад 100 мільярдів доларів.

Наслідки землетрусу в Туреччині © AP / Metin Yoksu

Ердоган обіцяє швидке відновлення міст та щедрі компенсації постраждалим. А в масштабах руйнувань винуватить недобросовісних забудовників: вони, мовляв, використовували неякісні матеріали та не дотримувалися стандартів. І, схоже, частково, це правда. За даними того ж UA South всі будинки, зведені державною компанією ТОКІ, під час землетрусу вціліли.

Водночас згідно з опитуваннями, які наводить «Бі-Бі-Сі», 34% громадян Туреччини винуватять у жахливих наслідках стихії саме владу. І тільки близько 27% — забудовників.

Противники Ердогана спрямовують безпосередньо до нього претензії і щодо економіки, і щодо наслідків землетрусу. І це обґрунтовано, каже фахівець з Близького сходу, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса:

— Ердоган при при владі 20 років. Саме він збудував систему, яка зараз існує в Туреччині. І, звісно, відповідає за те, як вона працює. До того ж він замкнув на собі багато процесів і несе відповідальність за рішення, які приймаються навіть на середньому рівні.

Опозиція об'єднана одним: тільки не Ердоган

Турецька опозиція вміло грає на тому, що Реджеп Ердоган сам зосередив в своїх руках надто багато повноважень. І логіка опозиціонерів така: Центрбанк країни аж ніяк не незалежний — отже в економічних негараздах винен Ердоган. А таких жахливих наслідків землетрусу можна було б уникнути, якби не корупція, яка дозволила ігнорувати стандарти будівництва. І це знову ж таки стало можливим за Ердогана.

Лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу © AP / Ali Unal

Натомість Кемаль Киличдароглу обіцяє позбутися корупції, відмовитися від економічної політики Ердогана, боротися за права людини та переорієнтуватися на Захід. А головне — змінити Конституцію і повернути Туреччину до парламентської форми правління, забравши широкі повноваження в президента.

Але Кемаль Киличдароглу має суттєву проблему. Він представляє блок з шести партій з різними лідерами, амбіціями та орієнтацією. Його власна Республіканська народна партія (РНП) — найбільша з усіх в коаліції, але єдина ліва. Решта політсил сповідують праві погляди.

До того ж Киличдароглу — не найпопулярніший політик в об'єднанні. Більший авторитет в країні мають, наприклад, мер Анкари Мансур Яваш і мер Стамбула Екрем Імамоглу. Обидва хоч і представляють РНП, раніше відмовились очолити опозицію на виборах. Втім, у випадку перемоги Киличдароглу, вони отримають посади віце-президентів. Як і лідери інших п'яти партій опозиційного об’єднання. Тобто в потенційного президента Киличдароглу буде одразу 7 заступників. Як працюватиме ця система — велике питання, зауважує Ілія Куса:

Передвиборчий мітинг в Туреччині © AP / Ali Unal

— Турецька опозиція зараз об'єднана лише навколо того, щоб не допустити перемоги Реджепа Ердогана. В коаліції ліві і праві сили. Щось схоже відбувалося в Ізраїлі, коли політики об’єдналися, щоб не допустити до влади Беньяміна Нетаньягу. Але така комбінація в Туреччині може бути нестійкою. В разі перемоги Киличдароглу, вони створять коаліційний уряд, але його ефективність залежатиме від того, чи зможуть вони домовитися.

А в цьому є сумніви. Хоча б тому, що опозиційна коаліція формувалася із певними труднощами. Наприклад, керівниця «Хорошої партії» Мерал Акшенер в якийсь момент наполягала, щоб конкуренцію Ердогану склав не Киличдароглу, а хтось із мерів Стамбула чи Анкари. Але обидва відмовилися. Врятувати коаліцію тоді вдалося завдяки угоді про призначення семи віцепрезидентів.

Ілія Куса вважає цілком вірогідним сценарій, коли в разі перемоги, опозиція зайде в політичний клінч:

— Є чимало питань, які розділяють анти-ердоганівську коаліцію: від боротьби з економічною кризою до питання курдів. Там можуть початися внутрішні конфлікти. І як результат — швидка зміна влади, коли до управління країною повернеться команда Ердогана. Можливо, не з ним, але з його соратником.

Всі задоволені зовнішньою політикою Ердогана

Агресія Росії проти України, як і зовнішня політика загалом, не входить до пріоритетів турецьких виборців, каже Ілія Куса. В цих питаннях і більшість турецьких громадян, і майже всі політики, зокрема, опозиційні, в цілому підтримують багатовекторний підхід Ердогана. Той хоче втримати самостійність Туреччини на міжнародній арені і уникнути критичної залежності від якогось одного центру впливу: Росії, США, Китаю.

Турецьке суспільство загалом підтримує зовнішньополітичний курс Ердогана © AP / Khalil Hamra

Анкара з одного боку засудила повномасштабну російську агресію проти України, а також погодилася постачати зброю. Зокрема, безпілотники «Байрактар» та бронетранспортери «Кірпі».

З іншого боку, турки не приєдналися до антиросійських санкцій, продовжують торгівлю з РФ і, за деякими даними, допомагають російським компаніям обходити західні обмеження. Наприкінці квітня росіяни завезли ядерне паливо на турецьку АЕС «Аккую», яку збудував «Росатом».

Для Туреччини нинішній статус-кво — об'єктивно вигідний, каже Ілія Куса. Анкара заробляє на цій позиції як матеріально, так і зміцнює свій престиж. Особливо в ролі гаранта зернової угоди, яка утримує стабільність на продовольчих ринках. Сам Кемаль Киличдароглу наголошував, що хоче зберегти економічні зв'язки з Росією та статус посередника в мирних переговорах, нагадує Ілія Куса. То ж навряд щось зміниться в цьому питанні, незалежно від того, хто виграє вибори.

Турецька опозиція заявляє, що пріоритетом в їхній зовнішній політиці буде західний вектор. © AP / Emrah Gurel

Турецька опозиція, щоправда, заявляє, що пріоритетом в їхній зовнішній політиці буде все ж західний вектор. «Зе Економіст» прогнозує, що в разі перемоги Киличдароглу, Анкара зблизиться з Брюсселем та Вашингтоном. Ілія Куса вважає, що це проявиться передусім в риториці влади: буде менше антизахідних наративів і більше нагадувань, що Туреччина є членом НАТО і хоче вступити в Євросоюз. В Киличдароглу буде більш єврооптимістичний дискурс, припускає пан Куса, але на практиці не обов’язково, щось зміниться

Водночас, більш чутливий до сигналів Заходу Киличдароглу може спробувати перекрити потік підсанкційних товарів, які через територію Туреччину йдуть з та до Росії, зауважує Ілія Куса. Але не факт, що він зможе це зупинити.

А от питання вступу Швеції до НАТО буде вирішене в будь-якому разі, вважає експерт. Реджеп Ердоган від початку блокував процес тільки, щоб отримати якісь преференції від Заходу. І це йому почасти вдалося. Після виборів він спробує вибити для себе ще щось, але врешті погодиться на приєднання Стокгольма до Альянсу, вважає Ілія Куса. Якщо ж президентом стане Кемаль Киличдароглу, то він просто дасть дозвіл на входження Швеції до блоку.

Спадок Ердогана

Реджеп Ердоган керує Туреччиною понад 20 років. З 2003-го до 2014-го він був прем’єр-міністром. Тоді в країні була парламентська форма правління, на чолі якої був саме глава уряду. В 2014-му Ердоган виграв президентські вибори.А вже влітку 2016-го турецькі військові спробували захопити владу в країні, але Ердоган та його прихильники перемогли заколотників і впродовж доби повернули ситуацію під свій контроль.

Реджеп Ердоган зміг втримати владу після спроби військового перевороту. Анкара, 22 липня 2016 © AP / Burhan Ozbilici

Далі були масові чистки: звільнили тисячі військових, державних службовців та навіть вчителів, турецька інтелігенція опинилася під репресіями, багато кому довелося покинути країну.

Потім президент Ердоган виніс на референдум конституційну реформу, яка зробила Туреччину президентською республікою: повноваження перейшли від прем’єр-міністра до глави держави. Саме завдяки цій реформі Ердоган тепер може висувати свою кандидатуру на президентську посаду втретє. Хоча Конституція обмежує президентську каденцію двома термінами по п’ять років.

Критики Ердогана кажуть, що він послідовно пригнічував демократичні інститути, парламент та суди і врешті сконцентрував майже всю повноту влади у власних руках.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган © AP / Khalil Hamra

В якийсь момент Реджеп Ердоган маргіналізував і власну Партію справедливості та розвитку, додає Ілія Куса. Ця політсила мала багатьох авторитетних і харизматичних політиків. Але тепер там немає жодної внутрішньої конкуренції: правляча партія це фактично і є Ердоган.

Водночас до початку пандемії, турецька економіка стабільно зростала, а Ердоган навіть обіцяв вивести її в десятку найпотужніших у світі. Владі вдалося вибудувати діалог із різними прошарками суспільства та бізнесом. А ще — згуртувати багатьох турків навколо релігійної приналежності.

Все, що зараз є в Туреччині, і позитивного і негативного — це Ердоган, резюмує Ілія Куса. Він сам створив собі такі умови, сам створив систему, де все замикається на ньому, сам взяв на себе цю відповідальність. Його стиль правління досі подобається багатьом туркам, але багато хто втомився від нього і хоче нових обличь. Особливо — молодь.

Ера Ердогана добігає завершення, вважає Ілія Куса. Але навіть, якщо йому вдасться переобратися — це буде його остання каденція.

Спадок Ердогана ще багато років визначатиме шлях Туреччини, зауважує Ілія Куса. Швидко демонтувати систему, яку він побудував, не вдасться. Та й нинішня опозиція, за великим рахунком, мало чим відрізняється від нинішньої влади, підсумовує експерт. Ідеологічно всі вони — кемалісти. Тому, по суті, ці вибори — боротьба між різними послідовниками Мустафи Кемаля Ататюрка.