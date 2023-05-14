Євробачення 2023: Швеція виборола перемогу, Український гурт посів шосте місце

ОБ'ЄДНАНІ МУЗИКОЮ

Наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення цьогоріч приймала Україна, але через війну, фізично він проходив у Британському Ліверпулі. З поміж представників 26 країн, переможницею стала співачка Loreen зі Швеції.

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Loreen з великим відривом, за виконання пісні Tatoo вона отримала 583 бали: 340 від журі та 243 від глядачів.

Фрагмент виступу Loreen REUTERS - PHIL NOBLE

Фрагмент виступу Loreen REUTERS - PHIL NOBLE

До слова, це вже друга перемога на Євробаченні для цієї артистки.

Переможниця Євробачення 2023 Loreen REUTERS - PHIL NOBLE

Найближчий «переслідувач» фінський співак Käärijä з піснею Cha Cha Cha набрав 526 балів.

Фрагмент виступу Käärijä REUTERS - PHIL NOBLE

Бронзу отримала співачка із Ізраїля з піснею Unicorn, яку судді та глядачі оцінили у 326 балів.

Фрагмент виступу представниці Ізраїлю Noa Kirel REUTERS - PHIL NOBLE

Український дует TVORCHI зайняв 6 місце, отримавши 243 бали: 54 від журі та 189 від глядачів.

Фрагмент виступуTVORCHI REUTERS - PHIL NOBLE

Фрагмент виступуTVORCHI REUTERS - PHIL NOBLE

Український гурт TVORCHI REUTERS - PHIL NOBLE

Під час конкурсу, який проводився від імені України, деякі учасники закінчували свої виступи словами про Україну. Зокрема, фронтмен молдовського гурту гурту Паша Парфеній висловив вдячність: «Україно, дякую за мир в Молдові!».

Представник Молдови Паша Парфені REUTERS - PHIL NOBLE

Першу десятку закрив чеський гурт «Весна», набравши 129 балів. На останній сходинці цьогоріч опинилася Німеччина — 18 балів.

Турнірна таблиця Євробачення 2023 © Eurovision