Євробачення 2023: Швеція виборола перемогу, Український гурт посів шосте місце
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Наймасштабніший пісенний конкурс Євробачення цьогоріч приймала Україна, але через війну, фізично він проходив у Британському Ліверпулі. З поміж представників 26 країн, переможницею стала співачка Loreen зі Швеції.
Loreen з великим відривом, за виконання пісні Tatoo вона отримала 583 бали: 340 від журі та 243 від глядачів.
До слова, це вже друга перемога на Євробаченні для цієї артистки.
Найближчий «переслідувач» фінський співак Käärijä з піснею Cha Cha Cha набрав 526 балів.
Бронзу отримала співачка із Ізраїля з піснею Unicorn, яку судді та глядачі оцінили у 326 балів.
Український дует TVORCHI зайняв 6 місце, отримавши 243 бали: 54 від журі та 189 від глядачів.
Під час конкурсу, який проводився від імені України, деякі учасники закінчували свої виступи словами про Україну. Зокрема, фронтмен молдовського гурту гурту Паша Парфеній висловив вдячність: «Україно, дякую за мир в Молдові!».
Першу десятку закрив чеський гурт «Весна», набравши 129 балів. На останній сходинці цьогоріч опинилася Німеччина — 18 балів.