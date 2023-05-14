ЄС та G7 за крок від ембарго на імпорт російського газу трубопроводами

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Про цей пише Financial Times. Зазначають, що держави-учасниці Європейського Союзу та G7 вперше ,з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, настільки близькі до того, щоб запровадити заборону на перезапуск російських газопроводів.

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У матеріалі Financial Times пояснюють, що йдеться про імпорт газу з Росії за тими напрямками, на яких вона вже скоротила постачання. Це питання, зокрема, буде винесене на обговорення під час саміту у Хіросимі, який триватиме з 19 по 21 травня.

«Рішення, яке мають ухвалити лідери G7 на саміті в Хіросімі наступного тижня, запобігатиме відновленню експорту російського трубопровідного газу маршрутами до таких країн, як Польща та Німеччина», — йдеться у тексті.

Окрім того, пише видання покликаючись на власні джерела, що країни Великої сімки хочуть зменшувати споживання російських енергоресурсів, «включно із запобіганням повторному відкриттю шляхів, раніше закритих через те, що РФ вепонізує енергію». У проєкті заяви G7, до якого отримали доступ журналісти FT, зазначається, що такої тактики збираються дотримуватися щонайменше до кінця війни в Україні.

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Хоч, зазначають у матеріалі, ця заборона є швидше символічною, вона демонструє, що Брюссель має намір продовжувати позбавлятися залежності від російських енергоресурсів, яка тривала десятиліттями.