Візит Володимира Зеленського до Парижа: підсумки зустрічі з Макроном

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Ввечері 14 травня у Парижі відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном. Пріоритетними питаннями стали надання Францією військової допомоги Україні, зокрема йшлося про зміцнення обороноздатності та захист українського неба.

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Найближчими тижнями Франція надасть Україні «десятки» броньованих машин і «легких» танків, зокрема AMX-10RC. А також проведе навчання для українських військових. Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій за підсумками зустрічі президентів Зеленського та Макрона.

Також було обговорено практичну взаємодію з Французькою Республікою для посилення потенціалу сил оборони України, необхідного для ефективного контрнаступу й звільнення окупованих територій. Володимир Зеленський висловив сподівання, що Франція підтримає спільне рішення союзників щодо формування «коаліції винищувачів», на яке вже тривалий час очікує Україна.

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон © ОПУ

Президенти обговорили питання взаємодії для ефективної реалізації української формули миру. Глава Української держави висловив сподівання на залучення до Глобального саміту миру, який має відбутися цього року, якомога більшої кількості країн світу, зокрема держав Глобального Півдня.

Французька Республіка підтримує ініціативу України щодо справедливого та сталого миру, ґрунтованого на суверенітеті та територіальній цілісності України. Українська формула миру містить низку важливих положень, над багатьма з яких Франція вже працює. Франція висловлює свою підтримку українській формулі миру та готова співпрацювати з Україною для забезпечення якомога ширшої міжнародної участі в Глобальному саміті миру, який буде скликано найближчими місяцями на основі положень української формули миру та інших можливих доброчесних пропозицій.

Україна та Франція продовжуватимуть разом з іншими розробляти механізми компенсації втрат, руйнувань та збитків, спричинених російською агресією. Для цього важливою віхою є Міжнародний реєстр збитків, який буде представлено на саміті Ради Європи в Рейк’явіку 16–17 травня 2023 року.

Під час зустрічі також обговорили питання підтримки Францією європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Євросоюз уже визнав європейську перспективу України та надав Україні статус країни-кандидата. Франція рішуче підтримує Україну в її зусиллях щодо реформування та у виконанні необхідних умов до кінця 2023 року, із нетерпінням очікуючи звіту Європейської комісії з метою початку переговорів про вступ.

Глава Української держави також обговорив із Президентом Франції подальші кроки на шляху України до членства в НАТО.Президенти України Володимир Зеленський та Франції Емманюель Макрон підписали спільну декларацію, яка стала 18-ю, щодо підтримки України, у тому числі руху в НАТО.

«Ми очікуємо від Альянсу конкретних рішень щодо чіткого алгоритму руху України до членства в НАТО та щодо гарантування безпеки нашої країни на період до набуття членства», — зазначив Президент України.

Сьогодні Володимир Зеленський має прибути з офіційним візитом до Великої Британії та зустрітися з прем‘єром Ріші Сунаком, про це він повідомив у своєму телеграмі.