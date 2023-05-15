Допомога Британії: навчання українських пілотів та передача безпілотників

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Сьогодні Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Великої Британії. Напередодні зустрічі українського президента та прем'єр-міністра Сполученого Королівства Ріші Сунака британський уряд оприлюднив інформацію стосовно запланованих перемовин.

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В заяві йдеться, що влітку 2023 рокуВелика Британія розпочне початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F16. Паралельно країна працює з партнерами щодо постачання Україні цих бойових літаків.

Цього літа ми розпочнемо початковий етап польоту для когорти українських пілотів, щоб отримати базову підготовку. Це дозволить адаптувати програму, яку використовують британські пілоти, щоб надати українцям навички пілотування, аби вони могли використовувати інший тип літака.

Також Велика Британія відправить в Україну сотні нових ударних безпілотників з радіусом дії понад 200 кілометрів.

«Прем'єр-міністр підтвердить подальше надання Великою Британією сотень ракет протиповітряної оборони та безпілотних повітряних систем, включно з сотнями нових бойових дронів дальністю понад 200 км», — йдеться у заяві.

Озброєння планують доставити в Україну протягом найближчих місяців.

Наступного місяця Велика Британія проведе конференцію з відновлення України, щоб активізувати міжнародні інвестиції для підтримки відновлення України, сприяючи тим секторам, що розвиваються, де країна процвітала до повномасштабного вторгнення, таким як чиста енергетика та технології.