Президентські вибори в Туреччині. Чи справді люди хочуть змін?

Попереду другий тур

Ім’я нового президента Туреччини стане відоме в другому турі виборів. У першому — жоден із кандидатів, схоже, не набирає потрібних 50%. Реджеп Ердоган і Кемаль Киличдароглу заявили, що готові до нового раунду. Лідер опозиції зауважив також, що «воля до змін у суспільстві більша за 50%». Але чи так це насправді?

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Таки другий тур

У першому турі чинний глава держави Реджеп Ердоган здобув підтримку понад 49% виборців. Лідер об’єднаної опозиції Кемаль Киличдароглу — майже 45%. За Синана Огана віддали голоси більше ніж 5%. За Мухарема Індже, який знявся з виборів за три дні, усе одно проголосували 0,43%.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган проголосував вранці на дільниці у Стамбулі. 14 травня 2023 © AP / Umit Bektas

Обидва кандидати заявили, що готові до другого туру. Ердоган зазначив, що чисто лідирує в перегонах, і додав: «Ми все ще не знаємо, чим завершаться вибори в першому турі. Але якщо наші громадяни забажають другого — ми це поважатимемо».

Лідер турецької опозиції Кемаль Киличдароглу проголосував вранці на дільниці в Анкарі. 14 травня 2023 © AP / Uncredited

У своїй перемозі в другому турі впевнений кандидат від опозиції Киличдароглу: «Воля до змін в суспільстві більша 50%», зауважив він, коментуючи перший етап перегонів.

Остаточні результати першого туру мають бути опубліковані 19 травня.

Другий тур виборів, який запланований на 28 травня, прогнозували більшість соціологів. Хоча впродовж передвиборчої кампанії опитування свідчили, що громадська думка була то на боці Ердогана, то на боці Киличдароглу. Коли почали рахувати голоси, Ердоган одразу вирвався вперед і спершу перетинав позначку в 50%.

Переконлива перемога Ердогана в парламенті

Паралельно з президентом турки в неділю обирали і новий склад парламенту. Більшість отримав провладний Народний альянс, до складу якого, крім Партії справедливості та розвитку самого Ердогана, входять ще три політсили. За керівну коаліцію проголосували 49,37% виборців, що забезпечує їм 321 місце в парламенті із 600 можливих.

Явка на виборах може сягнути 90% © AP / Metin Yoksu

Опозиційний Національний альянс з Киличдароглу на чолі підтримали 35,12% виборців, що дає їм 213 мандатів.

Третім на парламентських виборах прийшов Альянс праці та свободи, за який проголосували 10,52%, тож вони можуть претендувати на 66 крісел.

Результати президентських та парламентських виборів у Туреччині © secim.aa.com.tr

Парламент у Туреччині формується за пропорційною системою: крім партійних списків, депутатів обирають також в окремих виборчих округах. Традиційно для Туреччини активність на виборах висока. Цього разу, за деякими підрахунками, участь в голосуванні взяли близько 90% виборців.

Розстатися з владою

Мінімальний розрив між опонентами, а також той факт, що до перемоги в першому турі Ердогану не вистачає якихось пів відсотка голосів, підштовхнуло західну пресу поставити питання, чи не спокуситься президент використати адмінресурс? Упродовж 20 років Ердоган створював під себе вертикаль управління — і опозиція непокоїться, що чим довше він при владі, тим складніше йому буде з нею розстатися. Про це пише «Бі-Бі-Сі».

Реджеп Ердоган вітає своїх прихильників біля виборчої дільниці у Стамбулі. 14 травня 2023 © AP

Напередодні виборів журналісти запитали Ердогана, як він сприйме поразку. Мовляв, є думки, що він не захоче залишати посаду. Президент назвав питання недолугим: «Так само, як ми прийшли до влади завдяки прихильності нашого народу, то, якщо наша нація прийме інше рішення, ми зробимо, що вимагає демократія».

Мало що зміниться?

І Реджеп Ердоган, і Кемаль Киличдароглу сповідують принципи, закладені ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Так вважає фахівець з Близького сходу, експерт аналітичного центру Український інститут майбутнього Ілія Куса. Нинішня влада та опозиція мало чим відрізняються — точиться боротьба між різними послідовниками Ататюрка.

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Нинішні президентські вибори — одні з найбільш непередбачуваних у Туреччині © AP / Francisco Seco

Йдеться не лише про систему правління, але й, наприклад, про ісламізацію Туреччини. Ердоган згуртував багатьох турків навколо релігійної приналежності. Саме за його правління скасували заборону на носіння хіджабів у школах, а візантійський собор у Стамбулі, всупереч волі самого Ататюрка, перетворився з музею на мечеть Ая-Софія.

Незалежно від того, як завершаться вибори, не варто чекати і глибоких змін у зовнішній політиці Анкари. Зокрема, і щодо російської агресії проти України. Раніше обидва кандидати дали зрозуміти, що виступають за продовження економічної співпраці з РФ і не полишатимуть спроб стати посередником у мирних переговорах.

Як пояснює Ілія Куса, у турецькому суспільстві та політикумі загалом склався певний консенсус щодо зовнішньої політики Ердогана, який хоче втримати самостійність Туреччини на міжнародній арені.

20-річна епоха Ердогана ще довго визначатиме шлях Туреччини © AP / Khalil Hamra

За 20 років Ердоган зміг вивести Туреччину на рівень регіонального лідера. А опанувавши потік мігрантів з Сирії до Європи, він домігся впливу на Євросоюз, до якого Анкара хотіла колись вступити.

Нинішній статус-кво у війні, додає Ілія Куса, об'єктивно вигідний Анкарі. Туреччина і заробляє на цій позиції, і зміцнює свій престиж, особливо як гарант у зерновій угоді, яка утримує стабільність на продовольчих ринках.

Чи потрібні Туреччині зміни?

А втім, зміни Киличдароглу таки обіцяє — передусім в управлінні країною. За 20 років Ердоган збудував у Туреччині централізовану систему влади, де майже всі рішення залежать від нього. Логіка президента в тому, щоб усунути зайву, як він вважає, бюрократію. Він послідовно пригнічував роль демократичних інституцій, підпорядкував собі парламент, поліцію, суди і навіть Центрбанк.

Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської форми правління. Як державний службовець із багаторічним стажем, він вірить у силу інституцій. Ілія Куса вважає, що в разі перемоги опозиція хоче спустити на рівень МЗС та профільних відомств розв'язання ключових питань зовнішніх відносин.

Кемаль Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської форми правління © AP

У них Киличдароглу обіцяє орієнтуватися більше на Захід, і світова преса прогнозує зближення Анкари з Вашингтоном та Брюсселем. На практиці проявитися це може у єврооптимістичному дискурсі. Крім того, більш чутливий до сигналів Заходу Киличдароглу може спробувати перекрити потік підсанкційних товарів, які через Туреччину йдуть із та до Росії. Але не факт, що він зможе це зупинити.

Найбільше від нового президента чекають на рішення саме економічних проблем. Торік інфляція в країні сягнула 85%, а нині коливається біля позначки в 55% в річному обчисленні, порахував «Економіст». За оцінками колишнього керівника Казначейства Туреччини Махфі Егільмеза, на відновлення турецької економіки знадобиться щонайменше 2-3 роки. І це за умови, що нова влада відмовиться від підняття зарплат та пенсій та зможе залучити зовнішні інвестиції

Завадити Киличдароглу реалізувати обіцянки може і політична конструкція, яку він очолює. Шість турецьких партій об’єдналися з одною метою — не допустити ще одного президентства Ердогана. Але в кожної з цих політсил є власні погляди та амбіції. А також лідери, які, у разі перемоги Киличдароглу, стануть віцепрезидентами. Як працюватиме система, де у глави держави є одразу сім заступників, поки незрозуміло, констатує Ілія Куса.

Майже половина турків підтримала Ердогана в першому турі виборів © AP / Francisco Seco