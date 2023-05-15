Спецпредставник Китаю відвідає Україну та Росію з «мирною» місією

ДИПЛОМАТИЧНЕ ТУРНЕ

Спеціальну делегацію Китаю для врегулювання української кризи в Україні та інших країнах очолить колишній посол Китаю в Росії Лі Хуей

Спецпредставник Китаю розпочав тур європейськими країнами, який, за словами Пекіна, спрямований на обговорення «політичного врегулювання» української кризи.

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Лі Хуей, спеціальний представник Китаю з питань Євразії та колишній посол у Росії відвідає Україну 16 травня. Візит триватиме два дні, про це повідомив агентству Reuters український урядовець. Представник міністерства закордонних справ Китаю сказав, що подробиці маршруту Лі будуть оприлюднені згодом.

Лі є найвищим китайським чиновником, який відвідав Україну з моменту вторгнення Росії в лютому 2022 року. Також в рамках дипломатичного турне він відвідає Росію, Польщу, Францію та Німеччину.

У Пекіні заявили, що поїздка спрямована на обговорення «політичного врегулювання» повномасштабної війни в Україні.

– Цей візит… є свідченням зусиль Китаю щодо сприяння мирним переговорам і повністю демонструє тверду прихильність Китаю справі миру, — заявив на брифінгу речник Міністерства закордонних справ КНР Ван Веньбінь.

Цей візит відбувається через кілька тижнів після того, як президент Китаю Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським наприкінці квітня. Це були перші переговори між двома лідерами з початку війни.

Зеленський назвав цей дзвінок «довгим і значущим», тоді як Сі сказав, що Китай зосередиться на просуванні миру, хоча пропозиції Пекіна щодо припинення конфлікту були сприйняті на Заході з деяким скептицизмом, враховуючи його зв’язки з Росією.

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