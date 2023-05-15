У Туреччині порахували майже 100% голосів: в країні проведуть другий тур виборів

ОНОВЛЕНО

У Туреччині 14 травня відбулось голосування на парламентських та президентських виборах. Станом на 11:00 15 травня опрацьовано 99,38% бюлетенів.

Реклама Читати продовження

Чинний президент Ердоган зібрав 49,42% голосів, а лідер опозиції Киличдароглу – 44,95%. Оскільки жоден із кандидатів не отримав 50% голосів, в країні проведуть другий тур виборів, в якому візьмуть участь обоє претендентів. Другий тур відбудеться 28 травня.

Проміжні результати волевиявлення публікує агентство «Анадолу» в онлайн-режимі.

Так, за підрахунком голосів станом на 8:00 лідируючи позиції займав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з результатом 49,35%. За лідера опозиції Кемаля Киличдароглу проголосували 45,00% виборців, за кандидата від правого Альянсу предків Сінана Огана — 5,22%.

Реджеп Тайїп Ердоган закликав усіх учасників виборчого процесу залишатися біля урн до офіційного оголошення результатів. У своєму твітері він написав, що розцінює «спроби поспішно оголосити результати» як «узурпацію народної волі».

14 Mayıs seçimlerinin uhulet ve suhulet ile büyük bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesi, Türkiye’mizin sahip olduğu demokratik olgunluğun ifadesidir.… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 14, 2023

Виборчі дільниці у Туреччині зачинились у неділю о 17:00. Для участі в голосуванні були зареєстровані понад 64,1 мільйона людей, при цьому 1,76 мільйона голосували за кордоном, 4,9 мільйона виборців голосували вперше.

Усього у країні було встановлено 191 885 урн для голосування. Кожен виборець проголосував двічі — за кандидата у президенти та за парламентарів. Парламент та президент обиратимуться на п'ятирічний термін.

У парламентських виборах взяли участь понад 30 політичних партій та понад 150 незалежних кандидатів у депутати. Серед політичних сил — п'ять багатопартійних блоків: Народний альянс, Альянс націй, Альянс предків, Альянс праці та свободи та Альянс Союзу соціалістичних сил.