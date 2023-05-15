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У Туреччині порахували майже 100% голосів: в країні проведуть другий тур виборів

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Вибори у Туреччині
Вибори у Туреччині © via REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS OFFICE
Автор тексту: Юлія Ромашкевич
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У Туреччині 14 травня відбулось голосування на парламентських та президентських виборах. Станом на 11:00 15 травня опрацьовано 99,38% бюлетенів.

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Чинний президент Ердоган зібрав 49,42% голосів, а лідер опозиції Киличдароглу – 44,95%. Оскільки жоден із кандидатів не отримав 50% голосів, в країні проведуть другий тур виборів, в якому візьмуть участь обоє претендентів. Другий тур відбудеться 28 травня. 

Проміжні результати волевиявлення публікує агентство «Анадолу» в онлайн-режимі.

Так, за підрахунком голосів станом на 8:00 лідируючи позиції займав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з результатом 49,35%. За лідера опозиції Кемаля Киличдароглу проголосували 45,00% виборців, за кандидата від правого Альянсу предків Сінана Огана — 5,22%.

Реджеп Тайїп Ердоган закликав усіх учасників виборчого процесу залишатися біля урн до офіційного оголошення результатів. У своєму твітері він написав, що розцінює «спроби поспішно оголосити результати» як «узурпацію народної волі».

Виборчі дільниці у Туреччині зачинились у неділю о 17:00. Для участі в голосуванні були зареєстровані понад 64,1 мільйона людей, при цьому 1,76 мільйона голосували за кордоном, 4,9 мільйона виборців голосували вперше.

Усього у країні було встановлено 191 885 урн для голосування. Кожен виборець проголосував двічі — за кандидата у президенти та за парламентарів. Парламент та президент обиратимуться на п'ятирічний термін.

У парламентських виборах взяли участь понад 30 політичних партій та понад 150 незалежних кандидатів у депутати. Серед політичних сил — п'ять багатопартійних блоків: Народний альянс, Альянс націй, Альянс предків, Альянс праці та свободи та Альянс Союзу соціалістичних сил.

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