«Велика сімка» проти Китаю та Росії в боротьбі за глобальний вплив — Bloomberg

ВІЙНА ЗА ПРИХИЛЬНІСТЬ

У п’ятницю, 19 травня, лідери країн G7 зберуться у японському місті Хіросіма. Серед їхніх пріоритетів — протидія Пекіну та Москві. На саміті мають представити план дій, покликаний завоювати прихильність стратегічно важливих гравців на міжнародній арені. А втім, власні пропозиції мають і конкуренти «Великої сімки», — йдеться у публікації видання «Блумберг».

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Поєдинок за серця і розум

Поліцейські патрулюють вулиці Хіросіми напередодні саміту «Великої сімки», Японія, 17 травня 2023 р. © AP / Eugene Hoshiko

Китай, Росія, США та їхні союзники активізують зусилля задля того, щоб завоювати прихильність урядів у стратегічно важливих країнах світу.

Багатополярний світ, що складається з конкуруючих фракцій — і найчіткіше це видно у ставленні країн до війни Росії проти України — постане в усій красі під час низки самітів, запланованих на найближчі місяці. Усе почнеться з Японії, де 19 травня стартує щорічна зустріч очільників країн «Великої сімки». Разом з представниками Європейського Союзу вони розпочнуть кампанію загравання з обраними державами світу, яку самі ж іменують глобальною «битвою пропозицій» з Пекіном і Москвою, — пише «Блумберг» з покликанням на власні джерела та відповідні документи, з якими ознайомилася редакція видання.

В основі стратегії — посилення співпраці з так званими країнами середньої ланки. Це, зокрема, Бразилія, В’єтнам, ПАР і Казахстан. Для тих держав, які одержать статус ключового партнера, передбачається розроблення індивідуальних планів взаємодії, а також підтримка зв'язків на високому рівні і покращення координації в рамках наявних інфраструктурних проєктів.

Цей крок рівносильний визнанню, що ретельні дипломатичні кроки Китаю та його інвестиції в інфраструктуру інших країн разом із постачанням Росією зброї, ядерних енергетичних технологій і добрив — переважили над закликами Заходу. В основі активізації зусиль «Великої сімки» лежить відхилення від зовнішньополітичних кроків, орієнтованих насамперед на цінності. Натомість країни Групи семи тяжітимуть до підходу, який базується на відчутніших пропозиціях у таких сферах, як торгівля та безпека.

«Важливо, щоб ми надавали країнам в усьому світі право вибору», — сказав Браян Ніколс, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі. За його словами, Вашингтон має запропонувати партнерам «чітку перспективу та бачення того, що вони можуть зробити, щоб мати успішну економіку», при цьому чітко даючи зрозуміти, «що деякі з обіцянок, які дають такі країни, як Китай, — не виконуються».

Альтернатива «Великій сімці»

Китайський лідер Сі Цзіньпін на форумі Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, Бангкок, Таїланд, 19 листопада 2022 р. © AP / Jack Taylor

Пропозиція союзників G7, а вони усі запровадили санкції проти Росії та загалом поділяють стурбованість США питаннями нацбезпеки на тлі дій Китаю, далеко не єдина. У той час, коли президент Джо Байден сидітиме за столом зі своїми колегами в Хіросімі, президент Сі Цзіньпін прийматиме Саміт Китай-Центральна Азія у місті Сіань.

У липні президент Володимир Путін вітатиме лідерів африканських країн у своєму рідному Санкт-Петербурзі. Москва вкотре спробує бездоказово звинуватити західні санкції, а не своє вторгнення в Україну, в інфляції цін на енергоносії та дефіциті зерна. Усе це — проблеми, які мали сильний вплив на бідніші африканські країни.

Вже в серпні лідери союзу БРІКС, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка, зустрінуться в Йоганнесбурзі. До них планують доєднатися представники 19 країн, які у перспективі хотіли б стати учасниками цього міждержавного об'єднання. На порядку денному — можливість запровадження спільної валюти. Обидві теми надзвичайно цікаві Китаю, який першим запропонував розширити перелік членів клубу та виступає за альтернативу долару США в торгівлі між країнами БРІКС.

З ким товаришує Африка

Двоє урядовців з різних країн середнього рівня заявили, що світ різко змінився за останні роки — західні держави втратили важелі впливу, які вони колись мали для політичного та економічного тиску на країни, що розвиваються. Один високопосадовець сформулював це так: «західним державам ми потрібні більше, ніж вони нам».

Подібні тези знайшли своє відбиття у подіях минулого тижня, коли посол США в Південній Африці звинуватив Преторію в постачанні зброї Росії — через що ранд (національна валюта ПАР, — ред.) впав до рекордно низького рівня по відношенню до долара. Це підштовхнуло сторони до швидкого послаблення напруги у відносинах. Та, хоч Південна Африка і була постійним гостем на самітах G7, цього року Японія запросила на її місце Африканський Союз, який зараз очолюють Коморські Острови.

«Коли президент Байден на початку свого терміну говорив про свій підхід до цінностей, я вважаю, що він мав багато валюти, а тому викликав великий інтерес», — сказав Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор в інтерв’ю минулого тижня до сварки зі Сполученими Штатами. «Але, я думаю, що нинішня ситуація, в якій вони опинилися як рушійна сила цього конфлікту, робить їхні аргументи не такими переконливими».

Показники торгівлі Китаю та США з країнами Африки за останні два десятиліття © RFI

Союзники G7 раніше намагалися протистояти впливу Китаю та конкурувати з його ініціативами, але результати були неоднозначними. Війна Росії прищепила цим зусиллям оновлене відчуття мети, стверджують співрозмовники «Блумберг», особливо, коли Москва дедалі розширює свої операції з дезінформації та впливу задля посилення антизахідних настроїв в Африці, Латинській Америці та ширшому «Глобальному Півдні».

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Отже, двома основними «аспектами» саміту, як зазначено на сайті японського уряду, є взаємодія з Глобальним Півднем і «підтримка міжнародного порядку, заснованого на верховенстві права».

«Думаю, ми витратили близько двох третин нашого часу на питання, якими занепокоєний Глобальний Південь», — заявив держсекретар США Ентоні Блінкен 18 квітня на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою, який прийматиме лідерів G7 і, який сам нещодавно подорожував до Африки.

Позиція Індії

Президент Росії Володимир Путін і Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді перед зустріччю в Нью-Делі, Індія, 6 грудня 2021 р. © AP / Manish Swarup

Масштаб викликів, які постали перед країнами Заходу здаються страхітливими, враховуючи, що серед країн Глобального Півдня переважають настрої недовіри, навіть обурення, і всі вони суперечать мисленню союзників «Великої сімки».

Індія, яка головує у «Великій двадцятці», воліє зберегти свою стратегічну автономію та мати трансакційний підхід у своїх відносинах із США, — пише «Блумберг» з покликанням на осіб, обізнаних з настроями в уряді країни. Коли йдеться про вибір між Заходом і Китаєм, Нью-Делі підтримає Вашингтон і альянс безпеки Quad, до якого окрім США також входять Японія та Австралія. Але, обираючи між Заходом і Росією, Індія схиляється у бік Москви, а втім, публічно вона тримає нейтральну позицію, щоб «замести сліди», — стверджують співрозмовники видання.

Індія покладається на Росію у питанні постачання зброї, яка зокрема потрібна вздовж її кордону з Китаєм. Водночас у безпекових та зовнішньополітичних відомствах Індії глибоко підозріло ставляться до США. Усе, що пропонує Захід, має певну ціну, відкриту чи приховану, як-от використання прав людини та свободи слова проти Нью-Делі, коли це необхідно. У відносинах з Москвою таких побоювань немає, — пише «Блумберг».

Що кажуть у В'єтнамі?

В’єтнам, який також в центрі уваги «Великої сімки», ілюструє ще одну перешкоду на шляху до посилення глобального впливу Заходу. Ханой не може ігнорувати величезний ринок збуту у сусідньому Китаї, хоча і має зиск від американських компаній, які намагаються розширити свою виробничу присутність на Сході за межами Піднебесної. Наприклад, компанія Apple створює все більше заводів на території В’єтнаму. Попри це Китай залишається його головним торговим партнером, а США посідають друге місце.

Окрім того, Ханой відмовився від гучних заяв щодо вторгнення Росії в Україну, адже його пов'язує з Москвою співробітництво у сфері безпеки — ще з часів В'єтнамської війни. Це також стосується Африки, чиїм визвольним рухам Росія постачала зброю.

Південна Америка

Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва, Бразиліа, Бразилія, 9 травня 2023 р. © REUTERS / ADRIANO MACHADO

Один із документів, вивчених редакцією «Блумберг», містить плани дій ЄС щодо зміцнення відносин із Бразилією, Нігерією, Казахстаном і Чилі. Але це може виявитися складним завданням, особливо в Латинській Америці, де США втрачають частину своєї традиційної ваги, а Китай нарощує присутність. Президент Коста-Ріки Родріго Чавес, вірний союзник США, вважає, що Вашингтону необхідно «перебалансувати рівень уваги», який він приділяє регіону, де альянс «здається більш слабким, ніж будь-коли раніше». «Дуже небагато країн залишаються сильними союзниками Сполучених Штатів», — додав політик.

Кимось на зразок лідера стала Бразилія, тим більше, що президент Луїз Інасіо Лула да Сілва прагне постати в ролі світового державного діяча. У рамках свого плану ЄС планує відновити стратегічне партнерство з Бразилією, укласти торговельну угоду з блоком МЕРКОСУР (спільний ринок країн Південної Америки, до якого входять Аргентина, Бразилія, Уругвай, Парагвай та Венесуела, — ред.) і посилити співпрацю в галузі безпеки та оборони.

США оголосили про плани віднайти 500 мільйонів доларів для зміцнення стратегії Бразилії з захисту Амазонії, незважаючи на напруженість, викликану підходами Лули до Китаю та попередніми коментарями про те, що Україна розділяє частину провини за війну. Лінда Томас-Грінфілд, посол США в ООН, відвідала Бразилію цього місяця, наголошуючи на інвестиціях і робочих місцях, створених у рамках «стратегічних відносин» з найбільшою економікою Латинської Америки.

Коли Лулу запросили на саміт G7, він спочатку вагався, адже хвилювався, яке саме місце за столом йому відведуть: він не був готовий їхати лише для того, щоб сфотографуватися. Про це «Блумберг» розповіли троє осіб, знайомих із цією ситуацією. За їхніми словами, в уряді Лули переважає думка, що «Велика сімка» є уособленням старого і занепалого світового порядку, попри його символічне значення.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, який заклав концепцію багатополярного світу у принципи свого правління, відвідав столиці Бразилії, Аргентини і Чилі на початку 2023-го та планує спільні урядові консультації з кабінетом Лули в Берліні пізніше цього року. Він хоче, щоб ЄС уклав угоди, які краще відображатимуть не просто ідеї імпорту сировини Європою, як-от літію, а й заохочуватиме такі кроки в ланцюжку ціноутворення, як переробка. Відповідні потужності мали б з'явитися у країнах походження того, чи іншого матеріалу, який планує закуповувати Євросоюз.

Питання санкцій проти Росії

Протест у Лондоні напередодні саміту лідерів G7 у Японії, Велика Британія, 17 травня, 2023 р. © REUTERS / TOBY MELVILLE

«Велика сімка» та ЄС також приділяють підвищену увагу боротьбі з обходом санкцій, зосередившись на посиленні моніторингу за так званими товарами подвійного використання, які можуть служити як цивільним, так і військовим цілям.

Росія уникає обмеження на імпорт заборонених технологій, використовуючи треті країни, такі як Казахстан, Об’єднані Арабські Емірати та Китай, для ввезення необхідного. Покласти край імпортним коридорам РФ саме через Казахстан — серед ключових інтересів, визначених у плані дій ЄС.

Представники адміністрації Байдена кажуть, що вони не просять країни вибирати між США та Китаєм. Натомість Вашингтон сприяє міжнародному середовищу, в якому уряди вільні від примусу з боку іноземних держав. Попри це, Сі звинуватив Америкау у тяжінні до стратегії «стримування», і навіть союзники США були змушені дотримуватися експортного контролю, спрямованого на те, щоб Пекін не одержав доступ до передових технологій подвійного призначення.

Китай продовжує власні дипломатичні ініціативи, заклавши основу для них під час пандемії. Завдяки цьому, він крокує вперед, — стверджує один із західних дипломатів у Пекіні. Йдеться про дипломатію у малих державах, яка доповнює зустрічі з глобальними лідерами. Це ключова відмінність Китаю та США, яка зокрема дозволяє Пекіну здобувати голоси в ООН, – сказав Ерік Оландер, засновник медіапроєкту China Global South Project:.

— У той час як ми всі дивимося в інший бік, Сі говорить телефоном з прем’єр-міністром Домініки, карибського острова з населенням у 75 тисяч осіб.