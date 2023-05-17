Держдепартамент США не відкидає можливості визнання Росії державою-спонсором тероризму

ВАЖЛИВЕ РІШЕННЯ

Таке рішення призвело б до міжнародної ізоляції Москви і утримало би Китай від допомоги російському президенту Володимиру Путіну.

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Можливість включення Росії до списку держав-спонсорів тероризму не виключив Держсекретар США Ентоні Блінкен у ході розмови з сенатором Ліндсі Грем на слуханнях у Сенаті США, повідомляє «Сі-Ен-Ен».

Під час слухань у комітеті з асигнувань сенатор наполягав на необхідності проголошення Росії державою-спонсором тероризму:

— Ми ж усі тут хочемо, аби Китай не допомагав Росії, правильно? Маю ідею. 100 американських сенаторів запропонували, аби ми оголосили Росію державою-спонсором тероризму, аби утримати такі країни, як Китай, від надання їм зброї.

Він запитав Блінкена, чи правильно те, що Держдеп «ніколи не визнає, що російська держава спонсорує тероризм», на що держсекретар миттєво відповів: «Ніколи не говори ніколи».

У продовженні дискусії Блінкен зізнався, що вважає, що вже введені санкції та повноваження, які мають США, змогли утримати Пекін від військової допомоги РФ.

Законодавці США регулярно вимагають від адміністрації президента Джо Байдена, щоб Росія була включена до списку держав-спонсорів тероризму, проте Білий Дім відхиляє такі вимоги, посилаючись на «непередбачувані наслідки». Там заявили, що це призвело би до міжнародної ізоляції Москви та зв'язало б руки США у взаємодії з Росією, а також заблокувало б усі зусилля, спрямовані на припинення війни РФ проти України.