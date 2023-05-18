Бермудський трикутник по-російськи: де зникли підсанкційні товари на мільярд євро?

РОСІЙСЬКІ МАХІНАЦІЇ

Йдеться про європейські товари, постачання яких до РФ заборонене санкціями. А от країни, які досі є економічними партнерами Мокви, можуть їх купувати і активно це роблять від самого початку повномасштабного вторгнення країни-агресора в Україну. Доправляли товари транзитом через російську територію.

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Від 24 лютого 2022 року Вірменія, Казахстан та Киргизстан закупили такої продукції на суму близько двох мільярдів доларів. Але до замовників дійшла не більше ніж її половина. Усе інше осіло десь на теренах Російської Федерації, пише видання «Файненшал таймс».

Зокрема, «загубилася» значна кількість товарів подвійного призначення, які, зокрема, можуть використати у військовій промисловості. Так, недорахувалися газових турбін, лютників і радіомовного обладнання. Згідно з даними про імпорт, майже жоден із цих відправлених з ЄС товарів до місця призначення не прибув.

Прапор ЄС перед будівлею Європарламенту у Страсбурзі © AP / Jean-Francois Badias

Як зазначають у матеріалі, це відбулося на тлі безпрецедентного підозріло різкого зростання імпорту деяких категорій товарів до країн, які не підтримують антиросійських санкцій. Найімовірніше, пише «Файненшал таймс», усю цю продукцію закуповували саме для РФ.

Цифри у записах, на які покликаються журналісти видання, свідчать, що обходити широкі санкції Росії допомагали посередники, агенти або постачальники. Вони вказували фальшиві пункти призначення в митних деклараціях ЄС. Отже, росіяни і надалі отримували критично важливу європейську продукцію, зокрема авіаційні компоненти, оптичне обладнання і газові турбіни.

Секрети б ермудського трикутника по-російськи

Росіяни увесь час від запровадження відповідних санкцій успішно використовують схему так званого перерваного транзиту. Про це розповідає керівник аналітичного напряму Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський:

— На практиці це працює так: певний товар, виготовлений, до прикладу, у Європі, закуповує умовний Казахстан. Продукцію пакують, вантажать та відправляють, але десь по дорозі, на тому відрізку, який проходить через РФ, вона дивним чином ніби розчиняється. І так і не доходить до покупця. Так діють, коли, так би мовити, намагаються обійти певні санкції, не привертаючи багато уваги.

«Чорне золото» у жилах Азії: як Росія збагачується на продажі нафти попри санкції © REUTERS / DADO RUVIC

Інший варіант — пробоєм

Як пояснює Ілля Несходовський, на 2–3 місяці створюють компанію-прокладину, якій санкції нестрашні:

— Вона здійснює активне постачання товарів, тобто закупівлю товарів безпосередньо в Європі, і просто переправляє в Росію. Це більш розповсюджена схема створення таких компаній. Вони створювалися в Дубаї, створювалися в Туреччині, створювалися в Казахстані. Тобто це доволі таки масове явище.

Санкції проти РФ © Укрінформ

Ще один варіант, коли товари постачають філіалам компаній, проти яких запроваджено обмеження. Адже самі ці філіали «чистенькі», і їх немає в підсанкційних списках. Тож вони спокійно переправляють продукцію вже на російську територію, говорить Несходовський. А ще каже, не гребують обминанням санкцій і звичайнісінькою контрабандою:

— Це стосується, наприклад, Казахстану. Нібито в Казахстані збільшилося споживання деяких товарів в десятки разів. Ми пам'ятаємо, що Казахстан і Росія — це єдиний митний союз. І, як результат, це дає можливість певних маніпуляцій. Також росіяни створили тіньовий флот — кораблі з відключеними трекерами. І це відключення трекерів стосується як відправки, наприклад, нафтопродукції за кордон, так і для завезення товарів. Адже через відключені трекери просто не прослідковується рух даного судна.

До таких вивертів, пояснює економічний експерт, РФ вдається, щоб не втратити доступу до великої кількості західної продукції. І якщо не говорити про товари подвійного призначення, то все інше, на перший погляд, здається цілком безневинним. Але лише на перший, каже Ілля Несходовський, і не надто прискіпливий:

Російський танк Т-14 «Армата» © AP / Alexander Zemlianichenko

— Це, зокрема, товари, які необхідні для ремонту повного обладнання конкретних фірм. А ще можуть бути певні ліки, заборонені для ввезення. Однією із критичних статей імпорту для Росії є напівпровідники. Вони використовуються як у військовій сфері, так і у виробництві схем для цивільної продукції. Наприклад, ще такий товар, як звичайні підшипники. Заборонено ввезення підшипників на територію Росії провідними компаніями, які їх виготовляють. Тому що, з одного боку, вони використовуються в залізничному транспорті, а з іншого, — можуть бути використані для виробництва танків.

Змінити підхід до боротьби

ЄС вдається до певних дій, щоби перекрити обхідні шляхи та затягнути санкційний зашморг якомога тугіше. Так, створено механізм впливу на ті компанії, які порушують заборону ввезення товарів до РФ. Проте, на думку експерта, це неефективно. Як пояснює керівник аналітичного напряму Мережі захисту національних інтересів «АНТС» Ілля Несходовський:

— Зараз вони виявляють ті компанії, які порушують санкційне законодавство. І потім до цих компаній можуть застосовувати вторинні санкції. Але, як на мене, необхідно підійти від зворотного. А саме визначити «білий список» компаній, які можуть здійснювати певні види операцій із конкретною продукцією. У випадку, якщо виявляється, що ця компанія допускає постачання цієї продукції, яка є підсанкційною, у Росію, тоді ця компанія з цього «білого списку» випадає. І постачання від цієї компанії стає неможливим. Це був би більш дієвий механізм. Адже зараз, якщо вони застосували санкції окремо проти однієї компанії, реєструється друга компанія, третя компанія. І так їх можна ловити нескінченну кількість разів.

А ще, каже, варто розробити механізми санкційного впливу на країни, які допомагають РФ реалізовувати обхідні схеми. Ілля Несходовський зауважує, що Туреччині, до прикладу, вистачило лиш натяку на ймовірне запровадження санкцій, щоб зменшити обороти в цій справі. Але деякі країни, зокрема Казахстан, каже експерт, занадто залежні від РФ та Сходу, щоб на них подіяла та сама схема:

Казахстан не хоче санкцій і посилить контроль за реекспортом для РФ © AP / Alexander Zemlianichenko

— Казахстан сильно залежний від Росії, але також сильно залежний від Китаю. І тому, на мою думку, вплинути на нього буде дуже важко, але можливо. У тому випадку, якщо санкції, застосовані до нього, будуть достатньо дієвими. Зокрема, завдяки тому, що там достатньо багато представлено іноземного бізнесу. Але, ще раз наголошу, тільки якщо Китай буде активно сприяти і постачати у Казахстан якусь альтернативну продукцію, способи розрахунків і так далі. Завдяки цьому Казахстан зможе продовжувати просто імітувати прихильність до Росії.

Дедалі більше питань нині виникає до грузинської влади, зауважує економічний експерт. Особливо, зважаючи на нещодавнє відновлення авіасполучення між Грузією та РФ:

— У цьому контексті, я переконаний, що Грузія фактично може стати основним хабом постачання підсанкційної продукції в Росію. Тому що є і способи контрабанди. По-перше, є невизнані республіки, там є певні проблеми з самим кордоном, інші кордони проходять по горах. І плюс, ще й Грузія має певні дружні стосунки з іншим світом. А їхня політика не спрямована на підтримання санкцій проти Росії, а навпаки — допомагати в тому, щоб оці санкції обходити.

Росіяни налагоджують канал котрабанди через Грузію © ГУР України

Ілля Несходовський певен, що влада про інтереси громадян та добробут держави не дбає. Справа в тому, що певні особи прагнуть скористатися ситуацією і якнайсильніше набити власні кишені грошима. У цій ситуації, резюмує експерт, доречно шукати способів впливати саме на них.