НАТО працює над секретним планом оборони на випадок нападу Росії — Reuters

ВІДЛУННЯ ХОЛОДНОЇ ВІЙНИ

Тисячі сторінок таємних військових планів, які вперше з часів Холодної війни детально описуватимуть, як альянс відповість на атаку Росії, планують ухвалити вже цього літа на саміті НАТО у Вільнюсі.

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Регіональні ініціативи

Члени командування протиповітряної та протиракетної оборони 10-ї армії США на тлі ЗРК Patriot під час навчань багатонаціональних наземних підрозділів протиповітряної оборони НАТО, Литва, 20 липня 2017 р. © AP / Mindaugas Kulbis

Протягом останніх десятиліть в Організації Північноатлантичного договору не бачили потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани. НАТО брала участь у менших за масштабом війнах в Афганістані та Іраку, а загрозу від пострадянської Росії в Організації не розцінювали серйозно, — повідомляє агентство «Ройтерз».

Все змінилося 24 лютого 2022 року, коли на території Європи розгорнулася найкривавіша з 1945 року війна. В Альянсі впевнені у потребі мати чіткі плани реагування задовго до того, як може спалахнути конфлікт із Москвою.

«Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки», — сказав адмірал Роб Бауер, очільник Військового комітету НАТО. «Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може спалахнути будь-коли».

У НАТО працюють над створенням «регіональних планів», а також вказівками для країн-членів, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

«Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати», — додав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи секретні документи, що вкажуть, які війська захищатимуть які регіони. Просто як у час Холодної війни.

Це формалізує процес, ініційований Росією після незаконної анексії Криму у 2014 році. Тоді це вперше спонукало західних союзників розгорнути бойові війська на сході.

Не нова Холодна війна

Український морпіх виконує тренувальний політ дрона, Дніпропетровська обл., Україна, 15 травня 2023 р. © REUTERS / STRINGER

Серед викликів, які постають перед Альянсом зараз — географія. Після 1990 року кордони НАТО розширилися коштом нових країн-членів приблизно на 1000 кілометрів. Вступ однієї лиш Фінляндії минулого місяця подвоїв кордон НАТО з Росією приблизно до 2500 кілометрів.

Крім того, Альянс більше не готується до широкомасштабної ядерної війни проти Москви та її союзників, більшість з яких зараз є членами НАТО. Таку думку висловив історик Центрального штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп.

Інтернет, дрони, гіперзвукова зброя та швидкий потік інформації — ось виклики сучасного збройного протистояння.

«Хороша новина полягає в тому, що ми говоримо про «прозорість» поля бою. З усіма супутниками та доступною інформацією ми можемо виявити кризу ще на етапі її назрівання», — сказав генерал-лейтенант Юбер Коттеро, заступник начальника штабу SHAPE. «Щодо України ми мали всі показники заздалегідь».

Ця прозорість є однією з причин, чому НАТО, всупереч вимогам країн Балтії, не бачить негайної потреби збільшувати чисельність військ на сході.

«Що більше військ ви скупчуєте на кордоні, це все одно, що мати молоток. У якийсь момент ви схочете знайти для нього цвях», – попередив Коттеро. «Якщо росіяни скупчують війська на кордоні, це змушує нас нервувати, якщо ми скупчуємо війська на кордоні, це змусить нервувати їх».

Головні виклики

Солдати Бундесверу тренуються використовувати пристрій для виведення з ладу безпілотних літальних апаратів, Німеччина, 11 травня 2023 р. © AP / Jens Buettner

НАТО має проблеми зі спроможністю виробляти достатню кількість зброї та боєприпасів — це стало зрозуміло, коли Альянс намагався не відставати від прохань України про військову поміч. Організації Північноатлантичного договору також доведеться оновити матеріально-технічне забезпечення, необхідне для швидкого розгортання військ залізничним або автомобільним транспортом.

Реалізація регіональних планів потребуватиме значних витрат. Бюджети стануть однією з тем липневого саміту НАТО у Вільнюсі.

Необхідність фінансування реалізації регіональних планів є однією з причин, чому Столтенберг закликав лідерів підвищити цільовий показник військових витрат альянсу, що є ще однією темою, яка обговорюватиметься у Вільнюсі.

В рамках зустрічі також очікується низка рішень, що стосуються України. Зокрема союзники планують узгодити багаторічну програму допомоги Україні в просуванні до військових стандартів НАТО. Це, за словами Єнса Столтенберга, також допоможе нашій державі на шляху до повноправного членства в Альянсі.