Україна, але не тільки. На що звернути увагу під час саміту G7 у Японії?

Саміт G7

У Хіросімі 19 травня стартує саміт G7, під час якого окрему увагу учасники приділять протистоянню російській агресії. Очікується потужна заява на підтримку України, хоча в поглядах щодо санкцій проти РФ співдружність семи держав має розбіжності. А втім, Велика сімка має інший клопіт: змагання з Китаєм за прихильність Глобального Півдня і вплив в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Реклама Читати продовження

Потужна заява G7 щодо України

Протидія російській агресії та підтримка України — одна з головних тем саміту G7. Лідери Групи семи, керівники Євросоюзу та запрошені гості вже з'їжджаються до Хіросіми, де до неділі говоритимуть про економіку, клімат, продовольчу стабільність та архітектуру світової безпеки, яку змінила російська війна.

Президент України Володимир Зеленський візьме участь в саміті G7 AP - Alastair Grant

Участь у саміті візьме й український президент Володимир Зеленський. Про це розповідає Надзвичайний і Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський.

Крім того, у Хіросімі мають провести спеціальну сесію, присвячену протидії російській агресії та ухвалити окрему заяву на підтримку України. Сергій Корсунський очікує, що вона буде дуже сильною.

Міністри фінансів та глави Нацбанків Великої сімки вже проговорили ці питання. Під час саміту відповідні рішення мають схвалити, зокрема щодо фінансів та організації платформи для відбудови України.

13 травня Група семи оголосила, що збільшує зобов’язання щодо бюджетної та економічної підтримки України на 2023-й і початок 2024 року до 44 мільярдів доларів.

Зустріч міністрів фінансів та глав Центробанків G7 у Ніігаті. 12 травня 2023 AP - Shuji Kajiyama

Як розповів в інтерв’ю «Політіко» радник міністра оборони України Юрій Сак, Київ очікує, що на саміті G7 порушать питання військової підтримки Києва. Президент Зеленський розраховує, що учасники зустрічі обговорять постачі винищувачів F-16, зауважив пан Сак.

А міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі телемарафону уточнив, що на порядку денному будуть питання не тільки про зброю та економічну підтримку а й про санкції проти РФ та гарантії безпеки для України.

Як вважає експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма» Олександр Краєв, хоч G7 — передусім економічне об'єднання, порушити питання військової підтримки саме під час двосторонніх зустрічей цілком логічно. Але досягнуті домовленості навряд чи будуть публічними.

Санкції проти Росії: не всі поки готові до радикальних дій

15 травня Ройтерз повідомив, покликаючись на близькі до переговорів джерела, що під час саміту Група семи має оголосити про посилення антиросійських санкцій. Нові обмеження будуть спрямовані на енергетичний сектор країни та на експорт товарів, які дозволяють Москві продовжувати війну проти України.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Хіросіми 18 травня AP - Louise Delmotte

Усі розуміють, що потрібно обмежувати Кремль економічно і технологічно, каже Олександр Краєв. Але зараз йдеться про те, як саме це зробити. Не всі готові до радикальних дій без попередніх консультацій.

Головна інтрига саміту в питанні антиросійських санкцій, чи зміниться підхід до експорту. Нині до Росії можна продавати все, що прямо не заборонено. Але Вашингтон пропонує партнерам зробити навпаки: заборонити постачати до Росії все, а винятки — прописати в спеціальних списках. У США вважають, що нинішня система повна лазівок, які дозволяють Кремлю імпортувати західні технології.

«Файненшал таймс» пише, що до цієї пропозиції скептично поставилися представники ЄС та Японії. На підготовчій зустрічі минулого тижня вони припустили, що ці умови неможливо виконати.

Прем'єр міністри Італії Джорджа Мелоні та Японії Фуміо Кісіда. Хіросіма, 18 травня 2023 AP

Як компроміс, за даними Ройтерз, G7 може відкласти тотальне експортне ембарго проти Росії, але змінити підхід до найбільш чутливих для її армії сфер — і саме ці товари повністю заборонити.

G7 також хоче позбавити Росію прибутків від продажу енергоносіїв. Євросоюз працює над повним припиненням постачання російських нафти та газу через трубопроводи. Це рішення певною мірою символічне, адже майже всі вони зараз і так не працюють. Але ЄС хоче законодавчо закріпити, що робота цих труб більше не відновиться. Водночас деякі його країни, зокрема Угорщина, досі купують російські нафту та газ.

Японія теж купує російський скраплений газ, а також нафту, причому дорожче за граничну вартість. А стелю цін встановила сама Група семи. Обсяги закупівель незначні, пише «Волл-стріт джорнал», але робить це Токіо зі згоди США. Що демонструє не лише значну залежність Японії від російських вуглеводнів, але й розбіжності щодо енергетичного ембарго проти Росії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та перша леді прибуи до Хіросіми. 18 травня 2023 AP

А втім, які б санкції не запроваджувала світова спільнота, Росія поки знаходить способи обходити їх. Найбільш поширений — купувати підсанкційні товари через треті країні. І так само продавати свої нафту та газ. Тому G7 спрямує зусилля на те, щоб закрити ці можливості. «Файненшал таймс» пише, що йдеться про посилення тиску, зокрема, на Туреччину, ОАЕ та держави Центральної Азії.

Як пояснює Олександр Краєв, Велика сімка, кожен член якої є центром впливу в тому чи іншому регіоні, має потенціал та сили створити систему обмежень для країн, що допомагають Росії обходити санкції.

G7 мусить бути гнучкою через Глобальний Південь

У дискусіях та рішеннях Групи семи, безумовно, відчуватиметься вплив гостей саміту. Окрім України, це Австралія, Південна Корея, В’єтнам, Індія, а також Коморські острови — країна, що нині головує в Африканському Союзі.

Видання «Блумберг» доходить висновку, що Група семи відчуває, як поступається Росії та Китаю впливом у державах Глобального Півдня. Тож вона починає кампанію загравання, яку сама називає глобальною «битвою пропозицій з Пекіном і Москвою».

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак прибув до Токіо 18 травня AP - Stefan Rousseau

КНР активно інвестує в інфраструктуру країн, які розвиваються, а РФ постачає їм зброю, добрива, ядерні та енергетичні технології. І це виявилося ефективнішим за заклики Заходу. Як пише «Блумберг», G7 готується відмовитися від орієнтації на цінності, а натомість надаватиме країнам Глобального Півдня вагоміші пропозиції у сфері торгівлі та безпеки.

США, Японія та Європа не можуть ігнорувати Глобальний Південь, каже Сергій Корсунський, бо самі мають там інтереси:

— Після саміту в Хіросімі президент США Джо Байден та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді планують відвідати Папуа Нову Гвінею. Уявляєте, у невелику державу приїжджають лідери таких країн! Це все стосується і нас, тому що позиція так званого Глобального Півдня (хоч я і не люблю це формулювання) впливає на формування нової архітектури безпеки.

Як підсумовує дипломат, позиція Групи семи може бути гнучкішою, ніж та, на яку хотіла би розраховувати Україна.

Сьогодні Україна — завтра Азія

Україна хоч і буде важливою темою саміту, але навряд домінуватиме. G7 занепокоєна безпековими викликами в Індо-Тихоокеанському регіоні. Саме тому на зустріч запросили лідерів Австралії та Південної Кореї. І про це, зокрема, говоритили президент США Джо Байден та прем‘єр Японії Фуміо Кісіда на зустрічі у четвер - перед відкриттям саміту.

Президент США Джо Байден зустрівся із прем'єр-міністром Японії Фуміо Кісідою напередодні саміту G7. 18 травня 2023 AP - Susan Walsh

Зростання напруги навколо Тайваню — не єдина проблема в Південно-Китайському морі, каже Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський. Це ще й транспортна артерія, через яку йде половина зовнішньої торгівлі ЄС. Крім того, саме тут прокладені кабелі зв'язку, які з’єднують Південну Корею та Японію зі світом. А Китай багато років намагається встановити тут контроль.

Друге чутливе питання для регіону — загроза Північної Кореї. Вона завжди була агресивною, каже Сергій Корсунський, але тепер стала ще зухвалішою і робить гучні заяви, зокрема і на адресу України:

— Те, що говорить Кім Чен Ин та його сестра, звісно, нісенітниця, але вони стовідсотково грають під дудку Кремля. Поведінка КНДР небезпечна для нас тим, що вони можуть дістати наших союзників, атакувавши Південну Корею та Японію. І саме тому останнім часом ці країни зближують позиції.

Сергій Корсунський - Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії AP - Eugene Hoshiko

Минулого тижня міністр закордонних справ Японії оголосив, що Токіо веде переговори про відкриття першого в Азії офісу НАТО. Він пояснив це потребою переглянути регіональну безпеку, а також впливом російської війни проти України. Ці наміри роздратували Пекін. Там заявили, що ситуація в регіоні стабільна і не потребує присутності Альянсу.

Офіс НАТО в Токіо матиме лише кілька співробітників, але це дуже непересічна подія, впевнений Сергій Корсунський. Це дасть можливість азійським країнам зрозуміти, як працює Альянс. І для цього не потрібно їхати в Брюссель. Але головне, продовжує дипломат, не в самому НАТО, а в конструкції колективної безпеки. Вона продемонструвала ефективність в Європі і тепер може стати рішенням для Східної Азії.

На думку Сергія Корсунського, відкриття представництва Альянсу в Токіо — це якраз спроба змоделювати можливість створення нової системи глобальної безпеки.

Хіросіма — рідне місто прем’єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. Крім того, разом із Нагасакі воно постраждало від ядерного удару. Тож обравши його для саміту G7, організатори ще раз нагадують людству про жахливі наслідки ядерного бомбардування.

Хіросімський меморіал миру — руїни «Дому сприяння промисловості», поблизу якого, 6 серпня 1945 року, було скинуто атомну бомбу AP - Eugene Hoshiko

Учасники саміту говоритимуть про протидію ядерному тероризму і висловлять категоричний протест навіть проти натяків на використання ядерної зброї. Це, за словами дипломата, стосується не лише російської війни проти України, але й загроз з боку Північної Кореї та Ірану

У січні цього року на зустрічі у Вашингтоні Байден та Кісіда заявили про неприпустимість ядерного удару по Україні. А торік, під час перемов лідерів у Токіо, японський прем’єр сказав: «Сьогодні Україна, а завтра це може бути Азія».