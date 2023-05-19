Банки, оборонні підприємства та дочки «Росатома» — Австралійські санкції проти РФ

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Згідно нового санкційного списку, оголошеного Австралією, обмеження торкнуться 21 організації та трьох осіб.

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Про це повідомили на офіційному порталі австралійського уряду. Зазначають, про додаткові заходи, спрямовані на уповільнення російської військової машини, повідомили прем'єр-міністр Ентоні Албанезе та міністр закордонних справ Пенні Вонг. Зазначають, що йдеться про фінансові санкції та заборону на експорт, спрямовані проти секторів, що мають економічне та стратегічне значення для Росії.

«Дії Австралії є частиною тиску з боку міжнародних партнерів, які зустрічаються на саміті лідерів G7 в Хіросімі цього тижня. Австралія вже запровадила санкції проти понад 1000 фізичних та юридичних осіб, які підтримують незаконне та аморальне вторгнення Росії в Україну», — йдеться в повідомленні.

Польща і країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ © Укрінформ

Серед інших до санкційного списку потрапили дочірні компанії «Росатома», які займаються ядерними дослідженнями, розвитком інфраструктури та виробництвом зброї та компанія, яку росіяни створили для того, щоб керувати ЗАЕС, яку вони захопили. Також ввели обмеження для нафтових, металургійних та золотовидобувних компаній і п'яти банку, що працюють в РФ.

«Уряд Австралії також запровадить заборону на експорт усього обладнання та супутніх деталей до Росії та територій, які тимчасово перебувають під російським контролем. Це не дозволить австралійським товарам сприяти російській агресії в Україні», — пишуть на сайті австралійського уряду.

Прапори Австралії та України © Голос України

Окрім того, в уряді Австралії вкотре наголосили, що підтримують Україну в боротьбі проти російської агресії та продовжать докладати максимальних зусиль, аби зупинити РФ.

«Ці дії спрямовані на сектори, що мають економічне і стратегічне значення для Росії...Не можна дозволити Росії порушувати суверенітет і територіальну цілісність іншої країни», — цитують слова міністра закордонних справ Австралії Пенні Вонг.