Зустріч лідерів G7: Зеленський приєднається до саміту, який проходить у Японії

САМІТ ВЕЛИКОЇ СІМКИ

Низка видань, зокрема, Bloomberg повідомляли, що президент України долучиться до саміту особисто. ОП ніяк не коментував цю інформацію.

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Як написало видання Bloomberg, Володимир Зеленський мав би відвідати Хіросіму особисто, прилетівши туди на військовому літаку. Про це журналістам, ніби то, повідомили «люди знайомі з планами».

«Зеленський полетить на військовому літаку США до Японії після очікуваної зупинки в Саудівській Аравії для участі в саміті Ліги арабських держав, повідомили люди, які попросили не називати їхніх імен, обговорюючи конфіденційну інформацію», — йдеться у матеріалі.

Володимир Зеленський AP - Markus Schreiber

Офіс президента України цю інформацію ніяк не прокоментував. На то місць, секретар Ради національної безпеки Олексій Данілов в ефірі єдиного телемарафону у відповідь на питання про участь Володимира Зеленського у саміті G7, сказав таке:

— Що стосується цього саміту, там будуть прийматися дуже важливі речі, тому саме присутність, фізична присутність нашого Президента, є абсолютно важливою річчю для того, щоб відстоювати саме наші інтереси, пояснювати, надавати чіткі пропозиції і чітку аргументацію по тих подіях, які відбуваються на території нашої країни. Тому що коли людина знаходиться десь там далеко, за океаном, ще десь, вони не завжди відчувають і розуміють, що відбувається тут на теренах нашої держави.

Але невдовзі на сайті РНБО з'явилося коротке повідомлення, яке спростувало цю заяву.

«Президент України Володимир Зеленський візьме участь у зустрічі лідерів G7 в Японії в онлайн-режимі», — написала пресслужба відомства.