Лідери Великої сімки домовилися працювати над обмеженням експорту алмазів з РФ

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

Країни G7 погодилися співпрацювати не лише у справі обмеження експорту російських алмазів, а ще й відстежувати їх переміщення. Та попри це запроваджувати пряму за борону на імпорт дорогоцінних каменів з РФ не стали.

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Деталі домовленостей викладені у заяві, яку опублікували на сайті Білого Дому.

«Щоб зменшити доходи, які Росія отримує від експорту алмазів, ми продовжимо тісно співпрацювати, щоб обмежити торгівлю та використання алмазів, видобутих, оброблених або вироблених у Росії і співпрацюватимемо з ключовими партнерами з метою забезпечення реалізації майбутніх скоординованих обмежувальних заходів, у тому числі за допомогою технологій розшуку», — йдеться у тексті заяви.

Лідери G7 via REUTERS - POOL

Окрім того, зазначають, що країни Великої сімки й надалі триматимуть курс на зменшення залежності від російських енергоносіїв, аби максимально урізати доходи РФ від цієї галузі, щоб вона не могла фінансувати свою військову машину. При чому, йдеться не лише про нафту та газ, а й про ядерну енергетику.

Також у заяві йдеться про те, що лідери G7 продовжать займати стійку позицію щодо підтримки України в її протистоянні, розв'язаній РФ, незаконній, невиправданій і неспровокованій війні.

«Ми підтверджуємо наше зобов'язання надати фінансову, гуманітарну, військову й дипломатичну підтримку, необхідну Україні, стільки, скільки буде потрібно. Ми вводимо подальші санкції й заходи щодо збільшення витрат для Росії й тих, хто підтримує її воєнні зусилля», — зазначили у спільній заяві від імені лідерів G7.

Також у своєму зверненні лідери Великої сімки вчергове закликали Росію вивести війська з українських територій, адже це єдине, що може зупинити війну.