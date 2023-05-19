Зеленський закликав лідерів арабських країн захистити українців та мусульманську спільноту в Україні

Саміт Ліги арабських держав

Під час виступу на саміті Ліги арабських держав президент України Володимир Зеленський заважив, що Крим першим постраждав від окупації РФ, а мусульмани на півострові і досі піддаються репресіям з боку росіян.

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Про це повідомили в Офісі президента України.

Звертаючись до лідерів арабських країн Зеленський зазначив:

— Подивіться, скільки страждань принесли довготривалі війни Лівії, Сирії, Ємені; скільки життів загубили роки битв у Судані і Сомалі, Іраку й Афганістані. Кожен, хто примножує страждання новою агресією, сіє ворожнечу і прагне повернути старі часи загарбницьких імперії, котрі не рахуються з волею незалежних націй. Хто йде проти світу, буде проклятий народом.

Президент України наголосив на важливості незалежності та відповідної реакції на ув'язнення та незаконну анексію Криму, незважаючи на вплив РФ. Він також закликав членів Ліги арабських держав долучитися до імплементації української формули миру:

— Кожній поважній делегації передали документ їхньою мовою з 10 пунктами формули миру. Будь ласка, ви можете обрати пункт, який вам здається найбільш підходящим, і я буду вдячним, якщо кожен із вас обере напрямок для порятунку людей з російського полону. Тож я запрошую всіх вас, хто поважає мир, долучитися до імплементації Формули миру і таким чином зменшити ворожнечу, страждання і зло.

Перед виступом на 32-й сесії ради Ліги арабських країн Володимир Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцем, прем’єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц, прем’єр-міністр Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман аль Сауд. Саудівська Аравія, 19 травня 2023 р. © Офіс президента України

До цього в Офісі президента України повідомляли, що Зеленський прибув до Саудівської Аравії.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. 19 травня 2023 року. © Офіс президента України

Український лідер розповів, що під час візиту він обговорить питання захисту мусульманської спільноти України та повернення всіх політичних в’язнів Криму:

— Наші пріоритети – повернення усіх політичних в’язнів Криму і тимчасово окупованих територій, повернення всіх полонених та незаконно депортованих, представлення нашої формули миру, до реалізації якої необхідно залучити якомога більше держав, гарантування енергетичної безпеки наступної зими.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії. 19 травня 2023 року. © Офіс президента України

Нагадаємо, 18 травня, під час заходів до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, Зеленський наголосив, що Україна робить усе можливе задля звільнення Криму та перемоги над російським агресором.

Раніше у Bloomberg повідомляли, що український президент зупиниться у Саудівській Аравії під час поїздки в Японію на саміт G7. Проте у Раді національної безпеки України заявили, що голова держави візьме участь у зустрічі лідерів «Великої сімки» в онлайн-режимі.

Це перший візит Зеленського до Саудівської Аравії за час його каденції.

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