Протест у Тбілісі — в Грузії вперше за чотири роки приземлився російський літак

ГРУЗИНСЬКА ПОЗИЦІЯ

Останні чотири роки між Грузією та РФ діяла заборона на прямі перельоти. Але нещодавно її скасували. Перший рейс із Росії до Грузії здійснив літак компанії «Азимут».

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Борт вилетів із московського аеропорту «Внуково» та приземлився у столиці Грузії о 13:17 за місцевим часом (12:17 за Києвом — ред.), повідомило грузинське видання Formula news. Цей рейс став першим після зняття обмежень на прямі перельоти між двома країнами. На честь цього, у салоні літака пасажирів пригощали шампанським.

За інформацією видання «Ехо Кавказу», першим рейсом із Москви до Тбілісі прилетіла делегація прокремлівських політиків та діячів.

«Серед них – голова громадської організації «Солідарність заради миру» Мераб Чікашвілі, директор грузино-російського громадського центру ім. Примакова Дмитро Лорткіпанідзе, член організації «Солідарність заради миру» Михайло Жгенті, член «Соціалістичного руху Грузії» Темур Піпія, керівник центру Грузинсько-російської дружби Валерій Кварацхелія, екс-депутат парламенту Грузії Темур Маісурадзе, бізнесмен Мамука Піпія», — йдеться у матеріалі.

На землі візитерів зустріла акція протесту, яку організували грузинські опозиціонери та інші противники відновлення авіасполучення з РФ.

Активісти чекали на приземлення російського літака із транспарантами, прапорами ЄС, Грузії та України.

#NoToRussianFlights! No to the government that serves #Russia. #Georgia! 🇬🇪🇬🇪🇬🇪 Tbilisi Airport right now as the first direct Russian flight lands. pic.twitter.com/Y802zaIwI6 — Helen Khoshtaria (@Helenkhosh) May 19, 2023

Влада завчасно стягнула до аеропорту силовиків. А грузинське МВС опублікувало попередження до учасників акції протесту в аеропорту Тбілісі, із закликом виконувати вимоги поліції та та перебувати лише на визначеній території.

«У зал вильоту аеропорту будуть допускати лише тих громадян, яким необхідно безпосередньо скористатися послугами аеропорту, та осіб, які працюють на об'єкті. ... Під час акції будь-яке порушення буде негайно припинене в рамках закону», — йдеться у повідомленні.

Наразі вже вже повідомляють про те, що поліція арештувала кількох активістів протесту.

Заборона та відновлення авіасполучення

Пряме авіасполучення між Грузією та РФ припинилося 4 роки тому. Відповідний указ підписав Путін. Він зробив це після цілої низки антиросійських протестів, що відбулися в Грузії.

Грузини на акції протесту, червень 2019 року © AP / Shakh Aivazov

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Відновити авіасполучення першою запропонувала РФ, яка раніше окупувала близько 20% грузинських територій. Говорити про це почали ще цьогоріч у січні. А вже 10 травня російський президент скасував візовий режим для громадян Грузії та дозволив приймати грузинські літаки в російських аеропортах.

Акція протесту в аеропорту Тбілісі © OC Media / Twitter

Цього ж місяця влада Грузії пристала на пропозицію росіян і теж зняла заборону. У зв'язку з цим, понад сотня неурядових організацій звинуватила грузинське керівництво у тому, що вони саботують отримання статусу країни-кандидата на членство у ЄС.

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До слова, прямі перельоти між Грузією та РФ переривалися вже не вперше. Після вторгнення Росії в Грузію в 2008 році їх повністю заборонили. Але у 2010 відновили чартерні перельоти, а з 2014 року вже й регулярне авіасполучення.