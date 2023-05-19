Проти РФ застосують нові санкції, які саме повідомлять на саміті G7

САНКЦІЙНИЙ ТИСК

На саміті країн Великої сімки будуть обговорювати цілу низку важливих тем, зокрема кліматичні питання та продовольчу безпеку. А також йтиметься про впровадження нових санкцій проти Російської Федерації.

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Під час триденного саміту керівники Великобританії, Німеччини, Італії, Канади, Франції, Японії та США мають вирішити питання впровадження санкцій проти РФ. Якими саме вони будуть, зокрема, напередодні обговорювали американський президент Джо Байден та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, пише видання Reuters.

Сміт G7 у Хіросімі via REUTERS - POOL

«Ми одностайні у тісній співпраці з країнами-однодумцями, включаючи членів G7, і домовилися про продовження жорстких санкцій проти Росії, а також про рішучу підтримку України», — цитує видання слова японського прем'єра.

Саміт G7 у Хіросімі via REUTERS - POOL

Інформаційна агенція AP, покликаючись на слова представника американської делегації на цьому саміті, пише, що союзники налаштовані «подвоїти зусилля» для посилення вже впроваджених санкцій, щоб послабити військові можливості РФ, а також покарати тих, на кому лежить відповідальність за агресію. Окрім того, повідомив анонімний співрозмовник інформагенції, основну увагу зосередять на тому, щоб закрити лазівки для обходу санкцій.

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