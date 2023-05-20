САМІТ G7

Зеленський та Моді: як пройшли перші від початку війни переговори України та Індії

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді на полях саміту «Великої сімки» у суботу, 20 травня, в Японії. Це перша особиста зустріч між лідерами двох країн від початку вторгнення Росії в Україну.

Реклама Читати продовження

Моді, який досі не засудив російське вторгнення, сказав, що Індія зробить «усе, що зможе», щоб допомогти припинити війну, — йдеться у публікації СNN.

«Війна в Україні — велика проблема для всього світу», — сказав він. «Це також мало вплив на всіх. Але я не вважаю, що це лише питання економіки чи політики. Для мене це питання людяності».

Зустрівся з Президентом @ZelenskyyUa в Хіросімі. Висловив нашу чітку підтримку діалогу та дипломатії для пошуку способу рухатися далі. Ми продовжуватимемо надавати гуманітарну допомогу народу України. pic.twitter.com/EOyPtHdeBu — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023

Зі свого боку Зеленський запросив Моді приєднатися до мирних зусиль України, щоб припинити війну проти Росії.

Організатор саміту, Японія, до останнього не підтверджувала візит Володимира Зеленського. А втім, його особиста присутність в Хіросімі, дає йому можливість зустрітися з лідерами країн-членів «Групи семи», які відкрито підтримують Україну — Канадою, Францією, Німеччиною, Італією, Японією, Великою Британією та Сполученими Штатами — і наполягати на продовженні військової допомоги.

У Японії Президент України провів зустріч із Прем’єр-міністром Індії © Офіс Президента України

А втім, це також дає Зеленському шанс отримати підтримку для України та її бачення миру серед лідерів кількох інших країн, які також відвідують саміт — деякі з яких не приєдналися до санкцій Заходу проти Росії чи таких, як Індія, що навіть відмовилися засудити Росію в ООН.

Історично Індія є цінним покупцем російської зброї та має давні зв’язки з Москвою. У Нью-Делі також збільшили закупівлю російських енергоресурсів, протягнувши економічну руку помочі уряду Володимира Путіна. Попри те, що Захід посилено контролює це ключове джерело доходу РФ.

Amb. Harsh Kumar Jain handed over 12th consignment of humanitarian aid from India meant for people of Ukraine comprising essential medicines and equipment to H. E. Mr. Oleksii Iaremenko, Dy Minister of Health of Ukraine.@MEAIndia @MFA_Ukraine @PTI_News @DDNewslive @DDNational pic.twitter.com/X2NVocHbVs — India in Ukraine (@IndiainUkraine) September 12, 2022

Хоча Індія надсилала Україні гуманітарну допомогу протягом всієї війни, вона утримувалася від голосування за резолюції ООН, які закликали вивести з України війська Росії та засуджували її вторгнення.

Як пророкували аналітики, отримання підтримки або розуміння з боку таких лідерів, як Моді, може стати ключовою мотивацією, яка спонукатиме Зеленського відвідати G7 особисто. Серед інших країн-учасниць — Індонезія, Австралія, Бразилія, Корея та В’єтнам.

У випадку Моді тісні зв’язки з Росією могли б означати як потенційну можливість посилити тиск на Путіна, так і збереження економіки Індії.

Торік у вересні Моді говорив з Путіним про необхідність «рухатися на шлях миру» під час переговорів віч-на-віч з російським лідером на полях саміту Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані. Ця заява індійської сторони тоді розглядалася як ознака нетерпіння Нью-Делі, оскільки конфлікт затягувався.

Та, вже за кілька місяців після цього індійський лідер, здавалося, дотримується обережнішої лінії, не засуджуючи Кремль і не закликаючи його покинути українські території.

Моді кілька разів розмовляв із Зеленським телефоном після вторгнення Росії — востаннє у грудні. Індійський прем’єр повторив свій заклик до «припинення бойових дій» і «діалогу» для вирішення конфлікту.

Мирний план Зеленського, навпаки, передбачає відновлення міжнародно визнаних кордонів України та виведення російських військ.

Західні лідери критикували заклики до припинення вогню, адже вони не передбачають виведення російських військ, а, отже, ці слова є рівнозначні допомозі Москві зміцнити свій вплив на тимчасово окупованих територіях.

Зеленський також відвідав саміт Ліги арабських держав у Саудівській Аравії в п’ятницю, 19 травня, де він намагався викликати співчуття у лідерів Саудівської Аравії, які «закривають очі» на війну в Україні.

Планується, що на полях G7 Зеленський не лише зустрінеться з лідерами країн-членів G7, а й також візьме участь у сесії з питань миру та стабільності, — повідомили організатори в суботу.