Непохитна підтримка України: лідери «Великої сімки» вже погодили спільне комюніке

САМІТ G7

Документ оприлюднили на день раніше запланованого терміну з невстановлених причин. Комюніке поширили за мить до того, як президент України Володимир Зеленський приземлився у Хіросімі, щоб приєднатися до саміту лідерів «Групи семи».

Реклама Читати продовження

Очільники держав «Групи семи» узгодили спільне комюніке за результатами саміту в Японії за день до його завершення. Велика увага у документі приділяється війні Росії проти України, яку блок «засудив найрішучішим чином»:

Ми більше, ніж будь-коли об'єднані в рішучості дати раду глобальним викликам сьогодення та прокласти шлях до кращого майбутнього з дотриманням Статуту ООН і міжнародного партнерства

Очільники семи високорозвинених країн світу також підтвердили свою «непохитну підтримку України стільки, скільки буде потрібно для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру».

У комюніке також згадується окрема заява лідерів G7 щодо України, ухвалена у п’ятницю, 19 травня. У ній вони зобов'язалися «посилити дипломатичну, фінансову, гуманітарну та військову підтримку України, збільшити ціну для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля, і продовжувати протидіяти негативним наслідкам війни для решти світу, особливо для найбільш вразливих верств населення».

У підсумковій заяві очільники «Групи семи» продемонстрували об’єднану позицію і з інших питань. Зокрема, у документі міститься план з 9 пунктів щодо зменшення загроз, створених Китаєм, але зі збереженням економічних зв'язків:

Наші політичні підходи не спрямовані на те, щоб завдати шкоди Китаю, і ми не прагнемо перешкодити економічному прогресу та розвитку Китаю. Китай, який зростає і грає за міжнародними правилами, представлятиме глобальний інтерес

При цьому, як повідомляє «Сі-Ен-Ен», лідери в один голос висловилися проти «економічного примусу», але за бажання захистити передові технології, які можуть загрожувати національній безпеці.

Окрім того, G7 закликала Пекін не «втручатися» у процеси, що здатні підірвати «цілісність наших демократичних інститутів і наше економічне процвітання» — очевидний реверанс до нещодавніх звинувачень у тому, що Пекін втрутився у вибори в Канаді та керує мережею закордонних поліцейських відділень по всій країні.

► Дивіться відео: Утручання у вибори й планування замаху: новий рівень недовіри у китайсько-канадських відносинах

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн бере участь у заході «Партнерство для глобальної інфраструктури та інвестицій» в рамка саміту G7, Хіросіма, Японія, 20 травня 2023 р. © REUTERS / JONATHAN ERNST

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала дії G7. У суботній заяві вона наголосила, що країни повинні «усвідомлювати ризик використання зброї взаємозалежностей», водночас «закликала зменшувати ризики, а не розривати зв’язки». На думку західних журналістів, цей термін має на меті позначити, як ЄС має налагодити економічні відносини з Китаєм.

Проблеми довкілля теж відображені у спільному комюніке, включно з обіцянкою, що G7 сприятиме переходу економік до чистої енергії:

Ми зобов’язуємося реалізувати трансформацію економічної та соціальної системи до економіки з нульовою мережею, циклічної, стійкої до клімату, вільної від забруднення та сприятливої для природи економіки

Лідери також дали зрозуміти, що вони будуть уважно стежити за швидким розвитком штучного інтелекту (ШІ), просуваючи дискусії щодо управління та сумісності ШІ відповідно до «спільних демократичних цінностей».

Президент США Джо Байден бере участь у заході «Партнерство для глобальної інфраструктури та інвестицій» в рамка саміту G7, Хіросіма, Японія, 20 травня 2023 р. © REUTERS / JONATHAN ERNST

За словами радника Байдена з національної безпеки Джейка Саллівана, Байден балансує між переговорами зі світовим лідером і новинами з протистояння щодо стелі боргу у США. Що коїться у Вашингтоні є «предметом інтересу» на самітах президента:

Країни хочуть мати уявлення про те, як відбуватимуться ці переговори. І президент висловив упевненість, що він вірить у те, що ми зможемо досягти результату, який дозволить уникнути дефолту, і частково тому, що він повертається додому завтра, а не продовжує решту поїздки, щоб сприяти розв'язанняю проблем вдома

Виступаючи перед журналістами під час зустрічі з прем’єр-міністром Австралії Ентоні Албанізом на полях саміту, Байден сказав, що його «зовсім» не хвилюють переговори з республіканцями в Палаті представників, щоб уникнути дефолту.