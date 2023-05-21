«Бахмут — відлуння Хіросіми»: як пройшла зустріч Зеленського з прем’єром Японії Фуміо Кішідою

САМІТ G7

Триденний саміт «Великої сімки» добіг кінця. Увага світових лідерів була прикута до війни в Україні. Особистий візит Володимира Зеленського на запрошення Японії обернувся консолідацією зусиль очільників найбагатших країн задля допомоги Україні у війні, розв’язаній Росією.

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Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда © via REUTERS / POOL

На полях саміту Президент України провів двосторонні переговори з Прем’єр-міністром Японії Фуміо Кішідою.

«Ми віддані Україні й ми підтримуємо Україну, перш за все, щоб повернути мир, ми сповнені рішучості зробити це», — заявив японський прем’єр.

За його словами, саміт проходив у розпал «виклику принципам, які наші попередники встановили та захищали роками», включаючи повагу до суверенітету та територіальної цілісності, і що запрошення Зеленського продемонструвало «непохитну солідарність» між G7 та Україною.

Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда © via REUTERS / POOL

Прем’єр-міністр Японії, організатор заходу, також наголосив на численних кризах, з якими стикається світова спільнота, включаючи зміну клімату та пандемію, а також наслідки війни в Україні:

Якщо ми не продемонструємо бажання прислухатися до голосів країн і людей та співпрацювати з широкого кола нагальних питань, то наші вимоги підтримувати вільний і відкритий міжнародний порядок, заснований на верховенстві права, можуть стати марними

Кішіда також підкреслив план дій, схвалений лідерами «Великої сімки», спрямований на глобальне ядерне роззброєння.

Документ, відомий як Хіросімське бачення ядерного роззброєння, має «історичне значення», сказав Кішіда.

Президент України Володимир Зеленський відвідав Меморіальний музей миру у Хіросімі © AP / Eugene Hoshiko

Японський лідер запросив Володимира Зеленського до Меморіального музею миру в Хіросімі. Президент оглянув експозиції музею та зробив запис у книзі почесних гостей.

Крім того, Президент України та Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда поклали квіти до меморіалу жертвам атомного бомбардування. Пам’ять загиблих ушанували хвилиною мовчання.

Президент України Володимир Зеленський відповідає на запитання журналістів після саміту G7 у Хіросімі © via REUTERS / POOL

У своєму зверненні до японського народу Зеленський провів паралелі між зруйнованими японськими містами внаслідок ядерних бомбардувань та українськими населеними пунктами, які постраждали через агресію Росії.

Пізніше, відповідаючи на питання журналістів, Президент сказав, що Хіросіму відбудовано і, що українці «мріють відбудувати всі наші міста, які зараз в руїнах, і кожне село, де не залишилося жодної хати після російських ударів»:

Ми мріємо про повернення наших територій, як ми повернули наші північні регіони, які були окуповані Росією. Ми повинні повернути наші східні та південні регіони України. Ми мріємо повернути наших людей, які зараз у російському полоні. Це військовополонені та цивільні особи, депортовані дорослі, а також викрадені діти. Ми мріємо про перемогу, ми мріємо про мир після нашої перемоги

На питання про Японію та її можливу допомогу, Зеленський відповів, що найбільшою поміччю стануть технології, які можна буде застосувати для відновлення України: «енергетика, зокрема «зелена», медицина… Досвід Японії дуже важливий», — наголосив Президент.