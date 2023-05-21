«Демократія потребує більшого». Президент України взяв участь у саміті «Великої сімки» в Хіросімі

САМІТ G7

У неділю, 21 травня, Володимир Зеленський долучився до сесії, присвяченій Україні, де були присутні усі лідери «Групи семи». Глава держави подякував їм, а також усім союзникам і партнерам за досягнення високого рівня співпраці, завдяки якому світ зважає на демократію, міжнародне право та свободу. «Але чи достатньо цього?», — запитав Президент в очільників високорозвинених країн світу.

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«Божевільний шлях Росії»

Сесія, присвячена Україні в рамках саміту G7 у Хіросімі, Японія, 21 травня 2023 р. AP

Співпраця України з союзниками зменшує вірогідність того, що хтось ще у світі піде божевільним шляхом РФ, — наголосив Президент під час виступу на сесії саміту G7, присвяченій Україні. Водночас Володимир Зеленський закликав партнерів робити більше задля «глобального лідерства демократії».

За словами українського лідера, кожне рішення, ухвалене для захисту України протягом 15 місяців повномасштабної російської агресії, гарантує збереження міжнародного порядку, заснованого на правилах. Серед таких рішень – формування коаліцій оборонної підтримки, санкції проти агресора, захист енергетики та продовольчого ринку, забезпечення фінансової стійкості тощо.

Як із цеглинок зростає будинок, так і з наших із вами рішень зростає свобода – ми, демократії, її гарантуємо. І наша відповідь, по суті, є основою для обов'язкових правил запобігання агресії. Україна наголошує на принципі превентивної безпеки. Ось чому наші пропозиції щодо пакета гарантій безпеки для України – коли вони запрацюють – стануть миротворчим чинником, і не лише для нас

Подяка за допомогу

Президент України Володимир Зеленський та президент Південної Кореї Юн Сок Йоль під час саміту G7 у Хіросімі, Японія, 21 травня 2023 р. AP

Президент подякував за надійні системи протиповітряної оборони, які допомогли захистити небо України. З 19 травня, відколи Зеленський здійснює закордонні візити, ППО знищила 43 «Шахеда», 3 ракети «Калібр» та один розвідувальний БпЛА «Мерлін-ВР».

«Разом ми врятували від російських ракет уже тисячі й тисячі життів українців», – наголосив Зеленський.

Окремо він відзначив рішення щодо вишколу українських пілотів на сучасних винищувачах:

Зараз ми виходимо на шлях усунення розриву в можливостях. Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з’являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі

Мирні ініціативи

Сесія, присвячена Україні в рамках саміту G7 у Хіросімі, Японія, 21 травня 2023 р. AP

Ключовою темою під час сесії стала також українська «Формула миру». Зеленський зокрема зазначив, що пропозиції про припинення вогню, які містяться в мирних ініціативах деяких сторін, є помилковими й такими, що допомагають Росії уникнути ізоляції світу, хоча вона досі не зацікавлена в припиненні війни.

З РФ не можна вести діалогу, допоки вона не покине територію України в межах міжнародно визнаних кордонів відповідно до Статуту ООН. Будь-які мирні ініціативи та переговори мають базуватися виключно на формулі, запропонованій Україною

Деталі її реалізації можуть бути обговорені на Глобальному саміті миру.

Окремо Президент акцентував і на іншому заході — саміті НАТО у Вільнюсі. За його словами, Україна очікує на чіткі сигнали в питанні євроатлантичної інтеграції, а також щодо надання гарантій безпеки до набуття членства в НАТО.