Новий пакет військової допомоги від США: що Вашингтон передасть Києву

САМІТ G7

«Уся «Велика сімка» підтримує Україну», — заявив Джо Байден, оголошуючи новий пакет допомоги під час зустрічі з Володимиром Зеленським в Японії.

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Президент США Джо Байден у неділю, 21 травня, оголосив про новий пакет військової допомоги Україні. Під час зустрічі в Японії американський лідер сказав Президенту Володимиру Зеленському, що Сполучені Штати роблять усе можливе для зміцнення оборони України у війні з Росією.

За даними Міноборони США, до Києва доправлять додаткові боєприпаси, артилерію і транспортні засоби на суму 375 мільйонів доларів:

• додаткові боєприпаси для РСЗВ HIMARS;

• артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм;

• важкі протитанкові керовані ракети TOW;

• протитанкові системи Javelin і AT-4;

• боєприпаси для ракетної системи з лазерним наведенням;

• підривні боєприпаси;

• броньовані мостові системи;

• броньовані медичні машини;

• вантажівки та причепи для перевезення важкої техніки;

• матеріально-технічного забезпечення;

• тепловізійні системи;

• запчастини та інше польове обладнання.

Джо Байден висловив підтримку справедливого миру в Україні та заявив, що територіальна цілісність і суверенітет нашої держави «не підлягають обговоренню». Про це повідомляє телеканал CNN.

«Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб зміцнити здатність України захищатися», — сказав Байден, посилаючись на свій нещодавній дозвіл іншим країнам постачати винищувачі F16 Україні та навчати українських пілотів на літаках у США.

Це була перша зустріч Байдена та Зеленського віч-на-віч після візиту американського лідера до Києва у лютому.

«Те, чого ви досягли, є важливим для всього світу, і ми в захваті від того, що ви робите», — сказав Байден. «Разом з усією G7 ми за Україну, і, я обіцяю, що ми нікуди не підемо».

Байден сказав, що нові санкції проти Росії «забезпечать тиск на Путіна, щоб притягнути його прихильників до відповідальності».

Байден також розповів, як чув сирени повітряної тривоги, коли двоє чоловіків йшли українською столицею під час візиту Байдена на початку цього року.

«Ми продовжували йти. Вам байдужі сирени — мені байдужі сирени», - додав Байден.