Загадкові події на Бєлгородщині: що відбувається

Неспокійний день для Бєлгорода

Сьогодні, 22 травня, у прикордонній із Україною Бєлгородській області РФ із самого ранку неспокійно: телеграм-канали повідомляють про бойові зіткнення та «українську ДРГ», яка нібито зайшла на територію РФ.

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«Просто зараз іде запеклий бій із українською ДРГ на кордоні Бєлгородської області біля села Дронівка. З обох боків залучено військову техніку, в небі помічено кілька дронів. Працює ППО», — пишуть російські телеграм-канали.

В’ячеслав Гладков, губернатор Бєлгородської області, заявив, що дійсно мав місце обстріл кількох сіл, проте спрацювала система ППО, постраждалих немає. Інформацію про те, що почалася евакуація населення (про це писали деякі російські ЗМІ), він назвав цілковитою брехнею.

Згодом з’явилися повідомлення, що на КПП Грайворон, що знаходиться безпосередньо на кордоні України з РФ, імовірно, відбулися бойові зіткнення. Мережею розповсюдили відео пожеж на території пункту пропуску.

Пізніше з’явилися повідомлення від легіону «Свободи Росії» та «РДК», які взяли на себе відповідальність за події на Бєлгородщині та заявили про початок звільнення Росії від режиму Путіна.

Далі події почали розвиватися із блискавичною швидкістю: легіону «Свободи Росії» заявив про звільнення населених пунктів Козинка та Гора-Поділ. Також вони додали, що передові загони вже зайшли до міста Грайворон.

Тим часом у російських ЗМІ версії подій розходяться: хтось заявляв, що робота «української ДРГ» на території Бєлгородської області є лише фейком, хтось стверджував, що це — ще одна незначна провокація України, а хтось повністю підтверджував усі повідомлення.

Проте губернатор Бєлгородської області підтвердив, що на територію Грайворонського округу зайшла «українська ДРГ». Також з'явилися повідомлення про часткову евакуацію мешканців, хоча місцева влада стверджує, що люди виїздять за власним бажанням, жодної евакуації не проводиться, оскільки в цьому немає потреби.

І легіон «Свободи Росії», і «РДК» входять до складу Інтернаціонального легіону ТрО (Сухопутні війська ЗСУ). Проте Міністерство оборони України не дає жодних коментарів.

Натомість ситуацію прокоментував речник Головного управління розвідки Андрій Юсов. У коментарі Суспільному він зазначив, що легіон «Свобода Росії» та «Російський добровольчий корпус» проводять операцію для створення «смуги безпеки» для захисту цивільних українців:

«Так, сьогодні «РДК» та легіон «Свобода Росії», які складаються з громадян РФ розпочали операцію зі звільнення цих територій Білгородщини від так званого режиму Путіна і відсування супротивника з метою створення певної смуги безпеки для захисту українського цивільного населення».

Водночас Юсов зазначив, що деталі операції ГУР не розкриватиме.

Відреагували на події і у Кремлі. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков сказав, що Міноборони, ФСБ та прикордонна служба РФ доповіли Путіну про спробу прориву у Бєлгородську область «українських диверсантів», метою яких є «відволікти увагу від подій на бахмутському напрямку».

Тим часом росЗМІ повідомляють, що на території Бєлгородської області діє план «Перехоплення».

Також ситуацію в Бєлгородській області прокоментували в Офісі Президента. Так, радник голови ОП Михайло Подоляк зазначає, що Україна не має безпосереднього відношення до подій, хоча з цікавістю за ними спостерігає та вивчає ситуацію:

Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. #Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо,… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 22, 2023