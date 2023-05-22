Китай обурився через комюніке саміту країн G7 та звинувачує їх у «наклепі»

Невдоволення Китаю

Заступник міністра закордонних справ Китаю Сунь Вейдун викликав посла Японії через «ажіотаж навколо питань, пов'язаних із Китаєм» на саміті G7.

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За результатами саміту в Хіросімі було опубліковано спільне комюніке лідерів «Великої сімки», у якому вони висловили серйозну стурбованість зростанням напруженості в Східно-Китайському і Південно-Китайському морях, а також ситуацією з правами людини в Китаї.

Як повідомляє The Guardian, Офіційний Пекін обурився та заявив, що Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 «у діяльності та спільних деклараціях для дискредитації та нападу на Китай». Також у КНР вважають, що інші країни грубо втручаються в їхні внутрішні справи.

Також, на думку Китаю, країни G7 «перешкоджають міжнародному миру, підривають регіональну стабільність і стримують розвиток інших країн».

Чи не найбільші претензії Китай має саме до Японії, яка цього разу була господаркою саміту. Так, міністр закордонних справ Китаю Сунь Вейдун упевнений, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку КНР. Тож саме для того, аби висловити протест щодо «ажіотажу довкола питань, пов’язаних з Китаєм», і було викликано японського посла.

«Японія повинна змінити своє розуміння Китаю, отримати стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів, укладених між Китаєм і Японією, і дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин із конструктивною позицією», — каже міністр закордонних справ Китаю.

Лідери країн G7 під час саміту © via REUTERS - HANDOUT

Натомість посол Японії в Китаї Хідео Тарумі зазначив, що для початку КНР має зробити кроки для розв’язання питань, які викликають занепокоєння.

Окрім цього, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що Китай зараз є найбільшим викликом безпеці та процвітанню світу. У відповідь офіційний Пекін закликав Лондон припинити «наклеп», натякнувши, що такі заяви можуть неабияк нашкодити двостороннім відносинам країн.

У спільному комюніке лідерів G7 зазначено, що країни прагнуть «конструктивних і стабільних відносин» із Пекіном та не збираються розривати з ним зв’язки. Натомість вони хочуть «усунути ризики і диверсифікувати відносини з Китаєм».

Крім того, лідери «Великої сімки» акцентували увагу на тому, що Китай має натиснути на Росію, аби вона вивела свої війська з території України.