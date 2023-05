Третя світова може розпочатися в Азії. І ця загроза нікуди не зникла

Безпекові загрози

В світі нині майже два десятки гарячих конфліктів і ще з півсотні заморожених. Це, не враховуючи повномасштабну війну, яку на європейському континенті розв’язала Росія. Але якщо і почнеться третя світова, то місцем, де це може статися, все одно вважається Південно-Східна Азія. Пояснюємо, чому.

2034 — рік початку третьої світової

Інцидент з китайськими та американськими кораблями в Південнокитайському морі спровокував військове протистояння між найпотужнішими країнами світу. І так почалася третя світова війна, шанси на перемогу в якій вищі у Китаю та його союзників. Це творча фантазія відставного чотиризіркового адмірала США Джеймса Ставрідіса, яку він виклав в книзі «2034: A Novel of the Next World War» («2034: Роман про Наступну Світову Війну», — ред.).

Книга «2034: A Novel of the Next World War» вийшла друком в березні 2021 © amazon.com

Книга вийшла друком в березні 2021-го, ще до російської агресії проти України. Тоді вважалось, що армія РФ — друга в світі, а американські think-танки моделювали ситуації, за яких Росія виступить на боці Китаю і підсилить його авіацією та бронетехнікою.

За рік і три місяці війни в Україні українські збройні сили ліквідували значну кількість військового потенціалу РФ та розвінчали міфи про її непереможність. Але в Південно-Східній Азії все ще можливий конфлікт, який має шанси перерости в третю світову.

Головним викликом США завжди був Китай, пояснює експертка з Південно-Східної Азії Наталія Бутирська. Ці відносини вважаються найгарячішою точкою. Тому, якщо ці країни таки зіштовхнуться, станеться це там, де знаходиться КНР — в Азії:

— Китай бореться за контроль в регіоні, але там є інтереси США. І Вашингтон не може ними поступитися, адже тоді втратить позиції в усьому світі. Крім того, якщо Китай вирішить напасти на когось із союзників Сполучених Штатів, американці будуть змушені захищати їх.

Тайвань — найгарячіша точка

Про Тайвань згадують найперше, коли йдеться про безпекові виклики в Південно-Східній Азії та протистояння КНР зі США. Де-юре цей острів є частиною КНР — його незалежність визнають лише півтора десятки країн світу. Втім Тайвань має власного президента, органи управління, валюту і навіть армію.

Сі Цзіньпін звертається до делегатів ХХ з'їзду Компартії Китаю © AP / Ju Peng

Більшість тайванців хочуть як мінімум зберегти цю автономію, а як максимум — отримати повну незалежність. Пекін натомість попереджає, що не допустить цього, а за потреби застосує силу. Відповідні позиції були внесені в статутні документи китайської компартії минулої осені.

США не мають прямих військових зобов’язань перед Тайванем, але обіцяють захистити його в разі нападу китайців і впродовж майже 45 років продають острову зброю. Торік у грудні американський президент Джо Байден підписав черговий указ про виділення 10 мільярдів доларів військової допомоги Тайваню.

Відносини між Вашингтоном та Тайпеєм завжди дратують Пекін. Особливий гнів на материку викликають візити американських політиків на острів, а острівних — до США. Остання така поїздка відбулась в березні-квітні цього року, коли президентка Тайваню Цай Інвень зробила одразу дві зупинки у США під час свого латиноамериканського турне. І зустрілась із спікером Палати представників Кевіном Маккарті.

Цай Інвень отримала нагороду Гудзонського інституту у Нью-Йорку © president.gov.tw

І американські, і тайванські джерела підкреслюють, що візит Цай Інвень до США — транзитний і приватний, а речник Ради з Нацбезпеки США Джон Кірбі закликав КНР не використовувати цей транзит як привід для посилення будь-якої агресивної діяльності навколо Тайванської протоки.

Але Китай, звісно, вважає інакше. В Пекіні заявили про неприпустимість втручання у свої внутрішні справи і після повернення Цай Інвень додому, влаштували військові навчання в районі Тайваню. Так само, як і після торішнього візиту до Тайваню тодішньої спікерки палати представників Ненсі Пелосі.

Спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі та Цай Інвень на зустрічі в Тайбеї. 3 серпня 2022 © AP

Тайвань сподівається на краще, але готується до гіршого. І з початком повномасштабної російської агресії проти України усвідомив, що війна справді може початися і на його берегах.

Між російською агресією та потенційною війною в Тайванській протоці є одна суттєва відмінність. Тайвань — це острів, який відділяє від материкового Китаю 130 кілометрів моря. З одного боку, це перевага для оборонців, бо провести десантну операцію китайцям буде дуже складно. А втім, вони зможуть відрізати острів від постачання зброї та боєприпасів.

Але, на відміну від російської, китайська армія не має жодного бойового досвіду. Експерти вважають, що збройні сили Китаю будуть готові вторгнутися до Тайваню не раніше 2027-го року.

Суперечки за острови в Південнокитайському морі

Зростання напруги навколо Тайваню — не єдина проблема в Південнокитайському морі, каже Надзвичайний та Повноважний Посол України в Японії Сергій Корсунський. Йдеться про всю акваторію, адже це надзвичайно важлива транспортна артерія. Тут проходить половина зовнішньої торгівлі, зокрема, з ЄС. Саме цим маршрутом Японія та Південна Корея отримують сировину з країн Перської затоки і відправляють свої товари в Європу. А щорічний трафік цими водами оцінюється в понад 3,5 трлн доларів.

Південнокитайське море © Google

Південнокитайське море багате ще й на біоресурси, зокрема рибу, а також вуглеводні. Підтверджені поклади нафти там оцінюють в 11 мільярдів баррелів, природного газу — в 19 трильйонів кубометрів. Крім того, продовжує Сергій Корсунський, саме тут прокладені кабелі зв'язку, які з’єднують Південну Корею та Японію зі світом.

Китай багато років намагається встановити контроль над Південнокитайським морем, зауважує експертка зі Східної Азії Наталія Бутирська. Для цього КНР, наприклад, займає вільні острови — такі як Парасельські. Китайці видають закони про їхнє приєднання, будують там аеродроми та військові бази. А ще штучно намивають територію довкола.

Йдеться про крихітні незаселені острови, що не мають цінності, як суходол. Але розширюють морські володіння країни, до якої належать. Територіальні води — це акваторія в 12 миль (близько 20 кілометрів, — ред.) від берега, на яку розповсюджуються суверенітет держави. А виняткова економічна зона — це до 200 морських миль (понад 350 кілометрів,— ред.), від берега, де ця держава має ексклюзивне право на видобуток всіх природних ресурсів. Таким чином, зауважує пані Бутирська, Китай претендує на 90% Південнокитайського моря.

Попри те, що претензії КНР не визнані міжнародним правом, китайська влада вже відправляє до «приєднаних» акваторій свої військові кораблі, каже Наталія Бутирська. Щоб вигнати звідти філіппінських рибалок або заблокувати розробку нафтогазових родовищ, як було з В'єтнамом.

Китайська влада відправляє до «приєднаних» акваторій свої військові кораблі © AP / Aaron Favila

Але поки китайцям не вдається встановити контроль над Південнокитайським морем. Опираются інші країни регіону і сам Тайвань. Вони відстоюють свої інтереси в міжнародних судах, рішення яких, щоправда, Пекін ігнорує. Крім того, Китай мусить рахуватися з тим, що Тайвань та Філіппіни — союзники США.

Якщо ж Китай отримає бажане, то буде контролювати важливі торгові шляхи, зауважує Наталія Бутирська. І зможе перекривати їх, зокрема, у відповідь на якісь небажані для себе заяви чи резолюції Заходу:

— Такі, наприклад, як 20-21 травня ухвалили на саміті G7. В цьому випадку Китай зможе диктувати правила і всім країнам регіону.

Північна Корея не довіряє Китаю, але грає на його користь

Ще одне чутливе питання для Південно-Східної Азії це загроза Північної Кореї. 2005-го Пхеньян заявив про отримання зброї масового знищення і відтоді вдосконалює як ядерні арсенали, так і засоби їхнього доправлення.

Запуск КНДР міжконтинентальної балістичної ракети. 14 квітня 2023 © AP

КНДР завжди була агресивною, каже Сергій Корсунський, але тепер стала ще зухвалішою і робить гучні заяви, зокрема і на адресу України. Навряд Корея може суттєво допомогти Росії у військовому плані. Але, каже дипломат, може дістати союзників України, атакувавши Південну Корею та Японію.

Крім того, саме загрозою з боку КНДР, яку може озброювати Росія, своє небажання постачати зброю Україні понад рік пояснював Сеул.

Китай та Росія багато років тримають Північну Корею, як фактор стримування США, продовжує Наталія Бутирська, а також їхніх союзників в регіоні — Японію та Південну Корею. Але попри те, що КНДР на 90% у торгівлі залежить від Китаю, а на решту 10 — від Росії, не можна сказати, що Пекін має безпосередній вплив на політичні процеси в Пхеньяні, зауважує експертка.

Північна Корея має певну недовіру до Китаю ще з колоніальних часів. І довгий час, Кім Чен Ин непокоївся, що, за бажання, китайці змінять владу в КНДР, поставивши замість нього його брата (Ким Чен Нама, — ред.), який проживав у КНР. Але ця проблема зникла після того, як Нама вбили в аеропорту Куала Лумпур в Малайзії (в лютому 2017, — ред), каже пані Бутирська.

Керманич КНДР Кім Чен Ин. 17 квітня 2023 © AP

Північна Корея багато чого робить від себе і певний час у зовнішній політиці навіть балансувала між Росією та Китаєм з одного боку і Заходом — з іншого. Пхеньян хотів привернути увагу Сполучених Штатів, продовжує Наталія Бутирська, говорити з ними на рівних. І в цьому досяг певних успіхів, коли Кім Чен Ин зустрічався з американським президентом Дональдом Трампом.

Крім того, якщо спершу США хотіли повної денуклеаризації Північної Кореї, то тепер у Вашингтоні точаться дискусії про те, щоб не змушувати Пхеньян позбавитися ядерної зброї, а домовитися контролювати її, резюмує експертка.

Колективна безпека: досвід НАТО

Перед загрозою з боку потужного та амбітного Китаю, менші країни регіону гуртуються, забуваючи колишні образи.

Наприклад, Токіо та Сеул, ворожнеча між якими тягнеться вже понад сто років — відколи Південна Корея була японською колонією. Країни і зараз мають різні погляди на спільне минуле, що виливається у дипломатичні та торгові суперечки. Але останнім часом вони послідовно зближують позиції та вирішують давні конфлікти. А 16 березня Токіо та Сеул заявили про початок нової глави в двосторонніх відносинах.

Президенти США та Південної Кореї та прем'єр-міністр Японії на зустрічі G7 в Японії. 21 травня 2023 © AP / Susan Walsh

Порозуміння між Південною Кореєю та Японією відкриває шлях до створення нового військово-політичного союзу за участі цих країн та США.

А втім, в регіоні вже діють одразу кілька об’єднань, прямо чи опосередковано спрямованих на стримування Китаю. Наприклад QUAD — діалог з безпеки за участю Австралії, Індії, США та Японії.

Або створений восени 2021-го AUKUS — пакт Австралії, США та Сполученого Королівства. В рамках цього об’єднання австралійці розірвали багатомільярдний контракт на будівництво субмарин з Францією. Австралійці зберуть їх самі за американськими технологіями. Дізнавшись про це, Париж, передбачувано, образився на Вашингтон. Але події навколо цього пакту засвідчили, що США готові йти на ризик суперечок з європейськими партнерами задля захисту своїх інтересів в Південнокитайському морі.

Непересічною для Азії подією посол Сергій Корсунський називає відкриття в Токіо офісу НАТО. Оголошуючи про ці наміри, міністр закордонних справ Японії пояснив це потребою переглянути регіональну безпеку, а також впливом російської війни проти України.

Штаб-квартира НАТО у Брюсселі © AP / Olivier Matthy

Офіс НАТО в Токіо матиме лише кілька співробітників, але це дуже важлива подія, впевнений Сергій Корсунський. Це дасть можливість азійським країнам зрозуміти, як працює Альянс. Але головне, продовжує дипломат, не в самому НАТО, а в конструкції колективної безпеки. Вона продемонструвала ефективність в Європі і тепер може стати рішенням для Східної Азії:

— Це дуже важливий меседж. Вони (НАТО, — ред.) кажуть, є модель колективної безпеки, ось вона. Ви можете дізнатися про всі подробиці про те, як вона працює тут, не обов'язково їхати в Брюссель. І тоді зможете зрозуміти, що колективна безпека дозволяє вам cтримувати будь-яку агресію. За відкриттям офісу стоять серйозні спроби розглянути можливість створення нової системи глобальної безпеки. А НАТО — є моделлю цієї системи безпеки.

Наміри відкрити офіс НАТО в Японії роздратували Пекін. Там заявили, що ситуація в регіоні стабільна і не потребує присутності Альянсу.

Безпосередньо НАТО може й не брати активної участі в потенційних бойових діях Азії. Надто далеко і логістично незручно. Та й юрисдикція Альянсу розповсюджується на атлантичний регіон, і європейські союзники можуть бути не в захваті від ідеї воювати деінде. Але в цьому може й не буде потреби.

Керівники США, Великої Британії та Австралії - країн, які формують пакт AUKUS © AP / Stefan Rousseau

Якщо допустити, що всі союзники США в регіоні, які входять в ті чи інші альянси, об'єднаються в один — вийде доволі потужний блок. Це Індія — друга за чисельністю і четверта за силою армія в світі та найбільш населена країна на планеті. Південна Корея з одним із найпотужніших у світі ВПК та шоста армія світу. Японія із надзвичайним науковим потенціалом та збройними силами які в рейтингу Global Firepower Index (GFI) стоять на 8-му місці. Австралія — 16-та армія світу та власниця солідного флоту. І, власне, Сполучені Штати — найпотужніша військова сила на планеті разом із Великою Британією, чия армія в рейтингу GFI стоїть п’ятою.

Чинник США

Гарантом безпеки одразу кількох країн Південно-Східної Азії і традиційним джерелом роздратування Китаю вже багато років залишаються США. Американська військова присутність дозволяє підтримувати нинішні правила судноплавства в регіоні. Крім того Вашингтон надав безпекові гарантії Філіппінам, Японії, Південній Кореї і Тайваню. Під час квітневого візиту південнокорейського президента Юн Сок Йоля до Америки Джо Байден сказав, що готовий і до ядерної відповіді, якщо проти Сеула застосують зброю масового знищення.

Президенти Кореї та США Юн Сок Йоль та Джо Байден на зустрічі у Вашингтоні. 26 квітня 2023 © AP / Andrew Harnik

Раніше, ще до Сі Цзіньпіна, Китай боявся, що США заблокують йому доступ до Малаккської протоки, каже Наталія Бутирська. Це морський шлях, який виводить до Індійського океану, і без нього китайська торгівля б зупинилася. Тоді Пекін розробив кілька альтернативних маршрутів, зокрема, через Пакистан:

— Але тепер КНР значно сильніша і будь-що намагається виштовхати США. Для цього, зокрема, заявляє претензії на нові території. А ще намагається вмовити інші країни змінити правила гри, щоб всі рішення щодо регіону приймали лише регіональні держави.

США продовжують вважати Китай своїм головним опонентом, але канали зв’язку між країнами залишаються. Лідери наддержав востаннє особисто бачилися на берегах самміту G20 торік у листопаді. Тоді домовилися конкурувати відповідально і заявили, що шукають шляхи до порозуміння.

Державний секретар США Ентоні Блінкен © AP / RONALDO SCHEMIDT

Американський президент також оголосив, що відправляє до КНР Державного секретаря Ентоні Блінкена. Але тому візиту не судилося статися.

Останнім часом контакти між США та КНР знову пожвавилися. Нещодавно радник президента США Джейк Салліван зустрівся із керівником китайської дипломатії Ваном Ї, нагадує посол України в Японії Сергій Корсунський. Це була довга і тривала розмова. І як писали японські ЗМІ — дуже позитивна. Бо учасники не загострювали проблеми між США та КНР, а навпаки — домовились про розблокування певних ліній контакту. Китай — надзвичайно важлива країна, і заслуговує на те, щоб з ним говорили і вислуховували, резюмує Сергій Корсунський.

Сі Цзіньпін і Джо Байден. Балі, 14 листопада 2022 © AP / Alex Brandon

За спостереженнями Наталії Бутирської, ані китайський, ані американський лідери зараз не готові йти на загострення відносин, яке могло б призвести до військового протистояння. Звісно, не можна відкидати випадковість, приліт «чорного лебедя» та ймовірність зміни президента США, але зараз діалог іде. І обидві сторони хочуть, щоб Блінкен таки відвідав Китай, а Байден нещодавно сказав, що найближчим часом зустрінеться з Сі Цзіньпіном.