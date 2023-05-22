У НАТО обговорюють гарантії безпеки для України за ізраїльською моделлю —WSJ

Важливе рішення

Угоду про гарантії безпеки можуть підписати на саміті НАТО у Вільнюсі

Члени Альянсу попередньо підтримали ідею надання Україні гарантій безпеки до набуття членства.

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НАТО планує запропонувати Україні так звану «ізраїльську модель безпеки». Як повідомляє The Wall Street Journal, безпосередньо про членство в Альянсі поки що не йдеться, проте Київ отримає пріоритетний доступ до поставок сучасної зброї та технологій. Очікується, що відповідну угоду підпишуть після саміту НАТО в Литві в липні цього року.

Як зазначається, концепція, пов’язана з подальшим членством України в НАТО, ґрунтується на Київському безпековому компакті, який було запропоновано у вересні 2022 року робочою групою на чолі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком і колишнім генсеком Альянсу Андерсом Фогом Расмуссеном.

У WSJ розповіли, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди, західні союзники України підтримують безпекову угоду «в ізраїльському стилі», й «дискусії щодо цього тривають просто зараз».

Пропоновану модель не варто розглядати як замінник членства України в НАТО, навпаки вона стане черговим кроком на цьому шляху. Також на майбутньому саміті у Вільнюсі можуть створити спеціальну Раду Україна—НАТО, яка теж буде ще одним кроком для вступу до Альянсу. Україна зможе скликати засідання Ради в будь-який момент і звертатися по допомогу, яку надаватимуть окремі країни-члени НАТО.

На думку західних посадовців, така угода може позитивно вплинути на хід російсько-української війни, перешкодивши намірам Путіна затягти її та підірвати політичну підтримку України у США, а також в окремих країнах Європи.

Серед учасників договору розраховують побачити США, Велику Британію, Німеччину й Францію.