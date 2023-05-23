Відвертальний маневр та наратив про «жертву війни»: західна розвідка про ситуацію на Бєлгородщині

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Відвертальний маневр та наратив про «жертву війни»: що кажуть у західній розвідці про ситуацію в Бєлгородській області

Паніка, роздробленість та відсутність узгоджених дій спостерігалися у російському інформаційному просторі внаслідок подій, що відбуваються у Бєлгородській області. На думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), це класична реакція росіян на «значне інформаційне потрясіння».

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Деякі військові блогери зациклилися на тому, що Російський добровольчий корпус (РДК) і Легіон «Свобода Росії» (ЛСР) складаються переважно з громадян РФ — їх назвали зрадниками. Лунали також безпідставні звинувачення, у тому, ніби операцією керує Головне управління розвідки Міноборони України (усі закиди на свою адресу у ГУР спростовують — ред.).

Кілька військових блогерів також припустили, що атака була цілеспрямованою інформаційною операцією, покликаною відвернути увагу від нещодавнього захоплення Бахмута Росією та посіяти паніку в російському інформаційному просторі напередодні можливого українського контрнаступу. Про це йдеться у щоденному зведенні американського Інституту вивчення війни.

Там, зокрема, зібрали реакції деяких відомих коментаторів:

Колишній російський офіцер Ігор Гіркін зауважив, що він давно попереджав, що такі транскордонні рейди можуть бути частиною ширшої української контрнаступальної стратегії, а ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин скористався інцидентом, щоб звинуватити російський уряд та його бюрократичну інертність у сприянні атаці та розкритикував Міноборони Росії за неспроможність зміцнити російські кордони та захистити Росію

Як стверджують американські аналітики, перша помічена лінія російських оборонних укріплень проходить, зокрема, за 2 кілометри перед селом Гора-Подол. Припущення, що силам РДК вдалося пробити оборонну лінію, підкреслює слабкість укріплень РФ, принаймні, коли вони не повністю укомплектовані добре підготовленими та добре оснащеними солдатами.

Карта американського Інституту вивчення війни (ISW), де блакитним пунктиром позначене ймовірне просування РДК вглиб Бєлгородської області © ISW

Тим часом у британській розвідці припускають, що Росія використає інциденти на своїх прикордонних територіях для просування своєї офіційної версії того, що вона є «жертвою війни».

За даними Міноборони Великої Британії, сутички між партизанами та російськими силовиками відбувалися у трьох місцях Бєлгородської області з 19 травня. Відповідальність за ці події узяли на себе антирежимні угруповання РФ:

Найсерйозніший інцидент стався біля міста Грайворон. Окрім перестрілок, поблизу місць, де трапилися ці інциденти, спостерігалося зростання непрямих вогневих атак та ударів безпілотниками

Росія стикається з дедалі серйознішою безпековою загрозою у прикордонних регіонах із втратами бойових літаків, атаками із застосуванням саморобних вибухових пристроїв на залізничних лініях, а тепер і з прямими партизанськими діями, — констатують у розвідці Великої Британії.

Американський генерал у відставці колишній командувач Сухопутних сил США у Європі Марк Гертлінгвважає, що події у Бєлгородській області є частиною операцій задля підготовки до контрнаступу. На його думку, найближчим часом, імовірно, можна буде спостерігати за проведенням низки різноманітних рейдів, чи так званих «ударів».

What’s going on in Belgorod?



I’d suggest it may be continuance of shaping operations, prior to Ukraines’ offensive.



Some things we may see in the near future are types of “strikes” or deception operations like raids, feints or demonstrations. Here’s some info on each. 1/6 — MarkHertling (@MarkHertling) May 22, 2023

Колишній конгресмен США від Республіканської партії Адам Кінзінґер у своїй реакції на події у РФ нагадав, хто на кого напав: «Якщо хоча б один росіянин, чи любитель Росії висловить хоч трохи обурення, нагадайте їм, що їхня країна вдерлася на територію суверенної та вільної нації… Ти програєш війну, Росіє. Виявляється, твоя армія досить нікчемна. Щасливого понеділка!»

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Протягом ночі у Бєлгородській області подвійну атаку пережила будівля відділу Міністерства внутрішніх справ Росії у Борисівському районі, що знаходиться за 17 кілометрів від кордону. На неї начебто скинули два саморобні вибухові пристрої. Про це пишуть російські телеграм-канали. Окрім того, дрон міг скинути вибухівку на будівлю ФСБ у Бєлгороді, а квадрокоптер, можливо, атакував Грайворон.

На ранок вівторка, 23 травня, губернатор Бєлгородської області заявив, що російська армія все ще не контролює частину території регіону. Він рекомендував евакуйованим жителям Грайворонського району поки не повертатися додому.

Водночас росЗМІ пишуть, що у міжнародному аеропорту помітили дружину губернатора Бєлгородської області, яка, ймовірно, тікає з регіону.

У Брянській області, яка межує з Сумщиною та Чернігівщиною, запровадили план «Едельвейс» для силовиків. Російські медіа інформують, що передбачені загальні збори для співробітників правоохоронних органів. Напередодні такі ж заходи почалися й у Бєлгородській області. Там також продовжує діяти режим «Контртерористичної операції».