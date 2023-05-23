Генсек ООН виступив за реформування Ради Безпеки: чи зрушить процес із мертвої точки

Є ПОЛІТИЧНА ВОЛЯ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш на полях зустрічі лідерів «Великої сімки» в Японії заявив про потребу реформування Ради Безпеки ООН та Бреттон-Вудської системи, оскільки вони перестали відповідати сучасним реаліям.

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— Глобальна фінансова архітектура застаріла, дисфункціональна та несправедлива. Зіткнувшись із економічними кризами через пандемію Covid-19 та вторгнення Росії в Україну, вона не змогла виконати свою головну функцію та виступити страховою сіткою для світу.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на полях саміту лідерів G7 у Хіросімі, 21 травня 2023 року. © REUTERS / ANDRONIKI CHRISTODOULOU

У той же день на саміті «Великої сімки» ідею реформування ООН підтримав прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. За його словами, діяльність Організації Об’єднаних Націй не відповідає реаліям ХХІ століття:

— Це питання аналізу, чому ми повинні говорити про мир і стабільність на різних форумах? Чому ООН, яка була створена з ідеєю встановлення миру, сьогодні не досягла успіху в запобіганні конфліктам? Чому навіть визначення тероризму не було прийнято в ООН? Якщо замислитися, то стає зрозумілим одне — інституції, створені в минулому столітті, не відповідають системі ХХІ століття.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді бере участь у зустрічі лідерів країн G7 у Хіросімі, 20 травня 2023 року. © AP

Раніше реформувати ООН закликав президент Туреччини Реджеп Ердоган та Президент Франції Еммануель Макрон. А в США пропонували розширити склад Ради Безпеки.

Потрібна лише політична воля

Політолог-міжнародник Максим Несвітайлов переконаний, що заява Гутерреша є гарним знаком, адже меседжі про реформу ООН почали лунати на найвищому рівні.

І за його словами, що й оновлення Організації, як і членство Росії в ній, є суто політичним питанням, а не юридичним:

— Юристи-міжнародники стверджують, що РФ є незаконними членом Радбезу ООН по всіх статутних документах. І те, що Росія там залишається, — це суто політичне, а не юридичне рішення. Тому якщо така заява прозвучала від Генсека ООН, можливо, відбудуться зміни в політичній площині. А в юридичному плані, при політичній волі, не буде проблем для реформи Ради Безпеки, яка має включати, зокрема, відміну права вето та зміну постійних представників у Радбезі ООН. Тому що країни, які входять до п’ятірки, не відображають інтереси багатьох країн світу. Якщо Китай є постійним представником Радбезу, а він нападе на Тайвань, як Росія напала на Україну, то про який функціонал цього органу об’єктивно може йти мова.

Дуже важливо, щоб зміни ініціювала особа такого високого рівня, як Генсек ООН, вважає дипломат, надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії та Герцеговині (2010–2017 рр.) Олександр Левченко. На його думку, у своїй заяві Гутерреш транслював колективну думку багатьох країн, які дозріли до змін в Організації:

— Країни-члени ООН думають над тим, які міжнародні механізми допоможуть поставити на місце агресора та дисциплінувати його. Тих механізмів, що зараз є, недостатньо. І росіяни їх дуже вміло обходять. Тому треба створювати такі механізми, які агресора одразу могли би покарати та ізолювати, і щоб із перших хвилин своїх агресивних дій він ніс відповідальність, зокрема, міжнародно-кримінальну.

Символ Організації Об’єднаних Націй © AP / John Minchillo

Також дипломат впевнений, що голос Росії в питанні реформування ООН можна обійти, адже троє з п’яти постійних членів Радбезу також виступають за зміни в Організації:

— Думку Китаю ми ще не чули, і не факт, що він займе російську позицію. Не виключено, що і КНР буде виступати за конструктивні зміни. Тому я очікую позитивних зрушень, але поки в дискусійному порядку. В організаційному це, на жаль, може тривати досить довго.

Реформа чи розпуск

Несвітайлов нагадує, що у світі вже є досвід розпуску Ліги Націй, яка не змогла запобігти Другій світовій війні, а тому світу потрібна була нова система безпеки:

— Ліга Націй була абсолютно імпотентною і не могла вирішувати ті задачі, задля яких була створена. І зараз цю історію повністю повторює ООН. Уже стало очевидним, що Організація не може впливати на дуже багато речей. Тому вона має змінитися, або припинити своє існування. Замість неї прийде інша, яка буде відображати сьогоденні реалії і той розклад сил, який є зараз у світі.

Загальний вигляд Ради Безпеки ООН, травень 2023 року. © REUTERS / DAVID DEE DELGADO

Водночас про повне припинення існування ООН поки мова не йде, вважає політолог-міжнародник:

— Я вважаю, що реформування залишається більш вірогідним, тому що напрацювання статутних документів для нової організації — це тривалий та дороговартісний процес, який поки не на часі.

Олександр Левченко також зазначає, що Ліга Націй припинила своє існування вже після створення ООН. А поки нової організації на горизонті не видно, розпускати вже наявну ніхто не буде:

— І до речі, з Лігі Націй Радянський Союз вигнали, то, мабуть, і з ООН теж можна, якщо РФ не змінить свою агресивну політику. Тому що у зворотному випадку — це буде повною дискредитацією міжнародно-правового порядку та всієї системи міжнародних відносин, яка базується на цій міжнародній Організації Об’єднаних Націй.