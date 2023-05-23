ПВК «Вагнер» намагається постачати зброю своїм найманцям в Україні через Малі — Держдеп
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У Державному департаменті США впевнені, що приватна військова компанія «Вагнер» використовує треті країни, щоб доправити військову техніку для своїх бійців, які воюють на території України.
ПВК «Вагнер» намагається приховати свої зусилля з придбання військового обладнання для використання в Україні. Вашингтону відомо, що найманці намагаються перемістити придбану техніку через Малі, щоб допомогти так званій «спецоперації» РФ.
«Вагнер» готова використовувати підробні документи для таких транзакцій, — повідомив у понеділок, 22 травня, Речник Державного департаменту США Меттью Міллер:
Є ознаки того, що «вагнерівці» намагалися придбати військові системи в іноземних постачальників і доправити цю зброю через Малі як третю сторону
У США наразі не бачать ознак того, що подібні угоди купівлі та продажу були завершені, або виконані. Американські служби продовжують стежити за ситуацією і невдовзі, за словами Міллера, будуть готові оприлюднити більше інформації.
Натомість у Вашингтоні нагадали, що Сполучені Штати вже запровадили санкції проти низки осіб та організацій, які підтримують військові операції «Вагнера».
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Найманці на чолі з ватажком Євгеном Пригожиним воюють в Україні разом з регулярною російською армією. Зокрема у східному місті Бахмут. А втім, вони також розширюють свою присутність на африканському континенті.
Країни Заходу висловлюють занепокоєння щодо діяльності «вагнерівців» в Малі з кінця 2021 року. Саме тоді внаслідок військового перевороту до влади прийшла хунта. За даними «Ройтерз», військове керівництво активно співпрацює з російськими найманцями. У РФ це заперечували. Мовляв, у Малі перебувають не «вагнерівці», а «інструктори», які допомагають місцевим військам обладнанням, купленим у Росії.
Посилення зв’язків між хунтою Малі та найманцями з РФ відбулося після того, як Франція оголосила про виведення свого контингенту після майже десятирічної присутності на території країни.