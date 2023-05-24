Бронзовий призер виборів у Туреччині підтримав Ердогана. Чому і як це допоможе?

Турецька інтрига

У першому турі виборів Синан Оган несподівано набрав 5,2% голосів. І тепер вирішив спрямувати їх на підтримку Реджепа Ердогана. Хоча недавно категорично відмовлявся співпрацювати із владою. Рішення Огана ще більше укріплює і так міцну позицію чинного президента за п'ять днів до другого туру виборів.

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«Не переконав у баченні майбутнього»

Про підтримку Ердогана Синан Оган оголосив у понеділок під час звернення до журналістів. За словами політика, якого цитує CNN Turk, лідер опозиції не зміг переконати його «у баченні майбутнього», тоді як рішення підтримати Ердогана ґрунтується на принципі неухильної боротьби проти тероризму.

Перед тим, як оголосити про свій вибір, Оган провів переговори з обома кандидатами.

Синан Оган після зустрічі із лідерами турецької опозиції. 22 квітня 2023 © AP / Burhan Ozbilici

Синан Оган також заявив, що Туреччина вступає в критичну фазу свого шляху, і визначив питання, які потребують термінового розв'язання. Зокрема, йдеться про проблему мігрантів, що має безпекові, економічні та соціальні ризики, а також наслідки лютневого землетрусу, економічну кризу та боротьбу з тероризмом.

14 травня в Туреччині відбулись парламентські та президентські вибори. На парламентських переконливу більшість здобув блок чинного президента. А от для перемоги на президентських у першому турі Реджепу Ердогану забракло менше ніж відсотка голосів. Його підтримали 49,5% виборців, лідера опозиції Кемаля Киличдароглу — 44,9%, а Синана Огана — 5,2%.

Результати президентських та парламентських виборів у Туреччині © secim.aa.com.tr

Такого ніхто не очікував, каже заступник директора Центру близькосхідних досліджень та науковий співробітник Інституту сходознавства Сергій Данилов. Огану прогнозували відсоток–два, адже його вважають маргінальним політиком, популістом та ультранаціоналістом. 5% — це рекорд для нього.

Доля другого туру визначена?

Перед першим туром виборів соціологи віддавали перевагу то Ердогану, то Киличдароглу. Причому багато хто схилявся до думки, що лідер опозиції зможе набрати понад 50%.

Уранці вівторка агрегатор опитувань Politico в другому турі прогнозував Ердогану 49%, а Киличдароглу — 51%. А втім, саме цей агрегатор помилився, віддавши опозиціонеру перемогу у першому турі за день до голосування.

Агрегатор опитувань Politico станом на ранок 23 травня © Politico

Нині, за більшістю оцінок, перемога в першому турі робить Ердогана фаворитом і другого туру, який запланований на 28 травня. А рішення Огана підтримати чинного президента лише зміцнює цю перевагу, навіть якщо не всі прихильники дослухаються до нього.

А так, імовірніше, і станеться. За повідомленнями ЗМІ, політичний блок АТА, від якого Оган висувався на президентську посаду, розпався. У партії «Зафар» пояснили це нездатністю ухвалити спільне рішення. Журналіст UA South Осман Пашаєв у своєму дописі в фейсбуці зазначає, що одна з партій блоку підтримала Кемаля Киличдароглу.

Синан Оган з виборцями © AP / Burhan Ozbilici

Виборці Огана ухвалюють рішення самі, не слухаючи його, каже Сергій Данилов. І з двох мільйонів понад 800 тисяч людей, які підтримали політика в першому турі, половина взагалі не збираються голосувати в другому. Решта ж майже навпіл поділиться між Ердоганом та Киличдароглу, наводить дані опитувань Сергій Данилов. Отже, Ердоган може програти президентські вибори, тільки якщо його електорат не прийде на дільниці. В іншому разі, резюмує експерт, Киличдароглу практично не має шансів.

Оган: націоналіст, експерт «Валдая», опонент Ердогана

Синан Оган має азербайджанське походження і націоналістичні погляди. У 2011–2015 був депутатом турецького парламенту від Партії Націоналістичного руху (ПНР). На нинішні вибори висувається від альянсу АТА, усі партії якого також сповідують праві погляди.

Спершу він був у гарних відносинах із лідером своєї ПНР Девлетом Бахчелі. Але розійшовся в поглядах після виборів 2015, коли Бахчелі вирішив підтримати Ердогана. Оган був категорично проти і навіть спробував влаштувати в партії переворот, але невдало. Згодом вигнати з політсили спробували самого Огана, але він втримався.

2015 року Оган розійшовся в поглядах з керівництвом своєї партії, адже не хотів підтримувати Ердогана © AP / Burhan Ozbilici

Можна тільки припускати, чому Оган так змінив свій погляд, розмірковує Сергій Данилов. Вочевидь, він упевнений в успіху Ердогана і вважає за потрібне приєднатися до переможців. Так він залишиться в політичному процесі і збільшить свою політичну вагу та суб'єктність.

Крім того, була інформація, що Оган просить для себе посаду міністра внутрішніх справ у новому уряді. Але експерт має сумніви в тому, що йому обіцяли це.

Разом із політичною кар’єрою Оган будує наукову. Він має солідну бізнес-освіту, а 2009 року захистив докторську дисертацію в Московському державному інституті міжнародних відносин — МГІМО.

У двотисячних Оган працював в Євразійському центрі стратегічних досліджень, де очолював відділ Росії та України. 2004 року заснував власний think-tank TÜRKSAM. Синан Оган також є членом російського дискусійного клубу «Валдай» і під час передвиборчої кампанії виступав проти запровадження антиросійських санкцій та за діалог з РФ. Як, щоправда, і всі інші.

Що після виборів?

Політика Туреччини щодо Росії та її війни проти України взагалі навряд суттєво зміниться, хто б не очолив країну за результатами цих виборів. Так вважають опитані RFI експерти. Обидва кандидати дали зрозуміти, що виступають за продовження економічної співпраці з РФ і не полишатимуть спроб стати посередником у мирних переговорах.

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Президент Туреччини Реджеп Ердоган та перша леді. 14 травня 2023 © AP / Ali Unal

Глибинні зміни навряд чи стануться в турецькій зовнішній політиці. Киличдароглу обіцяє орієнтуватися більше на Захід, і світова преса прогнозує зближення Анкари з Вашингтоном та Брюсселем. Але, на думку Ілії Куси, на практиці проявитися це може лише в єврооптимістичному дискурсі. Більш чутливий до сигналів Заходу Киличдароглу може спробувати перекрити потік підсанкційних товарів, які через Туреччину йдуть із Росії та до неї. А втім, зауважує експерт, не факт, що зможе.

Кемаль Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської форми правління © AP

Кемаль Киличдароглу обіцяє повернути Туреччину до парламентської форми правління, збільшити роль державного апарату та демократичних інституцій. Але виконати ці наміри буде непросто, адже більшість у парламенті матиме саме політсила Ердогана. Крім того, сама опозиція, яку очолює Киличдароглу, доволі строката і складається з шести партій із різними поглядами та амбіціями.

Та головне, вважає Ілія Куса, що Реджеп Ердоган і Кемаль Киличдароглу сповідують принципи, закладені Мустафою Кемалем Ататюрком. Нинішня влада та опозиція мало чим відрізняються — точиться боротьба між різними послідовниками Ататюрка.