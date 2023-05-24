Вірменія може визнати Карабах за Азербайджаном і вийти з ОДКБ: чи покладе це край тривалій війні

Вірменський розворот

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що Єреван готовий визнати Нагірний Карабах частиною Азербайджану. Це пролунало під час пресконференції у Єревані 22 травня. Визнання Карабаху, зі слів посадовця, можливе, зокрема, за умови гарантій безпеки вірменському населенню.

Вірменія може вийти з ОДКБ та завершити війну з Азербайджаном за Нагірний Карабах

Реклама Читати продовження

— Вірменія готова визнати територіальну цілісність 86 600 кв. км, і в нашому розумінні Азербайджан готовий визнати територіальну цілісність Вірменії площею 29 800 кв. км, — сказав Пашинян.

Він додав, що питання прав та безпеки вірмен Нагірного Карабаху має обговорюватися в рамах діалогу Степанакерт — Баку за наявності міжнародних гарантій.

Відповідаючи на запитання журналістів про вихід із ОДКБ, Пашинян припустив ймовірність такого кроку:

— Чому було порушено це питання, тому що наше сприйняття таке, що ОДКБ пішла чи йде з Республіки Вірменія... Говорячи про вихід із ОДКБ, я маю на увазі насамперед зобов’язання організації. Я би не сказав, що це питання зняте з порядку денного, тому поки що є питання, які потрібно обговорити.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян © AP / Tigran Mehrabyan

Очікуване рішення

Багаторічний збройний конфлікт через Нагірний Карабах між Вірменією і Азербайджаном, у якому загинуло близько 30 тисяч людей, почався 1988 року. У 1994-му сторонам вдалося домовитися про режим припинення вогню, але й надалі час від часу виникали загострення.

Чому ж за стільки років Пашинян погоджується визнати Карабах територією Азербайджану, заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов пояснює поразкою Вірменії у двох останніх війнах:

— На це вплинула і критична невідповідність військової потуги ворогуючих країн та хиткість Російської Федерації, яка після вторгнення в Україну перестала відігравати роль потужної сили й гаранта безпеки для Вірменії. Зокрема, Єреван не зміг отримати гарантії безпеки та залучити зовнішніх гравців, які би воювали разом із Вірменією проти Азербайджану.

Вірменські солдати біля кордону між Нагірним Карабахом та Вірменією, 8 листопада 2020 року. AP

За словами експерта-міжнародника аналітичного центру «Український інститут майбутнього» Ігара Тишкевича, Вірменія фактично перебуває в зовнішньополітичній ізоляції та в оточенні недружніх держав:

— Росія залишалася єдиною силою, яка відігравала активну роль у регіоні та убезпечувала Вірменію. Але Москва стала зацікавленою в Зангезурському торговому коридорі, який йде через Азербайджан до Туреччини та Ірану. І раптово РФ почала підігрувати цим країнам і перестала бути гарантом безпеки для Вірменії. Єреван хоче вийти із зовнішньо-політичної ізоляції, але без вирішення карабаського конфлікту це буде важко.

По суті, у Пашиняна не залишилося вибору, окрім як визнавати Нагірний Карабах територією Азербайджану. Попереду на сторони чекає підписання мирного договору, який майже готовий. Однак є ще питання, які потребують розв'язання, каже Сергій Данилов:

— Мирна угода буде означати визнання та фіксацію сторонами кордонів одна одної. Потім постає ще питання російського так званого миротворчого контингенту, який зараз розташований у Карабасі.Також, ще є ціла низка питань. Пашинян звернувся до вірменської громади Карабаху з тим, що вони тепер мають вирішувати питання про свій статус із центральною владою в Баку. Звичайно, там значна частина вірмен уже виїхала, але помітна частина залишається. Постає питання забезпечення їхніх прав і безпеки. Ось тут, очевидно, за кожну деталь ще будуть тривати дискусії за зачиненими дверима між делегаціями двох країн.

Російськи "миротворчі" війська їдуть до Нагірного Карабаху, 13 листопада 2020 року © AP / Sergei Grits

До речі, це може стати однією з причин зірвання підписання цього договору, вважає Тишкевич:

— Для підписання мирного договору для Вірменії критично важливе надання з боку Азербайджану будь-якого формату автономії Карабаху. Звісно, широку автономію Баку не дасть, але її відсутність може стати суттєвим подразником для вірменських еліт та ветеранів війни, що згодом може вилитися у повалення влади у Вірменії.

Але є ще одна сила, вважає Данилов, яка може зірвати підписання мирного договору:

— Угода не подобається Москві, оскільки в разі її реалізації Росія втрачає важелі впливу на Азербайджан та значною мірою на Вірменію. Є побоювання, що РФ може вчинити якусь криваву провокацію проти вірмен у Карабасі під прапором Азербайджану, звинуватити Баку в насильстві над вірменами й поставити підписання мирного договору під загрозу.

Саме тому, на думку експерта, сторонам зараз треба бути максимально обережними й підписувати договір якомога швидше, щоб мінімізувати подібні ризики. Але Тишкевич вважає, що фінальна крапка в цьому конфлікті буде ще не скоро.

Вихід із ОДКБ

Тишкевич наголошує, що Пашинян говорив про вихід із організації, але після того, як вона сама посиплеться. Рішення про вихід підтримують вірменські еліти, каже експерт-міжнародник:

— ОДКБ зараз не є блоком, який гарантує безпеку Вірменії. Вихід із організації підтримується вірменськими елітами, тому що в часи ескалації конфлікту вони дуже розраховували на Росію. Але підтримку вони не отримували. Відповідно, для Вірменії це стало пустою організацією.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян та президент РФ Володимир Путін © AP / Vladimir Voronin

Вплив РФ на події між Вірменією та Азербайджаном значно ослабнув після вторгнення в Україну. Це відкрило вікно можливостей для розв'язання питань, які Росія раніше блокувала, пояснює Данилов:

— Подальший розвиток та баланс сил у регіоні буде залежати від мирного вирішення карабаського конфлікту та якнайшвидшого відновлення економічно-торгівельної співпраці між країнами регіону. А також, чи візьме Вірменія курс на європеїзацію і наскільки потужна російсько-вірменська діаспора може стати провідником інтересів Москви й буде дестабілізувати ситуацію. І хоч у самого Кремля інструментів для впливу залишається все менше, але намагатися вони будуть.