За крок від сталінських таборів: чому в Росії почалися арешти вчених?

РЕПРЕСИВНИЙ РЕЖИМ

Нині відомо про арешт трьох науковців із новосибірського Інституту теоретичної і прикладної механіки. Зазначають, що доктор технічних наук Валерій Звегінцев, директор ІТПМ Олександр Шиплюк і головний науковий співробітник Анатолій Маслов брали участь у розробленні гіперзвукових ракет «Кинджал». Кожному з них загрожує довічне ув'язнення через звинувачення в держзраді.

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Про арешти широкому загалу стало відомо після того, як колеги затриманих виступили з відкритим листом. Вони звернулися, зокрема, до відповідних органів РФ із проханням «захистити російську аеродинамічну науку». Бо ж, мовляв, цвіт цієї галузі нині скніє за ґратами.

Розробників ракети «Кинджал» арештували в Росії © The Moscow Times

З цього ж листа стало відомо, що розробників крилатих ракет «Кинджал» Шиплюка та Маслова заарештували ще торік улітку, а Звегінцева посадили 7 квітня 2023 поки що під домашній арешт. Як пишуть російські видання, зокрема «Медуза», що був ще один — Дмитро Колкер. Він помер одразу після арешту в московському СІЗО.

За даними Ройтерз, Шиплюк і Маслов 2012 року представили результати експерименту з проєктування гіперзвукової ракети на семінарі у французькому місті Тур. А над темою гіперзвукових установок короткочасної дії, пише видання, вони працювали разом із Звегінцевим.

Російський винищувач МіГ-31 з ракетою «Кинджал», 25 червня 2021 © AP

Про створення гіперзвукової зброї Путін офіційно оголосив 1 березня 2018. Відтоді росіяни не втомлювали піарити свої «Кинджали», особливо акцентуючи увагу на тому, що їх неможливо збити. Аж допоки українські військові не приземлили одну таку ракету за допомогою американського «Патріота» 4 травня, а потім ще шість — 16 травня.

Не зовсім гіперзвукові

«Кинджали» і справді є дуже грізною зброєю. До появи сучасних американських систем ППО українцям кілька разів довелося відчути на собі вбивчу потужність цих ракет.

З відкритих джерел відомо, що дальність цієї зброї становить до 3 тисяч кілометрів після запуску з літака-носія. Гіперзвукової швидкості ракета досягає під кінець польоту. Завдяки цьому її має огорнути плазма, яка блокує електромагнітне випромінювання та хвилі радіолокаторів. Це робить «Кинджали» невидимими для систем ППО. Протягом усього польоту ця гордість російського військпрому може маневрувати, а до того ж нести ядерний заряд.

Удосконалена гіперзвукова зброя (AHW)_311 © Wiki Commons

Але, як полюбляють казати самі ж росіяни, не все так однозначно. Характеризувати цю ракету як гіперзвукову не зовсім правильно, пише «Єрусалем пост», покликаючись на звіт НАТО про гіперзвукову зброю за 2020 рік. Згідно з ним, «Кинджал» внесений до переліку гіперзвукової зброї лише через його здатність маневрувати своєю балістичною траєкторією. І хоча Кремль заявляє, що ця ракета може розвивати швидкість 10 махів (орієнтовно 12 тисяч кілометрів за годину. — Ред.), натовські фахівці припускають, що насправді вона набагато менша.

Головний редактор журналу Ukrainian Defense Review ІКК Defense Express та член експертної ради Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Антон Міхненко пояснює:

— Є ракета «Іскандер» її просто вдосконалили, прибрали з неї ступінь, яка використовувалася для запуску з наземного базування та замінили її іншими приладами, які дозволяють запускати ракету з борту літака. Літак Міг-31 розвиває достатньо високу швидкість і, скидаючи ракету на цій швидкості, надає їй великого прискорення. Виходить, що вона набуває потрібної швидкості саме за рахунок літака. Ймовірно, таким чином розробники дещо зекономили на розгінному блоці.

Винищувач МіГ-31 випускає гіперзвукову ракету «Кинжал», скрін з відео, опублікованого 19 лютого 2022 © REUTERS

Як годиться, за старою російською традицією: переробили, заощадили, а ще трошки прикрасили і перебільшили. На користь цього свідчать і факти збиття «невразливих» «Кинджалів» — неабиякий удар по репутації Кремля, який пишався цими ракетами. І це, на думку Антона Міхненка, могло стати однією з причин арештів розробників:

— Це певна реакція російської влади на те, що «Кинджал» виявився на практиці не тим, чим насправді їм хотілося. Путін і його оточення багато разів кричали про те, що це непереможна зброя... Але він такою зброєю не був. І тепер ми бачимо, що російська влада і Путін намагаються реагувати на це, тобто намагаються знайти крайніх... І я думаю, що це не перша і не остання така реакція. Наприклад, ще не відомо, чим закінчиться ситуація по тих самих танках «Армата». Вони багато разів розхвалювали, що це найсучасніші танки п'ятого чи ще якогось там покоління, які не мають аналогів у світі. Попри це, жодного з цих танків немає там, де ведуться бойові дії. На полігонах вони наче намагаються їх обкатувати, але знову ж таки ефект негативний. Бульбашка, яку росіяни медійно створили, рано чи пізно розірветься — і знову будуть шукати крайніх, хто казав про те, що це непереможна зброя.

За сталінським сценарієм

Ймовірно, це збіг, адже двох розробників «Кинджалів» заарештували ще до того, як репутація цих ракет була розхитана. Так вважає генерал-майор та колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Він пропонує звернути увагу й на те, що звинувачують розробників не в недбальстві, а саме в держзраді. Зокрема, Маслова підозрюють в передаванні Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями. На думку Ягуна, це може бути початком путінських чисток за сталінським сценарієм:

— У Росії починаються репресії стосовно науковців, які мають виходи на Захід і взагалі за кордон, які беруть участь у західних конференціях, зустрічах і так далі. Звідти й ситуація з тим, що вони передали інформацію стратегічному партнеру Росії — Китаю. І це не має прямого стосунку до нашої війни. Це тоталітарний режим. Вони повертають повністю всю систему, яка була при Сталіні в Радянському Союзі, коли все контролювалося «органами», усе робилося тільки з їхнього погодження та дозволу. Тож будь-які несанкціоновані контакти вважаються вже державною зрадою.

Транспарант, що нагадує про політв'язнів у Росії, на марші пам'яті Бориса Нємцова в Москві 29 лютого 2020 © REUTERS / Shamil Zhumatov

Як зазначає ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун, стосується це не лише оборонної сфери, а крім арештів, практикуються й інші види контролю:

— У частини науковців просто забирають паспорти, щоб вони не могли виїхати за кордон та контактувати, спілкуватися із іноземцями. Це ж саме стосується чиновників, правоохоронців та військових. Якщо говорити саме про науковців, то це врешті-решт може призвести до того, що наука в них зупиниться і вони знову почнуть займатися тим, чим звикли — красти чужі розробки та технології.

Доволі успішно на теренах РФ повертається й практика доносів, арештів за необережно сказане слово чи навіть малюнок та багатьох інших радянських радощів.

Олексій Москальов, якого затримали через антивоєнний малюнок доньки, у залі суду © SOTA

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А там уже недалеко і до нових ГУЛАГів, припускає ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун. На його думку, на прикладі вивезених із тимчасово окупованих територій українців росіяни добре показали, що не забули науки будувати фільтраційні табори.

Хто може — тікає, як це було і за часів радянських репресій, каже член експертної ради Центру досліджень армії Антон Міхненко. Проте на відміну від СРСР у сучасній РФ немає принципу «спадковості», коли молоді кадри регулярно поповнювали наукові інститути. Як зауважує експерт, тепер молодь воліє втікати за кордон:

— Якщо зараз просто зробити віковий зріз саме таких науковців, фахівців, які здатні продукувати якісь цікаві рішення, то це вік — за п'ятдесят, за шістдесят років. І молоді в них не вистачає. Молодь намагається після закінчення вишів взагалі просто кудись виїхати, емігрувати і не жити в Росії. Адже вони розуміють, що їхні нові підходи та рішення там нікому не потрібні. А в поточних умовах, коли все закривається, опускається залізна завіса, не потрібні тим паче. І чим більше таких випадків, як ці арешти, буде ставатися, тим менше в них буде людей, які будуть продукувати цікаві рішення. Це, безумовно, для нас краще, тому що тоді вже не буде тих, хто може щось зробити, щоб можна було нам протистояти.