Різкий сплеск тривоги й депресії у дітей: чи винні соцмережі?

ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я

До 95% підлітків користуються бодай однією з соціальних мереж, а третина з них проводить онлайн майже увесь свій вільний час. Про це йдеться у звіті Головного лікаря США, віцеадмірала Вівека Мурті. Американські фахівці фіксують проблеми з уважністю у дітей, а також симптоми депресії й тривоги. Отож, рекомендувати соцмережі як безпечне дозвілля для юного покоління вони не можуть.

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Неприйнятний контент і проблеми зі сном

Підліток тримає свій телефон, Іллінойс, США, 24 березня 2023 р. © AP / Erin Hooley

У звіті офісу Головного лікаря США детально описуються потенційні переваги онлайн-спільнот. Наприклад, підлітки мають змогу спілкуватися з однолітками зі схожим характером чи інтересами. А втім, соціальні мережі мають різний уплив на дітей і підлітків, — йдеться у матеріалі видання «Вашингтон пост», яке проаналізувало доповідь. Увагу американських батьків звертають на такі головні проблеми:

легкий доступ дітей до екстремального та неприйнятного контенту;

розвиток невдоволення своєю зовнішністю, особливо серед дівчат-підлітків;

спілкування зі зловмисниками — приблизно 6 із 10 дівчаток стверджують, що бодай раз комунікували з незнайомцем в Інтернеті, «який змушував їх почувалися некомфортно»;

надмірне стимулюваня мозку на кшталт залежності;

поява проблем зі сном та увагою від надмірного використання соцмереж.

Вівек Мурті попросив технологічні компанії ефективніше оцінити потенційну шкоду соцмереж для дітей і надати основні дані щодо їхнього впливу на підлітків.

Окрім того, Головний лікар закликав посадовців захистити дітей від доступу до неприйнятного контенту: відео, фото, а також дописів, які стосуються насильства, зловживання психоактивними речовинами або сексуальної експлуатації. Мурті також пропонує запровадити вікові обмеження для користування соцмережами — крок, який заохочують експерти.

«Найважливіше, що можна зробити, — це забезпечити дотримання мінімального віку», — стверджує Джин Твенге, професорка психології Університету штату Сан-Дієго та авторка книг про вплив смартфонів на наймолодше покоління Америки.

На думку експертки, слід на офіційному рівні закріпити мінімальний вік для користувачів соцмережами. Більшість платформ у США дозволяють реєстрацію лише тих юзерів, котрим виповнилося 13 років. «Навіть краще, підвищмо щабель до 16 років. Я думаю, що це мало б велике значення», — наголошує Твенге.

Головний лікар США, віцеадмірал Вівек Мурті © AP / Susan Walsh

В окремій колонці для «Вашингтон пост», Головний лікар Вівек Мурті пише, що, усамітнившись у своїх кімнатах, діти годинами проводять наодинці перед екранами гаджетів: «Нескінченна порція бездоганних тіл і нереалістичних ідеалів змушують їх відчувати сором і руйнують їхню самооцінку».

Мурті розповідає, що він разом із дружиною обмежили доступ до соцмереж своїм дітям. Це рішення подружжя домовилося переглянути в майбутньому, зважаючи на «зрілість та розвиток наших дітей і того, чи були запроваджені ефективні стандарти безпеки для їхнього захисту».

Рекомендації здорового глузду

Додаток однієї з соцмереж, відкритий на смартфоні © AP / Tommy Martino

Доцент кафедри психіатрії в Університеті Брауна Жаклін Несі вивчає вплив соціальних медіа на підлітків. У коментарі «Вашингтон пост» вона сказала, що звіт Головного лікаря США містить «рекомендації здорового глузду», до яких варто прислухатися розробникам соціальних платформ.

«Існує поширена думка, що потрібно робити щось із соціальними медіа, — сказала Несі. — Це такі собі стандарти, які потрібно запровадити, аби щось змінити».

Психіатриня вважає, що в доповіді дещо перебільшено проблему соцмереж, зокрема щодо їхнього негативного впливу на психічне здоров'я. Вона нагадує, що зв'язок між розвитком розладів у дітей та використанням соціальних медіа ще не доведений.

Хлопець, який гортає стрічку соцмереж на своєму смартфоні © AP / Tommy Martino

«Покладаючись на доступні наукові праці, ми не можемо стверджувати, що користування соцмережами напевне матиме негативний вплив на психічне здоров’я, — наголошує Несі. — Переважна більшість досліджень, які існують, дійсно вказують лиш на взаємозв'язок».

За словами Несі, дослідники часом не можуть встановити причинно-наслідковий зв’язок через брак доступу до потрібних даних про соцмережі. «Єдиний спосіб дізнатися більше про їхній вплив — це отримати усі дані та вивчити їх, — каже Несі. — Зараз ми як дослідники в основному покладаємося на метод самозвітування».

У звіті Головного лікаря є окремий розділ, у якому міститься перелік питань без відповідей і заклик до техгігантів надати дослідникам доступ до їхніх даних.

Поради для батьків

Застосунок однієї з соцмереж, відкритий на смартфоні © AP / Tommy Martino © AP / Claire Savage

«Батькам насправді важко, — сказав Мурті. — На їхні плечі лягло вирішення нереального завдання».

Головний лікар разом із експертами дають кілька порад батькам і підліткам щодо поміркованого використання гаджетів та соціальних мереж.

Створення зон, вільних від технологій

Окресліть межі, коли й де члени родини можуть використовувати смартфони. Гаджети не мають заважати здоровому сну, спілкуванню й фізичній активності.

«Це можливість подумати, коли техніка та Інтернет є доречними, а коли ні, — каже Емілі Вайнштейн, головна дослідниця Гарвардської вищої школи освіти. — Коли наші телефони знаходяться в межах досяжності, дуже важко утриматися від екрана й ігнорувати сповіщення».

Станьте прикладом для нших

Поводьтеся так, як хочете, щоб поводилися ваші діти. «Вони дуже чутливі до лицемірства», — наголошує Вайнштейн. За її словами, батьки мають користуватися смартфоном так, які вони хочуть, щоби своїм користувалися їхні діти.

Відтермінуйте реєстрацію у соцмережах

«Легко сказати, але важко зробити», — визнає Головний лікар. На його думку, подружжя має досягти згоди в цьому питанні й не піддаватися на вмовляння дитини.

Вимкнути смартфон перед сном

Телефони та планшети заважають спати, скорочують час на відпочинок. «У молоді просто крадуть сон, — каже Мурті. — Один із трьох підлітків у будні засинає після опівночі, гортаючи стрічки соцмереж».

За словами Головного лікаря США, законодавчі норми й додаткові дослідження щодо впливу соцмереж на молоде покоління потрібні вже зараз:

— Я хвилююся, що за рік, п’ять, десять — ми озирнемося і зрозуміємо, що технології глибоко вплинули на психічне здоров’я та добробут молоді.