ЄБРР може виділити Україні додаткові 1,5 мільярди євро

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

1,5 мільярди Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати для підтримки інфраструктури та економіки України. Ці кошти стануть доповненням до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.

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Додаткові фінанси планують виділити вже наступного року, пише The Guardian, покликаючись на високопосадовця ЄБРР. Гроші спрямують на підтримку українській економіці, щоб, серед іншого, забезпечити кредитування малих і середніх бізнесів, зарплати державним службовцям тощо.

Оділь Рено-Бассо AP - Lewis Joly

«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок — мінус 30% (ВВП — ред.)... Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», — цитує видання слова президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Окрім того, гроші з додаткового траншу підуть на підтримку української інфраструктури. Торік Європейський банк реконструкції та розвитку вже виділив 1,7 мільярда євро на на відновлення газової та залізничної мереж України.

Нещодавно ЄБРР оприлюднив звіт щодо перспектив успішного відновлення України.

«5-річне відновлення потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 мільярдів доларів США на рік за рахунок притоку капіталу з-за кордону, в тому числі приватного капіталу», — йдеться у звіті.