ЄБРР може виділити Україні додаткові 1,5 мільярди євро
1,5 мільярди Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує надати для підтримки інфраструктури та економіки України. Ці кошти стануть доповненням до 3 млрд євро, які були заплановані ЄБРР на 2022 рік та решту 2023 року.
Опубліковано:
Додаткові фінанси планують виділити вже наступного року, пише The Guardian, покликаючись на високопосадовця ЄБРР. Гроші спрямують на підтримку українській економіці, щоб, серед іншого, забезпечити кредитування малих і середніх бізнесів, зарплати державним службовцям тощо.
«Українська економіка виявилася дуже стійкою. Все функціонує. Банки функціонують, не було жодних масових відтоків коштів із банків. На початку був величезний шок — мінус 30% (ВВП — ред.)... Ця стійкість пов'язана з дивовижною стійкістю людей та їхньою здатністю знаходити рішення і продовжувати займатися бізнесом, переїжджати і так далі. Це дуже і дуже вражає», — цитує видання слова президентки ЄБРР Оділь Рено-Бассо.
Окрім того, гроші з додаткового траншу підуть на підтримку української інфраструктури. Торік Європейський банк реконструкції та розвитку вже виділив 1,7 мільярда євро на на відновлення газової та залізничної мереж України.
«5-річне відновлення потребуватиме додаткових інвестицій у розмірі близько 50 мільярдів доларів США на рік за рахунок притоку капіталу з-за кордону, в тому числі приватного капіталу», — йдеться у звіті.