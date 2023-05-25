Москва та Мінськ підписали документ про розміщення ядерної зброї в Білорусі — Reuters

ЯДЕРНИЙ ШАНТАЖ

Мова йде саме про розміщення нестратегічної ядерної зброї на білоруській території. Рішення про її застсування залишається за Москвою.

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Про це повідомляє Reuters, з покликанням на російське інформагенство ТАСС.

Очільник оборони Росії Сергій Шойгу в чергове розповів, що Захід нібито веде неоголошену війну проти Росії та Білорусі.

Водночас уточнив, Росія розміщує тактичну ядерну зброю на території Білорусії, а не передає її. Тобто саме РФ контролюватиме зброю та рішення про її використання.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу © AP

Що кажуть в Білорусі

У Мінську заявили, що «зацікавлені у подальшому розвитку стратегічних союзницьких відносин із Москвою у військовій сфері».

Білоруський міністр оборони Віктор Хренін, якого цитує білоруське агенство Белта, назвав розміщення ядерної зброї у Білорусі «відповіддю недружнім країнами». Також повідомив, що нині тривають переговори про переобладнання літаків Су-25 з можливістю їх застосування в ядерному оснащенні. Зі слів Хреніна, білоруські військові пройшли відповідне навчання у Росії.

Ядерний шантаж

Керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчу вважає, дії РФ в Білорусі продовженням тактики ядерного шантажу, в першу чергу, по відношенню Європи. Для України ж в цьому рішенні немає нічого нового, каже експерт:

— Для нас в цих діях нічого нового немає, ми вже більше року спостерігаємо, що Росія використовує Білорусь, як свою власність. Тож несподіванок для нас немає, для нас немає значення, де Росія розміщує ядерну зброю — в Брестській чи Брянській області.

Реакція Заходу, на думку Лакійчука, буде цілком виваженою та спокійною. Він пояснює, що погроз Путіна у світі бояться все менше:

— Захід вже перестає реагувати на путінські страшилки. І це добре, тому що страх сковував наших партнерів. Згадайте, як нам не хотіли передавати ту чи іншу зброю через страх ескалації, а тепер його немає. Страх був головною зброєю Москви, яку вибили у неї з рук ЗСУ.

Експерт також вважає, що таке РФ про розміщення ядерної зброї буде мати наслідки для них самих:

— Тут виникають певні цікаві правові колізії, які будуть стосуватися не тільки європейсько-російських відносин. Відомо, що Білорусь, Україна та Казахстан у 1994 році приєдналися до договору про нерозповсюдження ядерної зброї. А потім Москва та Мінськ створили якесь незрозуміле утворення, яке називається «Єдина держава Росія та Білорусь» і Кремль розміщує ядерну зброю на білоруській території. Це викликає серйозне занепокоєння навіть серед колишніх партнерів РФ та РБ. І я думаю, що такі дії матимуть довгострокові наслідки в тому числі для дезінтеграційних процесів цієї «Єдиної держави» на пострадянському просторі, в Центральній Азії тощо.

Що цьому передувало

Про плани розмістити російську тактичну ядерну зброю в Білорусі президент РФ Володимир Путін повідомив 25 березня. В ООН тоді заявили, що це збільшило ризик застосування ядерної зброї — він тепер вищий, ніж на піку Холодної війни, й світ повинен знизити рівень напруги.

В США також стурбовані рішенням Росії розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі. У НАТО назвали ядерну риторику Путіна небезпечною та безвідповідальною. В Альянсі звинуватили Москву в постійному порушенні зобов’язань щодо контролю над озброєннями, включаючи вихід РФ із ядерного договору про стратегічні наступальні озброєння (СНО).

У квітні Путін дав Білорусі оперативно-тактичний ракетний комплекс «Іскандер-М». Він може використовувати ракети як у звичайному, так і ядерному виконанні.

В тому ж місяці міністр оборони Віктор Хренін заявив, що Білорусь готує майданчики для розміщення стратегічної ядерної зброї.

«У нас підготовлено техніку, літаки, які можуть нести ядерні боєприпаси, ми отримали сучасний комплекс «Іскандер», який також здатний застосовувати ракети з ядерними боєголовками», — сказав він.