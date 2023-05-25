Рон Десантіс офіційно вступив у президентські перегони: головний суперник Трампа «зламав» Інтернет

КАРКОЛОМНИЙ ДЕБЮТ

Губернатор Флориди Рон Десантіс оголосив про намір балотуватися на посаду Президента США від Республіканської партії. Своє бачення Америки майбутнього він намагався презентувати на аудіоплатформі «Твіттеру». А втім, прямий ефір буквально паралізував соцмережу. Поки американські політики та пересічні громадяни глузували з виступу Десантіса онлайн — журналісти розбирали його заяви, вишукуючи відверту брехню.

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Повний «глюків» та пауз ефір

Аудіотрансляція оголошення Рона Десантіса про вступ до президентських перегонів. Скриншот сторінки твіттеру © Twitter

«Я братиму інтерв’ю у Рона Десантіса, і це буде ще те оголошення», — заявив Ілон Маск виданню «Волл-стріт джорнал», коли анонсував прямий ефір у твіттері з губернатором штату Флорида Роном Десантісом. Маск, американський мільярдер і власник соцмережі, підкреслив, що це вперше заява про участь у президентських виборах США буде зроблена онлайн через соцмережі.

Такого світ дійсно ще не чув.

Онлайн-подія розпочалася з технічних несправностей. Довгі паузи тиші час від часу перебивав шепіт учасників, серед яких був і сам Маск. Він заявив, що охочих долучитися до ефіру забагато, і що сервери не витримують. Невдовзі користувачів почали відмикати від трансляції.

Видання «Нью-Йорк таймз» назвало цю трансляцію «конференц-дзвінком із пекла», нагадавши, що аудіоплатформа «Твіттер Спейсиз» (англ. Twitter Spaces. — Ред.) завжди була технічно проблемною.

Уже за 26 хвилин після старту ефіру Рон Десантіс урешті зміг оголосити, що балотується на посаду Президента США від Республіканської партії, «щоб очолити велике відродження Америки».

Рон Десантіс відповідає на запитання журналістів, Флорида, США, 28 червня 2018 р. © AP / John Raoux

«Оголошення про вступ у президентські перегони — це найрідкісніша можливість, — пишуть оглядачі «Нью-Йорк таймз». — Це момент, коли кандидат може привернути всю увагу до себе та свого бачення. Натомість містер Десантіс став лише учасником дискусії на власному заході, розділивши сцену з Ілоном Маском і його неробочою соціальною мережею».

Офіційне оголошення про вступ у президентські перегони — це також про гроші. Агітаційна кампанія зазвичай проводиться коштом прихильників кандидата. Виступ Рона Десантіса чекали близько 500 тисяч користувачів, у певний момент їх було майже 2 мільйони. За годину вони пожертвували один мільйон доларів. Про це повідомили пізніше помічники губернатора Флориди. Хоча це суттєва сума, проте не рекордна. Наприклад, його опонент, Дональд Трамп назбирав п'ять мільйонів доларів — і це після того, як 45-му Президентові США висунули обвинувачення у фальсифікації документів.

Реакція опонентів

Суперники Рона Десантіса в Республіканській партії були безжальними.

«Невдалий плавний запуск? Є. Невдале оголошення? Подвійне є. Ми нетерпляче чекаємо невдалої кампанії Рона Десантіса», — сказав Марк Харріс, провідний стратег cуперкомітету з політичної активності (англ. Super PAC, — ред.) Ніккі Гейлі. Колишній посол США при ООН та ексгубернаторка штату Південна Кароліна оголосила про участь у виборах президента 2024 року від Республіканської партії ще в лютому.

Скриншот допису Дональда Трампа © Truthsocial

Дональд Трамп, який і далі сподівається посісти президентське крісло вдруге, на власній соціальній платформі приділив оголошенню Десантіса не один допис. Від глузливих відеороликів, на яких до аудіооголошення доєдналися диявол та ФБР, — і до серії текстових дописів.

Вау! Запуск Десанктуса у ТВІТТЕРІ – КАТАСТРОФА! Вся його кампанія буде катастрофою. СПОСТЕРІГАЙТЕ!

«Десанктус» та «Десанктімоніус» — лише деякі прізвиська, які Трамп використовує у своїх дописах про Десантіса. А ще додає, що оголошення опонента було «фатальним». Мовляв, так само несправно той керуватиме і країною.

Навіть передвиборчий штаб Джо Байдена відреагував на аудіотрансляцію Рона Десантіса. Як повідомляють американські медіа, прибічники Байдена почали купувати гугл-рекламу, щоб у відповідь на запити «катастрофа Десантіса» та «провал Десантіса» пошуковий агрегатор рекомендував користувачам покликання на рахунок передвиборчої кампанії чинного президента.

Що встиг сказати Десантіс?

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс виступає на Конференції консервативних політичних дій (CPAC), Флорида, США, 24 лютого 2022 р. © AP / John Raoux

Попри технічні проблеми кандидат від Республіканської партії все-таки встиг висловитися з приводу кількох важливих для Америки питань.

Рон Десантіс — колишня зірка бейсболу, випускник найпрестижніших американських ВНЗ, ексконгресмен. Як пише видання «Політіко», на політичну сцену він увірвався на тлі пандемії, зробивши Флориду вільною від коронавірусних обмежень. Позиціює себе Десантіс як успішного консервативного політика без скандального минулого.

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Обмеження абортів, полегшення прихованого носіння зброї та розширення програми, яка дозволяє учням відвідувати приватні школи — це лише деякі рішення, які Десантіс вважає своїми перемогами на посаді очільника Флориди. Він також підтримав законопроєкт, який активісти назвали «Не кажи слово "гей"». Документ передбачає заборону для вчителів говорити про сексуальну орієнтацію з учнями. Губернатор вважає, що це розмова для дітей та їхніх батьків.

Тепер же політик хоче навести лад і в решті країни.

I’m running for president to lead our Great American Comeback. pic.twitter.com/YmkWkLaVDg — Ron DeSantis (@RonDeSantis) May 24, 2023

Один із пріоритетів його кампанії — боротьба зі злочинністю. Під час аудіотрансляції Десантіс заявив, що у Флориді її рівень є найнижчим за 50 років: «Ви подивіться список 25 міст із найбільшою злочинністю в Америці. Флорида там немає». Фактчекінг демонструє, що ця заява є правдивою. Проте губернатор не уточнює, що ці цифри пов'язані зі зміною підходу у веденні статистики злочинів.

За словами Десантіса, щойно він переступить поріг Білого дому, оголосить надзвичайний стан на південному кордоні США і «мобілізує всі сили» для відновлення прикордонної стіни. Він розповів про свої плани звільнити директора ФБР Кріса Рея та реорганізувати Міністерство юстиції, яке нібито є інструмент переслідування.

Губернатор Флориди має військове минуле. Він приєднався до ВМС США 2004 роу і отримав звання лейтенанта, а 2007 — служив в Іраку. У своєму онлайн-виступі Десантіс звинуватив чинну адміністрацію в тому, що військова служба була політизована і, як наслідок, у США реєструється історично низька кількість молодих рекрутів. І хоча деякі роди військ дійсно останнім часом рідшають, це пов'язане не з чисельністю охочих служити, а з тим, що кандидати просто не відповідають критеріям і не проходять відбір.

Рон Десантіс також заявив, що слід протистояти впливові Китаю, його територіальній експансії та військовим амбіціям, натомість варто укріпляти зв'язки з Індією, Австралією та іншими союзниками.

Допомога Україні та агресія РФ

155-мм снаряди, які прямують до України в рамках військової допомоги США напередодні контрнаступу, Делавер, США, 19 квітня 2023 р. © AP / Alex Brandon

У прямому ефірі Рон Десантіс спробував ухилитися від питання про те, що він робитиме відносно російської агресії, якщо стане Президентом. Політик заявив, що тоді ситуація може бути зовсім іншою І він хоче, щоби конфлікт був урегульований і щоб американських військових не відправляли в Україну чи Росію.

У минулому коментування теми війни в Україні переростало у скандал для Десантіса. У березні він назвав її «територіальною суперечкою» між Москвою та Києвом. За ці слова пізніше йому довелося просити вибачення. Хоча політик сказав, що Росія не мала права вдиратися в Україну, також додав, що «там багато етнічних росіян». Оглядачі виснували, що для Десантіса в неспровокованому та заздалегідь спланованому кривавому широкомасштабному вторгненні РФ в Україну «не все так однозначно».

Губернатор Флориди також казав, що підтримка України Сполученими Штатами не є життєво важливим національним інтересом. За ці слова Десантіса розкритикували колеги-республіканці.

Шанси стати наступним Президентом США

Президент Дональд Трамп (праворуч) виступає під час зустрічі з губернатором Флориди Роном Десантісом (ліворуч) в Овальному кабінеті Білого дому, Вашингтон, США, 28 квітня 2020 р. © AP / Evan Vucci

Рон Десантіс входить у президентські перегони з нижчими рейтингами, ніж у Дональда Трампа. Консервативні, а подекуди ультраправі погляди, неоднозначне перше враження та брак міцних відносин із колегами-республіканцями ставлять під сумнів успішність його кампанії. Водночас його кандидатура викликає значний інтерес серед прихильників Республіканської партії, адже Десантіс — молодша й менш проблема версія колишнього 76-річного Президента.

Як повідомила Ройтерз професорка політичних наук Браунського університету Венді Шиллер, така альтернатива імпонує 65% республіканців, а 35% проголосує за Трампа попри всі його скандали. А втім, уточнила вона, решту членів партії цікавлять кандидати на заміну експрезидентові:

Отже, Рон Десантіс припускає, що це його аудиторія. Але виграти загальні вибори — це дійсно великий знак питання. Йому потрібно не просто завоювати виборців всередині Республіканської партії, а змусити людей повірити, що він дійсно впорається краще за Трампа

За словами експертки, наразі Десантісу бракує уваги, особливо телевізійної: «Його не видно на екранах у кожній вітальні кожного дому. Тож ми не знаємо, чи має він харизму, силу та любов камер, щоб справді справити враження на виборців».

Губернатор штату Флорида Рон Десантіс з дружиною Кейсі та їхніми дітьми на сцені перед прихильниками після перемоги на перевиборах у Тампі, Флорида, 8 листопада 2022 р. © AP / Rebecca Blackwell

Шиллер наполягає, що Десантісу варто заявити, що він є таким кандидатом, якого Америка ще не бачила і що він буде кращим для країни в довгостроковій перспективі:

Починаючи з представлення себе та своєї родини як свого роду життєздатного кандидата, я вважаю, що це розумна стратегія. А потім восени він матиме можливість вести активну кампанію, боротися з Дональдом Трампом, а потім під час дебатів із ним порушувати теми його судових процесів, обвинувачень, а також подій 6 січня. Якщо це буде потрібно

Деcантіс змагатиметься не лише проти автора гасла «Зробімо Америку великою знову», але також проти колишнього посла США в ООН Ніккі Гейлі, сенатора Тіма Скотта з Південної Кароліни, колишнього губернатора Арканзасу Аси Гатчінсона та біотехнологічного підприємця Вівека Рамасвамі. Колишній віцепрезидент Майк Пенс також вважається імовірним кандидатом, але він ще не озвучив таких планів офіційно.

Республіканська партія оголосить свого кандидата в Президенти у липні 2024 року — після партійного з'їзду, який відбудеться у Мілвокі, штат Вісконсин. Демократична партія такий захід проведе наприкінці літа 2024 року в Чикаго. Лише після цього два кандидати від двох політичних сил офіційно розпочнуть битву за серця й голоси Америки.