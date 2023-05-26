США дозволили Ілону Маску протестувати мозкові імпланти на людях

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) дозволило компанії американського мільярдера розпочати масштабні випробування новітніх пристроїв. Вони, на думку Маска, зможуть лікувати параліч, сліпоту, та навіть дозволять читати думки інших людей у майбутньому.

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Творцем мозкового імпланту є компанія Ілона Маска «Нейралінк» (англ. Neuralink). Заснована 2016 року, вона спеціалізується на створенні медичних пристроїв. Торік науковці вже зверталися до регулятора з проханням надати дозвіл на проведення випробувань, — пише «Ройтерз».

Агенція відмовила Маску через те, що у пристрої містився літієвий акумулятор, дроти могли мігрувати всередині мозку, а також було неможливо витягнути імплант, не пошкодивши цей головний людський орган.

Неврологічна система, ілюстративне фото © Wyss Center

У компанії не повідомляють, чи вони попрацювали над зауваженнями. Натомість — привітали рішення FDA:

Це результат неймовірної роботи команди Neuralink у тісній співпраці з FDA і є важливим першим кроком, який одного дня дасть змогу нашій технології допомогти багатьом людям

Ілон Маск вже багато років озвучує амбітні ідеї та плани для цього свого проєкту. Він передбачає, що імплантати мозку зможуть вилікувати низку захворювань: ожиріння, аутизм, депресію та шизофренію, а також дозволити перегляд вебсторінок і телепатію.

Неврологічна система, ілюстративне фото © Wyss Center

Наприкінці минулого року американський мільярдер опинився на перших шпальтах світових ЗМІ. Він сказав, що настільки впевнений у безпеці імплантів, що готовий вживити їх у мізки своїх дітей.

А втім, компанія поки не оголошувала набір добровольців для випробувань. Також не відома дата старту інноваційного тестування.