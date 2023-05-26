Чим для Грузії закінчиться загравання з Росією

РОЗВОРОТ ВІД ЄС ДО МОСКВИ

Грузія — одна з держав, що, як і Україна, постраждала від російської агресії. 26 травня вона відзначає День Незалежності. Ще до війни Тбілісі бере курс на зближення з ЄС. І, здавалося б, окупація РФ двох регіонів — Абхазії та Південної Осетії — мала би вкоренити антиросійські настрої в Грузії. Проте останнім часом уряд країни все більше розвертається в бік Москви.

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Скасування віз та відновлення авіасполучення між РФ та Грузією

10 травня 2023 року російський президент Володимир Путін підписав укази, якими скасував візовий режим для грузинів та заборону на польоти до Грузії.

Що вплинуло на позицію Москви?

Таку можливість там обговорювали давно. Влада РФ прихильно відгукувалась про позицію, яку демонстрували уряд та керівна партія Грузії у зв’язку з російським вторгненням в Україну. Наприкінці березня голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Григорій Карасін назвав реакцію Тбілісі на санкції проти Москви «зваженою» та обіцяв не залишати непоміченим цей факт. А ще раніше, у січні, голова МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ сподівається на швидке відновлення авіасполучення з країною.

Уряд Грузії одразу підтримав ініціативу Путіна. Цього не скажеш про президентку країни Саломе Зурабішвілі. Вона назвала це рішення «черговою російською провокацією».

Грузинський народ також негативно сприйняв цю новину. Люди виходили протестувати проти відновлення авіасполучення. Проте ці акції не були масштабними.

Протест проти відкриття прямого авіасполучення з РФ в Тбілісі, 19 травня 2023 року. © AP / Shakh Aivazov

Пізніше грузинська авіакомпанія Georgian Airways повідомила, що запустить для росіян транзитні рейси через Тбілісі в Європу. Туди громадяни РФ не можуть літати напряму, бо цей авіапростір закритий для російських літаків.

Розворот від ЄС до Москви

Грузія очікує на отримання статусу кандидата на членство в ЄС, який нещодавно одержали Україна та Молдова. У Брюсселі навіть почали обговорювати надання країни статусу кандидата без виконання всіх потрібних умов, але з вимогою — утриматися від нових антиєвропейських кроків. Таких, як, зокрема відновлення авіасполучення з РФ. На думку речника ЄС Пітера Стано це рішення суперечить політиці санкцій проти країни-агресора та викликає сумніви в подальшому просуванні Грузії до Європи.

Грузія обрала свій шлях разом з ЄС та НАТО © AP / Shakh Aivazov

Чому ж країна, яка виборювала свій проєвропейський шлях, почала звертати в бік Росії? За словами експерта Грузинського Центру стратегічного аналізу Гела Васадзе, цей розворот стався не зараз, а близько 10 років тому. Однак тут справа не в бажанні дружити з РФ, а суто меркантильна:

— Влада робить гроші із Москвою. Тому вони кажуть народу, що «ми йдемо в Європу, але з РФ треба дружити». Мовляв, ви ж не хочете, щоб вас розбомбили, щоби Батумі перетворився на Маріуполь? А у 2008 році нам практично ніхто не допоміг. І зараз не допоможе. Ось влада на цьому грає.

Грузія вже довгий час намагається балансувати між Європейським Союзом та налагодженням відносин із Росією, пояснює політолог Віталій Кулик. Після приходу до влади партії «Грузинська мрія» Бідзіни Іванішвілі, як зауважує експерт, політична сила обрала лінію так званого «національного егоїзму»:

— Вони не те, що дружать із Росією, просто заграють. У Грузії є запит на невтягування країни у війну, тому частина грузинів обирає спокій і таку подвійну лояльність. З одного боку, вони на словах підтримують Україну, з іншого боку, — відкривають пряме авіасполучення з РФ, торгують, запрошують російських туристів у Грузію і тримаються подалі від війни в України. Грузія обрала для себе таку модель поведінки.

Наслідки для Грузії

Політичний експерт Тарас Загородній вважає, що така політика загравання з Росією може мати катастрофічні наслідки Грузії:

— Грузинська влада не розуміє, що вони підставляють свою країну, тому що такі іграшки можуть закінчитись відкритою агресією РФ. У Грузію виїхали десь 300 тисяч росіян. Хто сказав, що там немає 10 тисяч диверсантів, які можуть здійснити агресію проти її території. Тим більше, якщо буде паралізований державний апарат, а військовий апарат наповнений людьми, які більше схильні до Москви. Це великий ризик для Грузії.

Грузини зустрічали росіян, які тікали в Грузію від мобілізації, із банером «Російські дезертири, вам тут не раді», вересень 2022 року © AP / Shakh Aivazov

Відкрита лояльність до Москви є дуже поганим сигналом для НАТО та ЄС, додає політолог:

— Європа намагається брати до себе країни, які мають стійку демократію. А коли є такі хитання, зрозуміло, що проблеми з євроінтеграцією виникнуть точно. Звісно, європейці відкрито нічого не скажуть, а просто будуть відтягувати те ж саме рішення про надання статусу кандидата. І процес розтягнеться на невизначений час. Тому я вважаю, що це, звичайно, дуже погано саме для Грузії — як для країни, яка прагне до Європи.

Надія на громадян

Загородній поки не бачить можливостей врятувати Грузію від проросійського курсу, окрім як народний спротив. Принаймні грузини змогли добитися скасування дії закону «про іноагентів», вийшовши на масштабні акції протесту в березні цього року:

— У Грузії склалася ситуація, яка дуже нагадує Україну перед 2013 роком. Тобто народ там налаштований проєвропейськи, але владу захопила відверто проросійська верхівка, яка контролює всі владні вертикалі.

Мітинг проти проєкту закону «про іноагентів» біля грузинського парламенту в Тбілісі, 9 березня 2023 року © AP / Zurab Tsertsvadze

На думку Васадзе, протести в Грузії навряд чи можливі, бо грузинська опозиція зараз слабка, а ефективність народного спротиву вкрай мала:

— Зараз важко організувати якийсь масштабний протест. На це потрібні великі ресурси, а опозиція зараз не в змозі їх надати. Захід також не зможе підтримати, принаймні поки не вирішиться українське питання і не закінчить війна.

Окрім того, Грузія територіально менша за Україну й людей там простіше контролювати, пояснює Загородній:

— Якщо в Україні завжди була група олігархів, яка могла підтримати протести, як, наприклад, у 2013 році, то в Грузії єдиний великий олігарх. Це Іванішвілі. Він може просто купити всіх і передавити будь-яку групу впливу, яка знаходиться там.

Та поки немає кому протистояти проросійськи налаштованій владі, вважає Кулик, Москва посилюватиме вплив на Тбілісі:

— Але в Росії також розуміють, що в Грузії зберігається критична маса людей, яка налаштована проти неї. І поставити Грузію в один ряд з країнами Центральної Азії чи з Вірменією їм навряд чи вдасться. Тому до Грузії буде застосовуватися така вибіркова окрема позиція з підкресленням якогось унікального ставлення.