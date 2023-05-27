У МЗС Росії озвучили нові умови для завершення війни проти України

Вимоги РФ

Заступник голови МЗС РФ Михайло Галузін озвучив шість умов для припинення війни проти України. Головна — скласти зброю.

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Росія висунула нові вимоги для припинення своєї агресії проти України: головною умовою досі є «припинення бойових дій ЗСУ»

«Для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру Україна має повернутися до нейтрального позаблокового статусу, зафіксованому в Декларації про її державний суверенітет 1990 року, відмовитися від вступу до НАТО та ЄС», — заявив Михайло Галузін в інтерв'ю росЗМІ.

Але цим Галузін не обмежився. Також він вважає, що Захід має припинити поставки озброєння, а Україна — «визнати нові територіальні реалії», які, як вважає політик, виникли «внаслідок права народів на самовизначення».

Також Михайло Галузін вважає, що важливим елементом припинення агресії РФ проти України є захист прав російськомовних громадян та національних меншин. Так, у Росії вважають, що Україна має надати російській мові статус державної. Додатково у МЗС РФ вимагають забезпечити право «на свободу віросповідання», натякаючи таким чином на УПЦ МП.

Вимоги щодо визнання російської мови державною раніше офіційними особами не озвучувалися.

В Офісі Президента вже відреагували на вимоги Росії. Так, Андрій Єрмак у своєму-телеграм каналі написав, що поки війська РФ знаходяться на території України, Київ не вестиме жодних перемовин.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у свою чергу заявив, що крім виведення своїх військ з території нашої держави також Росія має визнати, що СРСР розпався остаточно, видати воєнних злонців та виплатити Україні репарації.

«Вимоги Росії» вустами МЗС #Рф швидше підтверджують юридичну й фактичну недієздатність російського керівництва. Тому реалістичні лише «зустрічні умови України»...



Негайне виведення всіх військ із суверенної території України. Остаточне визнання того, що #СРСР розпався й… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 27, 2023