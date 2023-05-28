«Талібан» оголосив війну Ірану: що відбувається

«Талібан» проти Ірану

На кордоні Афганістану та Ірану ще 27 травня почалися бойові зіткнення. Серед іранських прикордонників є загиблі.

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Талібан оголошує війну Ірану: таку заяву зробив лідер угрупування Абдулхамід Хорасані. А почалося все ще 27 травня, коли таліби раптово напали на іранський прикордонний пункт у південно-західній провінції Німруз.

«Сьогодні у першій половині дня сталося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які планували проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що призвело до перестрілки та збройного конфлікту», — повідомили іранські військові.

Як повідомляє Reuters, наразі відомо про двох загиблих іранських прикордонників та одного таліба. Війська «Талібану» підтягуються до території Ірану.

درله بله ويډیو.

څومره خوند کوی ماشاءالله دا دطالب جان زور دي. pic.twitter.com/TgtKqnW6AS — افغان فراهي (@AfghanFarahi81) May 27, 2023

Ватажки талібів заявляють, що готові боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки». Озвучують вони і плани завоювати Іран.

Конфлікт спалахнув на тлі суперечок за воду: президент Ірану Ібрагім Райсі звинуватив талібів у порушенні права Ірану на воду в річці Гільменд. Вона протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно пересихає. Зараз у провінції Сістан посуха, а Тегеран стверджує, що це сталося внаслідок будівництва талібами нових гребель на річці та перенаправлення води.

Кабул усі закиди відкидає. І зараз Афганістан заявляє, що конфлікт розпочала саме іранська сторона, а речник міністерства внутрішніх справ Абдула Нафі Такора наголосив, що «Ісламський Емірат не хоче воювати зі своїми сусідами».

Також невдовзі перед атакою у МЗС Ірану заявили, що Тегеран не визнає талібів: «Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані».