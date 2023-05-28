«Талібан» оголосив війну Ірану: що відбувається
На кордоні Афганістану та Ірану ще 27 травня почалися бойові зіткнення. Серед іранських прикордонників є загиблі.
Опубліковано:
Талібан оголошує війну Ірану: таку заяву зробив лідер угрупування Абдулхамід Хорасані. А почалося все ще 27 травня, коли таліби раптово напали на іранський прикордонний пункт у південно-західній провінції Німруз.
«Сьогодні у першій половині дня сталося зіткнення прикордонників Забульського прикордонного полку з невідомими озброєними людьми, які планували проникнути на територію Ісламської Республіки Іран, у нульовій точці кордону, що призвело до перестрілки та збройного конфлікту», — повідомили іранські військові.
Як повідомляє Reuters, наразі відомо про двох загиблих іранських прикордонників та одного таліба. Війська «Талібану» підтягуються до території Ірану.
درله بله ويډیو.— افغان فراهي (@AfghanFarahi81) May 27, 2023
څومره خوند کوی ماشاءالله دا دطالب جان زور دي. pic.twitter.com/TgtKqnW6AS
Ватажки талібів заявляють, що готові боротися з «корумпованою Ісламською Республікою Іран з більшим ентузіазмом, ніж на війні проти Америки». Озвучують вони і плани завоювати Іран.
Конфлікт спалахнув на тлі суперечок за воду: президент Ірану Ібрагім Райсі звинуватив талібів у порушенні права Ірану на воду в річці Гільменд. Вона протікає від афганських гір до іранської провінції Сістан, де впадає в озеро, яке регулярно пересихає. Зараз у провінції Сістан посуха, а Тегеран стверджує, що це сталося внаслідок будівництва талібами нових гребель на річці та перенаправлення води.
Кабул усі закиди відкидає. І зараз Афганістан заявляє, що конфлікт розпочала саме іранська сторона, а речник міністерства внутрішніх справ Абдула Нафі Такора наголосив, що «Ісламський Емірат не хоче воювати зі своїми сусідами».
Також невдовзі перед атакою у МЗС Ірану заявили, що Тегеран не визнає талібів: «Ми не визнаємо нинішніх правителів Афганістану і наполягаємо на необхідності створення інклюзивного уряду в Афганістані».