ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ

Прем'єр-міністр Іспанії оголосив про розпуск парламенту — Reuters

Таке рішення Педро Санчес прийняв після поразки його партії на місцевих виборах. 

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес
Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес © REUTERS / JONATHAN ERNST
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Дострокові вибори до парламенту призначені на 23 липня, повідомляє Reuters. Рішення ухвалять на позачерговому засіданні уряду. 

«Я прийняв це рішення, дивлячись на результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього. Ось чому, як прем’єр-міністр і генеральний секретар ІСРП, я особисто приймаю результати», — сказав Педро Санчес в телезверненні до нації. 

Напередодні Соціалістична робітнича партія Санчеса програла на місцевих виборах в Іспанії, які проводилися 28 травня. Опозиційна Народна партія здобула перемогу в низці ключових мерій та регіонах.

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