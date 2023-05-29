Прем'єр-міністр Іспанії оголосив про розпуск парламенту — Reuters
Таке рішення Педро Санчес прийняв після поразки його партії на місцевих виборах.
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Дострокові вибори до парламенту призначені на 23 липня, повідомляє Reuters. Рішення ухвалять на позачерговому засіданні уряду.
«Я прийняв це рішення, дивлячись на результати вчорашніх виборів. Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього. Ось чому, як прем’єр-міністр і генеральний секретар ІСРП, я особисто приймаю результати», — сказав Педро Санчес в телезверненні до нації.
Напередодні Соціалістична робітнича партія Санчеса програла на місцевих виборах в Іспанії, які проводилися 28 травня. Опозиційна Народна партія здобула перемогу в низці ключових мерій та регіонах.