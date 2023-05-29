«Підпільний уряд чекає на годину Х»: відновлення незалежності Гірської Республіки

Північний Кавказ

Лідери Північного Кавказу за результатами міжнародної конференції у Києві направили звернення до президента України, ЄС та ООН. Вони прагнуть відновити суверенітет регіону, який перебуває під владою РФ. Уряд у вигнанні наполягає на дипломатичному рішенні, але не виключає і силовий варіант.

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«Чечня сьогодні найбільш готова до власної незалежності. Так, зараз там окупаційний режим, який виконує каральні дії. Борються не лише фізично, а й пропагандою. Більше того — використовують релігійних діячів для обману та залякування. Тому це повноцінна війна з усіх боків», — каже Інал Шерип, міністр іноземних справ Чеченської Республіки Ічкерія.

Російська мапа регіонів Гірської Республіки станом на 1918 рік © Wikimedia Commons

Ічкерія, як і інші регіони Північного Кавказу, у 1918 році увійшла до складу новоствореної Гірської Республіки. Однак зберегти суверенітет об’єднанню не вдалося. Після Другої чеченської війни РФ остаточно захопила республіку, а її керівників, що виступають за суверенітет, Кремль вважає терористами.

Столітня окупація

Зараз лідери Ічкерії перебувають у вигнанні та розробляють плани звільнення батьківщини від РФ. Для цього хочуть використати досвід країн Балтії, які після тривалої радянської окупації змогли вибороти незалежність.

«Юридично вони (країни Балтії, — ред.) відновили незалежність, тому що уряди цих країн з кінця 30-х років були у вигнанні. Юридично вони просто повернулись і відновили власну незалежність. Захід визнавав окупацію країн Балтії близько 50-ти років», — пояснює Шерип.

Кавказькі лідери налагоджують контакти з європейськими та заокеанськими партнерами, щоби створити схожий юридичним механізм повернення до незалежності.

Проте, готові і до активних бойових бій. В першу чергу, це залежатиме від результатів визвольної війни України. На боці ЗСУ проти Росії вже воюють добровольці з Грузії, Чечні та інших кавказьких регіонів. З них формують загони для визволення вже своїх територій.

Чеченський миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва під час деокупації міста Ізюм, Харківська область, Україна © батальон ім. Джохара Дудаєва

«Ми не хочемо нікого лякати і демонізувати цю ситуацію. Зрозуміло, що на Північному Кавказі народ і так заляканий. Особливо у Чеченській республіці, де взагалі немає прав. Безумовно, армія та силова складова повинна взяти під контроль об’єкти життєдіяльності і забезпечити порядок. Ми більше про цей напрямок кажемо. Але, якщо для наведення порядку потрібно буде заарештувати або ліквідувати якихось бандитів, то, звісно, це частина наведення порядку», — каже Інал Шерип.

Міністерство оборони Чеченської республіки Ічкерія підписало угоду з Міноборони України про формування батальйону. Поки офіційно йдеться про 1000 людей. Але остаточні цифри невідомі. Наразі вже існує чотири підрозділи, які регулярно поповнюються.

«Сьогодні в Україні відроджується чеченська армія. На сьогодні в них настільки високий моральний дух, що вони готові заходити на Північний Кавказ і до Чеченської республіки не через Грузію, як це раніше було, а навіть через Москву. Настільки всі сповнені ентузіазму і прагнуть реваншу. Командирам доводиться їх стримувати», — розповідає міністр іноземних справ Ічкерії.

За його прогнозами, великих зіткнень не передбачають, адже Росія вже поступово виводить з Північного Кавказу свій контингент, аби закрити прогалини в Україні.

Такими темпами до осені Кавказ буде доступнішим і вразливішим для Кремлівської влади, очікують в уряді Ічкерії.

Зимова підготовка бійців розвідгрупи «ADAM». © Donbas frontliner

Разом з цим лідери у вигнанні підтримують зв’язок з місцевим населенням і силовими відомствами. За словами Інала Шерипа, деякі чеченські силовики запевняють, що готові у будь-який момент виступити на їхньому боці:

— Ми моніторимо ситуацію в Республіці. У нас практично в кожному районі є вже призначенні представники влади, які перебувають у підпіллі, і які в годину Х готові очолити процес звільнення і деокупації наших територій.

Попри репресії у регіоні, відправку чеченців на війну проти України і лояльне ставлення Кремля до Рамзана Кадирова, його влада не настільки стабільна, як може здаватися, пояснюють лідери Ічкерії. Все може змінитися досить непередбачуваним чином, пояснює Інал Шерип:

— Безумовно, ця категорія людей, яка перебуває в оточенні Кадирова, має звірине чуття щодо якихось змін. У свій час вони відчули ці зміни і перейшли на бік Кадирова. Вони зберегли це чуття, і тому зараз намагаються змінити ставку. Це не означає, що ми довіряємо чи не довіряємо, просто процес триває. Це частина нашої роботи.

Міжнародна підтримка

Україна офіційно підтримує уряд Ічкерії у вигнанні. 18 жовтня 2022 року Верховна Рада ухвалила постанову про визнання геноциду чеченців і тимчасову окупацію територій.

Форум окупованих народів Кавказу у Києві. Жовтень, 2022 рік. © cyprus-daily.news

Далі лідери Ічкерії хочуть отримати визнання і підтримку на рівні ООН та Ради Європи. Відповідні звернення вже направили.

«Наш міністр іноземних справ вже бував у Вашингтоні. Зараз планується нова поїздка за результатами конференції. Я думаю, заокеанські експерти поступово починають усвідомлювати те, що вони натворили за всі ці 30 років, повіривши експертам, які не мають уявлення про специфіку Північного Кавказу, Чеченської держави та народу. І, базуючись на цих хибних оцінках, заокеанські друзі не реагували досі», — каже Абдула Ортаханов, державний міністр Чеченської республіки Ічкерія.

У разі відновлення незалежності Гірської Республіки, її головним геополітичним партнером стане Україна. На думку лідерів у вигнанні, це допоможе обом країнам в подальшому протистояти потенційній агресії з боку Росії.

Також це має дати певні гарантії від країн Заходу.

Згадуючи Другу чеченську війни, коли після підписаня Хасав'юртівської угоди Кремль невдовзі знов ввів війська до Ічкерії, Отаханов пояснює, що зміна керівництва РФ не означає відмову від імперської політики:

Президент Росії Борис Єльцин (праворуч) та Президент Чеченської Республіки Ічкерія Аслан Масхадов після підписання російсько-чеченського мирного договору. 12 травня, 1997 рік. ТАСС/Alexander Sentsov, Alexander Chum

— У нас був історичний період, коли Єльцин був настільки близько до Європи і Заходу, що навіть Захід дозволив йому бомбити Чечню для подавлення незалежності. Можливо, у Росії буде такий самий досвід. Коли прийде якісь «ліберал», який потім може перевзутися, або на його зміну прийде такий самий Путін. Щоб це не повторилось, в даному випадку повноцінний військовий і дипломатичний союз України і Північного Кавказу – це цілком реальна ситуація.

Лідери Північного Кавказу закликають до міжнародної співпраці, щоб звільнити Інгушетію, Дагестан, Карачаєво-Черкесію, Кабардино-Балкарію, Адигею. Таким чином планують не лише відновити територію Гірської Республіки, а й зберегти етнос, культуру та власну історію.

Наразі організатори вже готуються до третього з’їзду народів Північного Кавказу, який має відбутися восени.

«Я думаю, розпочинається вже наступна фаза, більш глибокого аналізу та співпраці. Всі наші плани ми не можемо розкривати. Але процес, який ми розпочали з минулого року, триває планомірно та результативно, і завершиться дуже гарною перспективою», — каже Абдула Ортаханов.