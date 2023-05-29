Реджеп Ердоган офіційно переміг на президентських виборах у Туреччині

НАПРУЖЕНІ ВИБОРИ

Основними пріоритетами для турецької влади буде усунення наслідків землетрусів 6 лютого та посилення боротьби із загрозами національній безпеці, зокрема в питаннях боротьби з тероризмом біля південних кордонів Туреччини.

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Офіційно про переобрання Ердогана, який пробуде на посту Президента наступні 5 років, заявив голова Вищої виборчої комісії Туреччини Ахмет Єнер.

«Пана Реджепа Таїпа Ердогана обрано Президентом», — повідомив він.

У своїй промові новообраний Президент Туреччини наголосив, що в країні «перемогла демократія», а у світі змінюється «баланс сил».

«Ми поважаємо волю виборців, так само як робили це на всіх попередніх виборах. Перемогли не тільки ми. Перемогла Туреччина, перемогла демократія! На виборах 28 травня — не було тих, хто програв, переміг весь 85 млн народ Туреччини. Настав час для єдності та згуртування в ім'я національних цілей та ідей», — сказав Ердоган.

Після поразки, суперник Ердогана — Кемаль Киличдароглу заявив, що продовжить боротьбу за демократію, а виборчий процес назвав "найбільш несправедливим" за останні роки

«Всі засоби держави були мобілізовані для однієї політичної партії і лягли до ніг однієї людини», – заявив Киличдароглу.

Він назвав правління Ердогана «авторитарним режимом» і констатував, що у народу Туреччини з'явилася воля до його зміни.

Своєю чергою, Президент України Володимир Зеленський привітав свого колегу з перемогою на виборах.

Глава держави зазначив, що «Україна розраховує на подальше зміцнення стратегічного партнерства на благо обох країн, а також на посилення взаємодії для безпеки й стабільності Європи».

Перший тур голосування 14 травня завершився тим, що жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50% бар’єр, але лідером став чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з підтримкою 49,51% виборців, його головного опонента Кемаль Киличдароглу підтримали 44,88% виборців.