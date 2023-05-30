Війна дійшла до Москви: хто і з якою метою атакував столицю Росії

ДАЛІ БУДЕ

Уранці 30 квітня Москву та область атакували безпілотники. Повідомляється про влучання в три багатоповерхівки в столиці РФ, є ушкодження та постраждалі.

Вид на пошкоджений житловий будинок після атаки безпілотника в Москві, 30 травня 2023 року.

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Атака на Москву: що відомо

Перші повідомлення про вибухи в російських телеграм-каналах з’явилися близько п'ятої ранку. Очевидці повідомили про гучну «бавовну» в Новій Москві. За даними пропагандистських каналів, НП сталася в одному з будинків на вулиці Атласова. Унаслідок вибуху у квартирі на двадцять п'ятому поверсі вибиті вікна ще на 23-му та 24-му. Пошкоджено бетонну плиту перекриття.

Влучання безпілотника у багатоквартирний будинок в Новій Москві, 30 травня 2023 року © Телеграм-канал / Baza

На місці події люди почали знаходити уламки безпілотних літальних апаратів.

Наступний вибух пролунав уже в Москві після шостої ранку. Телеграм-канали повідомили про влучання безпілотника у вікно багатоповерхового житлового будинку в Москві на вулиці Профспілковій.

Ще одне влучання БПЛА в столиці зафіксували близько сьомої ранку в 30-поверхівку на Ленінському проспекті. Повідомляється, що внаслідок падіння безпілотника на проспекті є постраждалі, їх кількість не уточнено. Рух вулицею Удальцова від Ленінського проспекту до вулиці Михайла Пєвцова було перекрито.

Влучання безпілотника в будинок на Ленінському проспекті у Москві, 30 травня 2023 року © Телеграм-канал / SHOT

Вибухи також було чути в Підмосков’ї. Про них повідомляли в Одинцові, Красногорську, а також у районі Новоризького й Рублівського шосе. Офіційно влада розповідала про роботу ППО, а пізніше звітувала про атаку 8 безпілотників. Як стверджувало Міноборони РФ, усі апарати були вражені: п’ять БПЛА було збито зенітним комплексом «Панцир-С» у Підмосков’ї, ще троє придушено засобами радіоелектронної боротьби. Однак телеграм-канали повідомляли про приблизно 32 дрони, які атакували Москву.

Карта місць збиття та влучання БПЛА в Москві та області, 30 травня 2023 року © Телеграм-канал / SHOT

Питання викликає те, що в Міноборони РФ повідомили про збиття всіх БПЛА, хоча офіційно зафіксовано влучання в три будинки. Російський експерт у сфері безпілотних літальних апаратів та син ексглави «Роскосмосу» Олексій Рогозін повідомив, що в атаці брали участь безпілотники нового типу, які використовують схему «качка». За його словами, такі дрони використовують двигун внутрішнього згоряння, мають розмах крила не менше ніж 4 метри, а літають теоретично на відстань до тисячі кілометрів. Вартість кожного такого безпілотника оцінюється від 30 до 200 тисяч доларів. Важливо, що радіоелектронні пригнічувачі дронів для таких моделей марні, їх можна лише збити. Пропагандистський телеграм-канал Mash пише, що це модифікована версія українського дрона А-2 «Синиця».

Проте із самого ранку в Москві почали глушити сигнали супутникової навігації. У місті та області оголошено план «Тайфун».

Військова та психологічна дія

Отже, поки в Міноборони РФ заявляють про «терористичну атаку» з боку Києва, експерти окреслюють дві мети цих ударів — військову та психологічну.

МНС Росії біля пошкодженого житлового будинку в Москві, 30 травня 2023 року. © REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Головною метою атаки, як вважає льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, були військові об’єкти на території Москви та області:

— В основному ті, які причетні до збирання ракет, які потім полетять на українські міста. Це об’єкти в містах Коломна, Дубна та інших у Московській області, райони самої Москви, де багато проєктних бюро та майстерень із виробництва елементної бази для ракет. Цілий ланцюжок — аж до воєнного керівництва РФ.

Важливим є і те, що війна нарешті прийшла на російську територію, саме це і є психологічним впливом на мешканців РФ. Зокрема, це дія, яка посилює розкол у російських елітах, вважає військовий аналітик та полковник ЗСУ Петро Черник:

— А найголовніше, що війна прийшла у їхню столицю. Ще два роки тому, якби хтось сказав, що столиця такої наддержави, якою вони себе вважають, буде атакована невідомими безпілотниками, це би викликало гомеричний сміх.

Психологічно це вже працює на посилення боротьби між російськими елітами, бо хтось обов’язково буде винний у тому, що сталося. А це має варто стимулювати: чим більше бороття між кремлівськими елітами, тим ліпше.

Вибух в Московській області, 30 травня 2023 року. © via REUTERS / OBTAINED BY REUTERS

Петро Черник вказує на ще один позитивний момент атаки безпілотниками по Москві, який боляче вдарить по російському бюджету:

— Окрім психологічного впливу, є ще іміджевий, а в перспективі, фінансовий аспект. Хвалена російська ППО не впоралася з невеликою кількістю безпілотників. А отже, у постійних закупівельників російської зброї (а вони досі лишаються другими на світовому ринку по продажу зброї та озброєння) виникне питання, а чи дійсно ця зброя настільки серйозна, якщо вони не можуть захистити власну столицю. А якщо так, то цілком можливо, що почнеться каскад відмов від російської зброї. Єгипет уже відмовився від винищувачів Су-35. І така тенденція може тільки вітатися, тому що це буде ударом по російському бюджету.

Експерти запевняють, що українська сторона не брала участі в атаці. Світан каже, що це зона відповідальності росіян, які хочуть звільнити свою країну:

— Вони відповідають за завдання ударів по військових об’єктах у Росії. Ми їм, звичайно, допомагаємо різними методами, починаючи від розвідками, закінчуючи, можливо, засобами поразки. Це однозначно спільне завдання в контексті наступальних дій українських військ на лінії фронту. Але це російська зона відповідальності.

Поки, на думку, військового експерта, події в Москві були розвідкою боєм, як це відбувалося силами легіону «Свобода Росії» та РДК у Брянській та Білгородській областях. Але за розвідкою, запевняє він, обов’язково буде основний удар:

— Це однозначно розвідка боєм. Це називається пройти маршрутами, подивитися системи ЗРК. Імовірніше, кілька безпілотників там йшло в режимі візуального контролю, щоби виявити ППО противника. Для більшої атаки потрібно буде під сотню БПЛА. Я думаю, найближчим часом ми це побачимо.