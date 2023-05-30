Країни НАТО спробують вирішити розбіжності довкола членства України — Reuters
З 31 травня по 1 червня в Осло відбудеться неформальна зустріч НАТО на рівні міністрів закордонних справ на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Союзники розходяться в думках щодо закликів надати Києву так звану «дорожню карту» для вступу до Альянсу на саміті у липні.
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НАТО не задовольнила прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до вступу до активної війни з Росією. Про це повідомляє агентство «Ройтерз».
Однак і Київ, і деякі його найближчі союзники у Східній Європі наполягають на тому, щоб у НАТО зробили бодай якісь конкретні кроки щодо наближення України до членства в Альянсі на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.
«Буде дуже сумно, якщо хтось зможе розцінити підсумки саміту у Вільнюсі як перемогу Росії, яка перешкоджає тому, щоб Україна одного разу стала членом НАТО», — заявила у п'ятницю Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.
Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе вступити до Альянсу, доки тривають бойові дії: «Членство у НАТО у розпал війни не стоїть на порядку денному». «Питання у тому, що станеться, коли війна закінчиться», — додав очільник Організації Північноатлантичного договору.
2008 року, на саміті НАТО в Бухаресті, було вирішено, що Україна, зрештою, стане членом організації.
Проте з того часу лідери так і надали Києву план дій щодо вступу, в якому містився б графік зближення країни з НАТО.
Очікується, що під час кулуарних зустрічей в Осло Міністри закордонних справ також порушать тему пошуку нового генсека НАТО, оскільки Столтенберг має піти у відставку у вересні.
Тим часом перемога президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах у Туреччині надала нового імпульсу зусиллям, покликаних перебороти заперечення Анкари та Будапешта щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.
Однак досягнення будь-якого прогресу з цього питання в Осло малоймовірне — Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не приїде. А втім, його переговори з очільником шведського МЗС Тобіасом Біллстремом мають відбутися «найближчим часом», — повідомляють у Стокгольмі.