Країни НАТО спробують вирішити розбіжності довкола членства України — Reuters

ЗУСТРІЧ В ОСЛО

З 31 травня по 1 червня в Осло відбудеться неформальна зустріч НАТО на рівні міністрів закордонних справ на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом. Союзники розходяться в думках щодо закликів надати Києву так звану «дорожню карту» для вступу до Альянсу на саміті у липні.

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НАТО не задовольнила прохання України про прискорене членство, оскільки західні уряди, такі як США та Німеччина, побоюються кроків, які, на їхню думку, можуть наблизити Альянс до вступу до активної війни з Росією. Про це повідомляє агентство «Ройтерз».

Однак і Київ, і деякі його найближчі союзники у Східній Європі наполягають на тому, щоб у НАТО зробили бодай якісь конкретні кроки щодо наближення України до членства в Альянсі на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

«Буде дуже сумно, якщо хтось зможе розцінити підсумки саміту у Вільнюсі як перемогу Росії, яка перешкоджає тому, щоб Україна одного разу стала членом НАТО», — заявила у п'ятницю Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Осло, Норвегія, 30 травня 2023 р. © via REUTERS / NTB

Минулого тижня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг дав зрозуміти, що Україна не зможе вступити до Альянсу, доки тривають бойові дії: «Членство у НАТО у розпал війни не стоїть на порядку денному». «Питання у тому, що станеться, коли війна закінчиться», — додав очільник Організації Північноатлантичного договору.

2008 року, на саміті НАТО в Бухаресті, було вирішено, що Україна, зрештою, стане членом організації.

Проте з того часу лідери так і надали Києву план дій щодо вступу, в якому містився б графік зближення країни з НАТО.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг спілкується з журналістами напередодні зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів Альянсу в Осло, Норвегія, 30 травня 2023 р. © via REUTERS / NTB

Очікується, що під час кулуарних зустрічей в Осло Міністри закордонних справ також порушать тему пошуку нового генсека НАТО, оскільки Столтенберг має піти у відставку у вересні.

Тим часом перемога президента Реджепа Таїпа Ердогана на виборах у Туреччині надала нового імпульсу зусиллям, покликаних перебороти заперечення Анкари та Будапешта щодо ратифікації членства Швеції в НАТО.

Однак досягнення будь-якого прогресу з цього питання в Осло малоймовірне — Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу не приїде. А втім, його переговори з очільником шведського МЗС Тобіасом Біллстремом мають відбутися «найближчим часом», — повідомляють у Стокгольмі.