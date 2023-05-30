ЗАГОСТРЕННЯ СИТУАЦІЇ

Десятки військовослужбовців оточили муніципальну будівлю в косовському місті Звечан, де переважно проживають етнічні серби. Напередодні тут відбулися сутички, внаслідок яких поранення дістали 30 солдатів НАТО і понад півсотні сербських протестувальників.

Солдати НАТО взяли під охорону мерію Звечана після заворушень у Косово

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Що відбувається на півночі Косова?

Солдати KFOR охороняють мерію у Звечані, Косово, 30 травня 2023 р. © REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI

У вівторок вранці загони косовської поліції спеціального призначення з бронетехнікою розмістилися в містах Лепосавич та Звечан. Крім того, у чотирьох громадах Північного Косова, зокрема перед будівлею мерії у Звечані, позиції зайняли бійці Міжнародних сил з підтримки миру під керівництвом НАТО (KFOR). Про це повідомляє агентство EFE.

У місцевій поліції кажуть, що ситуація у Звечані «нестабільна, але спокійна».

30 травня неподалік планувалися заходи в рамках навчань НАТО Defender Europe 23. А втім, їх скасували, — йдеться у заяві влади Косова.

Ситуація загострилася після того, як на посаду мерів у північному Косові прийшли етнічні албанці. Їх обрали ще у квітні на місцевих виборах. У регіоні переважно живуть етнічні серби — вони бойкотували це волевиявлення, досі не приймають декларацію незалежності Косова від Сербії 2008 року і вважають Белград своєю столицею.

Етнічні албанці загалом складають понад 90% населення Косово, але північні серби вже давно вимагають виконання укладеної за посередництва ЄС угоди 2013 року щодо створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території.

Тиша у регіоні

Солдати KFOR охороняють мерію у Звечані, Косово, 30 травня 2023 р. © REUTERS / OGNEN TEOFILOVSKI

Кілька етнічних сербів зібралися перед будівлею мерії в Звечані, але ситуація була спокійною. Про це повідомляє агентство «Ройтерз». Порядок охороняють солдати зі Сполучених Штатів, Італії та Польщі. Усі мають спецспорядження на випадок нових заворушень.

Водночас на північ попрямували бульдозери. Вони готуються прибрати барикади, зведені етнічними сербами, — повідомляють журналісти з покликанням на джерела у косовській поліції.

Влада Косова звинуватила президента Сербії Александра Вучича в дестабілізації ситуації. Вучич звинувачує тамтешню владу у створенні проблем через призначення нових мерів.

«У демократії немає місця фашистському насильству — немає намірів переходити від голосування до куль», — заявив прем’єр-міністр Косова Альбін Курті у твіттері у понеділок.

Після зустрічі у Белграді з послами так званого формату «Квінт», до якого входять США, Італія, Франція, Німеччина та Велика Британія, Вучич наголосив на необхідності звільнити мерів з посад у північних районах Косова.

Тамтешня президентка Вьоса Османі заявила, що злочинні угруповання, які підтримує Вучич, мають на меті дестабілізувати регіон.

Насилля є неприйнятним

Cутички у Звечані, Косово, 29 травня 2023 р. © REUTERS / LAURA HASANI

У понеділок сербські протестувальники в Звечані кидали світлозвукові гранати та застосували сльозогінний газ проти солдатів НАТО. У Міжнародних силах з підтримки миру в Косові під керівництвом Альянсу, відомі як KFOR, заявили, що 30 їхніх військовослужбовців отримали поранення під час заворушень. Президент Сербії Александар Вучич заявив, що постраждали і 52 серби.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель засудив сутички, написавши у твіттері, що «акти насильства, вчинені проти військ KFOR, журналістів, цивільних і поліції, є абсолютно неприйнятними».

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив громадському радіо RAI, що він розмовляв з Вучичем і прем'єром Косова Альбіном Курті, закликавши «всіх до спокою й відмови від насильства».

«KFOR продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для забезпечення безпечного середовища та свободи пересування для всіх громад у Косово відповідно до свого мандату», — йдеться у заяві сил НАТО.