Україна має отримати надійні гарантії безпеки від НАТО — Еммануель Макрон

Безпековий форум «Globsec»

За словами французького президента, це питання буде предметом колективних обговорень протягом найближчих тижнів. Макрон закликав країни Заходу бути амбітнішими, ніж дотепер.

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Ці заяви французького президента пролунали під час форуму «Globsec» у Братиславі.

Макрон також підкреслив, що Україна сьогодні захищає Європу, тому гарантії безпеки для України в інтересах Заходу.

За словами Макрона, різні країни-члени Альянсу можуть надати Києву такі гарантії поки Україна очікує вступу в НАТО.

Окрім цього французький президент наголосив, що успішний український контрнаступ дає шанс на встановлення міцного миру:

— Нам потрібно допомогти Україні всіма засобами для проведення успішного контрнаступу.

На цьому форумі також виступила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. У своїй промові вона, зокрема, окреслила своє бачення яким саме вона бачить справедливий світ для України.

Урсула фон дер Ляєн виступила на форумі GlobSec 2023 у Братиславі © GlobSec

«Передусім має бути принцип: нічого про Україну без України. Разом з Україною ми прагнемо справедливого світу, який не винагороджує агресора, а підтримує принципи Статуту ООН та право українського народу бути господарем власного майбутнього», — наголосила фон дер Ляєн.

Окрім того, очільниця Європейської комісії закликала усі країни, які мають таку можливість, якнайшвидше передавати Україні усю необхідну зброю для захисту від російської агресії. Та додала, що Акт із підтримки виробництва боєприпасів про виробництво боєприпасів (ASAP — ред.) був ухвалений саме тому, що військова підтримка нині — нагальна потреба Києва.

«Ми хочемо підштовхнути нашу оборонну промисловість до нарощування виробництва вкрай необхідних 155-міліметрових та 152-міліметрових артилерійських снарядів. А ті, хто може, мають надати далекобійну артилерію та системи озброєння, які допоможуть Україні подолати розрив у дальності дії з окупаційними військами», — сказала вона виступаючи на форумі «GlobSec».