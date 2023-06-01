Вибори 47-го президента Сполучених Штатів: позиції основних кандидатів

На старті

Основні опоненти на майбутніх президентських виборах у США — чинний глава Білого дому демократ Джозеф Байден та його попередник республіканець Дональд Трамп. А 24 травня до президентських перегонів офіційно долучився губернатор Флориди Рон Десантіс, також представник республіканського табору. А вже наступного тижня до процесу приєднається ще один республіканець — Майк Пенс, колишній віцепрезидент Трампа.

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Вибори президента США призначені на 5 листопада 2024 року. Американці вже в шістдесяте обиратимуть керманича країни. Та боротьба за їхні голоси активно відбувається вже зараз, за майже півтора року до майбутнього волевиявлення.

Демократ чи республіканець?

Основні опоненти на майбутніх виборах президента Америки Джо Байден та Дональд Трамп. І другий зараз перебуває в дуже цікавій позиції, каже магістр зовнішньої політики та експерт із питань зовнішньої безпекової політики Олександр Хара. Зокрема, й через перший судовий процес над колишнім президентом щодо незаконних оборудок із грошима. Але, попри це, табір прихильників Трампа досить потужний, зауважує Олександр Хара. І додає, дещо схожу ситуацію українці мали можливість спостерігати ще кілька років тому:

Колишній президент США Дональд Трамп у Палм-Біч, штат Флорида, США, 4 квітня 2023 р. © REUTERS / MARCO BELLO

— Скандали навколо Трампа не вщухають, але, у принципі, це дуже схоже на ситуацію з Юлією Тимошенко в Україні, яка мала ядро таких фактично фанатичних прихильників. І будь-що б вона не робила або що б про неї не розповідали, це жодним чином не впливало на їх поведінку і їх віру в неї. За великим рахунком, те саме ми спостерігаємо у Сполучених Штатах — є група «трампістів», які не залежно від того, що він робить, продовжують бути його прихильниками.

Трамп прибув у Нью-Йорк на судове засідання: йому висунуть звинувачення по 33 пунктах © CNN

За деякими підрахунками, ці люди становлять приблизно 15-20% від загальної кількості прихильників республіканської партії. Пишуть, що здебільшого це жителі сільської місцевості центральних і південних штатів.

Але загалом розподіл прихильників між республіканцями та демократами поки що на користь останніх, зазначає кандидат політичних наук, доцент та завідувач кафедри міжнародних відносин і директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Максим Яковлєв. Принаймні про це свідчать результати соціологічних опитувань, проведених наприкінці минулого і на початку нинішнього року:

— Те, що я бачу з американських прогнозів, загальна ситуація виглядає так, що демократи мають трохи більші шанси перемогти. Там маржа перемоги дуже дивна до 5%, але це різні опитування і різні прогнози. Але все ж, Байден, тому, що він представляє нібито об'єднаних демократів, поки що на 5 % випереджає республіканців.

Але є ще достатньо часу, щоби ситуація змінилася. Особливо, зважаючи на гучну критику, яка постійно лунає на адресу Байдена. Йому закидають, що, займаючись зовнішніми питаннями, зокрема й Україною, він не приділяє достатньо уваги проблематиці всередині США. Та попри це, зауважує експерт з міжнародної політики Олександр Хара, поки демократи не мають іншої достатньо сильної фігури, яка б могла їх представляти:

Президент СШа Джо Байден © AP / Patrick Semansky

— Джозеф Байден не є популярною навіть серед демократів особистістю, але в них майже немає кого виставити. Я навіть бачив таку статтю, здається, в Атлантик: «Може нам взяти і Мішель Обаму виставити?» Звичайно, що це ще більше розлютило як демократів так, поготів, і республіканців. Це просто показник того, що зараз в стані демократів просто немає когось достатньо популярного.

Та й сам 80-річний Джо Байден, вочевидь, не прагне поступатися владою комусь із однопартійців, припускає кандидат політичних наук Максим Яковлєв:

Президент США Джо Байден AP - Manuel Balce Ceneta

— З того, наскільки Байден навколо себе дійсно усіх гуртує, подає себе як безальтернативного кандидата, то на цьому фоні поява сильної фігури малоймовірна. Але є основна перешкода, яка може завадити піти йому на другий термін, це його поважний вік. Навіть у США, де дуже критикується ейджизм, навіть професори-аналітики, хай і дуже коректно та обережно, але дозволяють собі писати, що вік Байдена може бути перешкодою його другому терміну.

Розкол у республіканському таборі

Якщо у демократів кандидат один, хай навіть він не всім подобається, то в таборі республіканців назрів певний розкол, зауважує завідувач кафедри міжнародних відносин і директор Школи політичної аналітики Національного університету «Києво-Могилянська академія» Максим Яковлєв. Зокрема, розбіжності стосуються саме кандидатури 45-го президента США Дональда Трампа:

— Є ті, хто симпатизує Трампу, а є ті, хто його дуже не люблять. І от боротьба за голоси не тільки відвертих «трампістів», а й тих, хто хотів би бачити більш гостру лінію протистояння до демократі, цілком має місце. Тому, можна сказати, що є внутрішнє протиставлення між радикалізмом і більш гострим протистоянням демократам.

Зокрема, й на фоні цього, більш яскраво заграла фігура нинішнього губернатора Флориди республіканця Рона Десантіса. Наприкінці травня він оголосив, що буде балотуватися в президенти Америки:

Рон Десантіс відповідає на запитання журналістів, Флорида, США, 28 червня 2018 р. © AP / John Raoux

Як вважає експерт з питань зовнішньої безпекової політики Олександр Хара:

— Свого часу він намагався «мавпувати» під Трампа і використовував ті меседжі, які Трамп уже колись казав. Але мені здається, що його стратеги зрозуміли, що він не може таким чином, такими словами отримати підтримку цього «ядреного» електорату Трампа. Крім того, він втрачає притомних республіканців. І поки що в нього є ще простір для маневру, він може набрати певні бали, але чіткої динаміки не видно. І зараз він намагається продовжувати «культурні війни», щоб заручитися підтримкою трампіанців. Мені здається, що це не зовсім правильний крок, але в нього напевно ж є свої стратегії. Тобто він є менш небезпечним, аніж Трамп, оскільки він в певний момент показав притомність, принаймні щодо українського питання. Після критики він дещо змінив свою риторику по відношенню до України.

Нещодавно Рон Десантіс у рамках передвиборчої кампанії вирушив у тур Сполученими Штатами. Перші його візити відбулися в Айові. Прихильники Десантіса, зокрема, зауважують, що він добре показав себе на посаді губернатора:

Рон Десантіс під час туру Сполученими Штатами © REUTERS / SCOTT MORGAN

Стів Капаперт, 61-річний американець, після виступу Десантіса у Вест-Де-Мойні в штаті Айова 30 травня сказав:

— Я думаю, що він довів у Флориді, що дійсно може обіймати посади і виконувати роботу. Знаєте, я думаю, що він також має рацію, що це дійсно займе вісім років. І я думаю, що нам потрібен кандидат, який не буде викликати розбіжностей,

А ще, на думку кандидата політичних наук Максима Яковлєва, Десантіс додав собі балів тим, що вчасно змінив риторику:

— Виглядає так, що шанси Десантіса дедалі більше зростають. Він зараз справляє позитивне враження і аналітики кажуть, що у нього є шанс. Він дуже акуратний. Моє враження від його риторики таке, що він дуже акуратно вибирає слова, щоб нікого не відштовхнути, а грати такого собі серединного кандидата, який може вдовольнити тією чи іншою мірою всіх.

На те, що окрім Байдена, Трампа та Десантіса найближчим часом з'явиться якийсь новий конкурентно спроможний кандидат, поки нічого не вказує, зазначають експерти. Але політичні сюрпризи також можливі.

США та Україна

Питання України, а точніше військової та фінансової допомоги, уже довгий час збурює американське суспільство. І справа не лише в Дональді Трампі, який самовпевнено заявляє, що завершив би російсько-українську війну, яку називає територіальною суперечкою, за 24 години. Навіть прості американці дедалі частіше критикують чинну владу за обсяги підтримки України, мовляв, у самих у державі проблем достатньо, а гроші йдуть на сторону.

ПЗРК «Патріот» © AP / Bernd Wuestneck

Але, вважає Олександр Хара, імовірно, вони не розуміють, що припинення підтримки, без якої Україна, вочевидь не зможе перемогти РФ, загрожує в подальшому безпеці самих же США:

— Ми розуміємо, що будь-який президент, якщо ми не кажемо про Трампа, буде дослухатися до радників, дослухатися до державного апарату і Держдепартаменту, ЦРУ, і, звичайно, Пентагону. А там є абсолютний консенсус, що не можна полишати Україну, Європу загалом, оскільки це буде невірний сигнал китайцям, що може призвести до глобального конфлікту. Тому, сподіваємося, що буде якась інша динаміка. Але на даний час виходить, що Україні більш вигідний Джозеф Байден. Напевне, теж є така дуже дивна ситуація, що в ХХІ столітті республіканці і демократи помінялися місцями. Раніше республіканці були яструбами, вони казали, що з позицій сили треба вести зовнішню політику. Передусім до інших претендентів, таких як РФ, Китай, а до того — СРСР. А зараз риторика цих республіканців вона доволі дивна. Вони, з одного боку, кажуть, що Китай — це важливо. І треба спрямовувати зусилля. Але не бачать цієї загрози, передусім європейським союзникам, які їм потрібні для того, щоби протидіяти Китаю. Тут, у принципі, вони показують брак стратегічного мислення й розуміння інтересів Сполучених Штатів як на глобальному рівні, так, власне, у Європі.

Байден та Зеленський © Офіс Президента України

Попри все це, нейтралітет — це єдине правильне рішення нині для української влади. Не варто відкрито виказувати підтримку або ж осуд комусь із кандидатів, вважає кандидат політичних наук Максим Яковлєв. Американці, мовляв, — народ чутливий, і дуже ревно оберігають свої права та свободи, і можуть розцінити це як спробу втрутитися у їхнє волевиявлення:

— Американці дуже чутливо ставляться до такого поняття, як втручання в свої вибори. Тому, сподіваюсь, українська владна позиція дуже мудра — відверто не втручатися через всілякі заяви щодо підтримки того чи іншого кандидата. По-друге, навіть попри заяви частини республіканців щодо того, що більшу загрозу становить Китай, ніж Росія. Усе ж таки серед американського істеблішменту є розуміння, що Росія є ворогом не тільки Сполученим Штатам, але й усьому цивілізованому західному світу. Не виглядає на те, що хтось із кандидатів не може собі дозволити відверту підтримку Росії, що, відповідно, вигідно нам.